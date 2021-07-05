14 знаменитостей, чье убойное чувство юмора заслуживает отдельного «Оскара»
Знаменитости — такие же люди, как и мы с вами, и им не чужды чувство юмора, самоирония и сарказм. Поэтому, чтобы поднять себе настроение, можно заглянуть на их странички в социальных сетях, ведь кроме шикарных фотографий там можно отыскать и отменные шутки.
Мы в AdMe.ru уверены, что здоровое чувство юмора очень помогает в жизни, и сегодняшняя звездная подборка поднимет ваш уровень эндорфинов.
1.
2.
Фильм «Отмель».
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А кого из знаменитостей любите больше всего вы?
Фото на превью courteneycoxofficial / Instagram
Поделиться этой статьёй