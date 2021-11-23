14 знаменитостей, которые были не прочь надеть один и тот же наряд более одного раза

Для большинства людей надевать одну и ту же одежду совершенно нормально. Но знаменитости так делают нечасто. Обычно они носят разные наряды, ведь папарацци не дремлют. Но бывают исключения, и эти моменты нас вдохновляют, потому что есть такие образы, которые точно достойны того, чтобы мы увидели их больше одного раза.

AdMe.ru хочет показать вам известных людей, которые доказали своим примером, что носить одно и то же — это нормально.

1. Принцесса Диана

Принцесса Диана всегда была иконой стиля, и в такие моменты, когда она слегка меняла свой наряд, придавая ему свежий вид, это становилось особенно очевидным. Например, в 1989 году она надела это платье от дизайнера Кэтрин Уокер во время визита в Лондон президента Нигерии. В 1992 году, во время ее поездки в Сеул (Южная Корея), мы снова видим часть этого платья. Она надела ее с брюками с высокой талией того же лилового оттенка, что и юбка от платья.

2. Кира Найтли

Она надела это платье в 2008 году.

Похоже, у Киры Найтли есть любимое платье, и нам оно тоже очень нравится. Эту модель Chanel актриса надела впервые в 2008 году на вечеринку перед церемонией награждения BAFTA. В 2013 году в нем она выходила замуж за Джеймса Райтона, а несколько месяцев спустя, в декабре того же года, ее видели в этом платье на красной дорожке благотворительного мероприятия в Лондоне.

Она снова надела это платье на благотворительное мероприятие в 2013 году.

3. Шакира

Шакира на съемках для Vanity Fair.

Шакира удивила не одного своего фаната, приехав на свадьбу к футболисту Лионелю Месси в том же платье, в котором снималась для Vanity Fair. В июне 2017 года фотографии опубликовали в Италии, и в том же месяце певица решила, что это платье стоит надеть еще раз.

На свадьбе Месси.

4. Меган Маркл

Она надела это платье в 2018 году.

Когда Меган Маркл стала членом британской королевской семьи, ей в том числе пришлось перенять одну из самых известных привычек ее новых родственников: повторять свои наряды. Во время своего визита в Тонгу в 2018 году герцогиня Сассекская была в синем платье в стиле кэжуал от дизайнера Вероники Бирд. Год спустя, в 2019 году, она снова появилась на публике в этом платье, но уже с распущенными волосами и в темных туфлях.

И она снова в нем год спустя, в 2019 году.

5. Ева Мендес

Если бы существовал конкурс, в котором нужно было как можно быстрее надеть платье, в котором уже выходили в свет, Ева Мендес могла бы занять в нем 1-е место. В 2010 году актриса в платье от Versace появилась в Риме на вечеринке по поводу предпоказа фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке». На следующий день она надела то же платье на красную дорожку Римского кинофестиваля.

6. Виктория Бекхэм

Появилась в белом костюме в 2019 году.

Когда Виктория Бекхэм повторяет свой наряд — это повод удивиться, потому что такого почти никогда не бывает. Певица и модельер приняла участие в церемонии вручения награды GQ Man of the Year 2019, где мы увидели ее в белом костюме. Также у нее был естественный макияж и крошечные аксессуары. В 2020 году она надела похожий костюм — на этот раз дизайнером выступила она сама, но в нем были детали, благодаря которым ее образ выглядел уникально: она скомбинировала его с рубашкой с воланами и черным бантом.

В 2020 году надела почти такой же.

7. Анна Винтур

Анна Винтур в шубе, 11 февраля 2012 года.

Если Анна Винтур надевает одно и то же, почему мы не можем? Главный редактор Vogue появилась в шубе с животным принтом во время недели высокой моды в Нью-Йорке в 2012 году. Мы впервые заметили ее в этом наряде на показе дизайнера Александра Ванга, а через 7 дней она надела ту же шубу, только уже в Лондоне на мероприятии модельера Стеллы Маккартни.

Она повторила свой образ через неделю, 18 февраля 2012 года.

8. Ким Кардашьян

На свадьбе друзей.

Это шелковое платье Ким Кардашьян стало свидетелем двух важных для знаменитости событий. Впервые она надела его в 2014 году на свадьбу, на которой она присутствовала со своей семьей и теперь уже бывшим мужем Канье Уэстом. Через год платье было замечено опять — она надела его на церемонию, устроенную Коллегией адвокатов Армении в честь ее отца Роберта Кардашьяна.

На церемонии в 2015 году.

9. Дипика Падуконе

Она надела это платье в 2012 году.

Дипика Падуконе — болливудская модель и актриса, которая показывает своим примером, что, независимо от того, куда вы собираетесь, можно спокойно повторять свой образ, если вы в нем хорошо смотритесь. Она надела это платье на Vogue Beauty Awards в 2012, а в 2017-м пришла в практически идентичном наряде на вечеринку в честь вручения премии «Оскар», устроенную журналом Vanity Fair.

В 2017 Дипика надела очень похожий наряд.

10. Хелена Бонем Картер

В 2011 году Хелена Бонем Картер прибыла на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров в этом черно-белом кружевном платье, которое она снова надела год спустя, в 2012 году, на церемонии открытия Лондонского кинофестиваля. Ее образы всегда потрясающи, поэтому нам нравится, когда она их повторяет.

11. Бизи Филиппс

Благодаря актрисе Бизи Филиппс тенденция повторять свой образ приобрела дополнительный смысл. Для своего шоу Busy Tonight она решила надеть свадебное платье, а также рассказала в соцсетях, что через 12 лет после свадьбы оно практически идеально на ней сидит.

12. Приянка Чопра

Актриса, которую полюбил не только Болливуд, но и Ник Джонас, также сыграла немалую роль в популяризации этого тренда. Приянка Чопра во второй раз надела платье с одной из своих трех свадебных церемоний для обложки нидерландского журнала Vogue. Это, несомненно, хороший способ сохранить на всю жизнь воспоминания о дне, когда она вышла замуж.

13. Люси Хейл

Люси Хейл знает, что нужно одеваться многослойно — тогда вещи будут выглядеть по-новому, даже если надеть их не первый раз. Например, слева базовый черный топ сочетается с одеждой в стиле кэжуал, а справа на премьеру фильма «Единорог» актриса оделась более формально.

14. Кейт Миддлтон

В 2018 году.

Кейт Миддлтон знает, что надевать одну и ту же вещь дважды — это тренд, и доказывает это с помощью своего фирменного красного пальто. Впервые она надела его на рождественскую службу в 2018 году. 2 года спустя, в 2020-м, в День Содружества она снова появилась в нем, причем туфли герцогиня тоже решила не менять. Но аксессуары были совершенно другими.

В 2020 году.