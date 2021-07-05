14 знаменитостей, чье убойное чувство юмора заслуживает отдельного «Оскара»

Знаменитости — такие же люди, как и мы с вами, и им не чужды чувство юмора, самоирония и сарказм. Поэтому, чтобы поднять себе настроение, можно заглянуть на их странички в социальных сетях, ведь кроме шикарных фотографий там можно отыскать и отменные шутки.