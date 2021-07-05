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14 знаменитостей, чье убойное чувство юмора заслуживает отдельного «Оскара»

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Знаменитости — такие же люди, как и мы с вами, и им не чужды чувство юмора, самоирония и сарказм. Поэтому, чтобы поднять себе настроение, можно заглянуть на их странички в социальных сетях, ведь кроме шикарных фотографий там можно отыскать и отменные шутки.

Мы в AdMe.ru уверены, что здоровое чувство юмора очень помогает в жизни, и сегодняшняя звездная подборка поднимет ваш уровень эндорфинов.

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Фильм «Отмель».

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А кого из знаменитостей любите больше всего вы?

Фото на превью courteneycoxofficial / Instagram
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