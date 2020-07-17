14 зарубежных звезд, чьи настоящие имена не знают даже преданные фанаты
Порой звездам приходится менять свои имена на более благозвучные и даже брать псевдонимы, чтобы их не путали с другими знаменитостями. Часто они используют для этой цели другие фамилии, вспоминают свои детские прозвища или же просто доверяются воле случая.
Мы в AdMe.ru подготовили подборку известных зарубежных личностей, которых при рождении звали совсем по-другому.
Орнелла Мути — Франческа Романа Ривелли
Свой артистический псевдоним — Орнелла Мути — Франческа Ривелли получила еще в 15 лет, когда дебютировала в фильме «Самая красивая жена». Режиссер кинокартины Дамиано Дамиани дал юной артистке сценическое имя, чтобы ее не путали с достаточно известной итальянской актрисой Луизой Ривелли, у которой в свою очередь Ривелли — псевдоним.
Ральф Лорен — Ральф Лифшиц
Ральф Лифшиц родился в семье еврейских эмигрантов из бывшей Российской империи. В 16 лет будущий модельер поменял отцовскую фамилию на более благозвучную Лорен.
Жан-Клод Ван Дамм — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг
Из-за трудностей при произношении имени Жан-Клод Ван Варенберг взял укороченный псевдоним Жан-Клод Ван Дамм.
Настасья Кински — Настасья Аглая Накшиньски
Настасья Аглая — дочь немецкого актера Клауса Кински (настоящая фамилия — Накшиньски) и Рут Бригитте Токки. Отец назвал ее именем двух героинь романа Достоевского «Идиот». Позднее она взяла себе псевдоним отца.
Вивьен Ли — Вивиан Мэри Хартли
В начале карьеры агент Джон Гиддоа заверил будущую звезду, что имя Вивиан Хартли не подходит для актрисы. Отказавшись от предложенного псевдонима Айприл Морн, артистка взяла сценическое имя Вивьен Ли.
Анджелина Джоли — Анджелина Войт
Настоящая фамилия Анджелины Джоли — Войт. Но из-за напряженных отношений со своим отцом, актером Джоном Войтом, она решила использовать в качестве фамилии свое второе имя — Джоли.
Блейк Лайвли — Блейк Браун
При рождении Блейк Лайвли получила фамилию отца — Браун. Однако впоследствии стала использовать фамилию матери — Лайвли.
Антонио Бандерас — Хосе Антонио Домингес Бандера
У Хосе Антонио Домингеса Бандеры довольно длинное имя, что характерно для испанцев. Но для профессиональной деятельности он использует его сокращенный вариант — Антонио Бандерас. Актер взял фамилию матери Бандера в качестве сценического имени, добавив к ней одну букву.
Лив Тайлер — Лив Рандгрен
Лив Тайлер родилась под именем Лив Рандгрен и долгое время считала своим отцом музыканта Тодда Рандгрена, за которым ее мать была замужем. Правда открылась после того, как Лив обратила внимание, что невероятно похожа на дочь вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера Мию. Впоследствии Лив взяла фамилию своего биологического отца, однако оставила Рандгрен в качестве второго имени.
Бруно Марс — Питер Эрнандес
Питер Эрнандес известен всем под псевдонимом Бруно Марс. Еще в 2 года он получил прозвище Бруно из-за сходства с рестлером Бруно Саммартино.
Алиша Киз — Алиша Оджелло Кук
Лауреат 15 премий «Грэмми» Алиша Киз для музыкальной карьеры взяла псевдоним. Ее имя при рождении — Алиша Оджелло Кук.
Майкл Корс — Карл Андерсон
Именитого американского дизайнера Майкла Корса на самом деле зовут Карл Андерсон — младший. Майкл начал разрабатывать одежду в 19 лет, а впоследствии его коллекции получили большой коммерческий успех и прославили модельера.
Бонни Тайлер — Гейнор Хопкинс
Гейнор Хопкинс сначала изменила свое имя на Шэрен Дэвис, чтобы избежать путаницы с валлийской фолк-певицей Мэри Хопкинс. Впоследствии, когда она подписывала контракт с лейблом RCA Records, ей предложили взять новый псевдоним. Составив список фамилий и имен из газеты, будущая знаменитость нашла себе новое имя и фамилию — Бонни Тайлер.
Хоакин Феникс — Хоакин Боттом
Настоящая фамилия Хоакина Феникса — Боттом. Однако родители актера решили сменить фамилию на Феникс — в честь мифической птицы, которая возрождается из пепла.
А вы бы взяли псевдоним, став известными? Или оставили бы свое имя?