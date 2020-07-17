14 зарубежных звезд, чьи настоящие имена не знают даже преданные фанаты

Порой звездам приходится менять свои имена на более благозвучные и даже брать псевдонимы, чтобы их не путали с другими знаменитостями. Часто они используют для этой цели другие фамилии, вспоминают свои детские прозвища или же просто доверяются воле случая.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку известных зарубежных личностей, которых при рождении звали совсем по-другому.

Орнелла Мути — Франческа Романа Ривелли

Свой артистический псевдоним — Орнелла Мути — Франческа Ривелли получила еще в 15 лет, когда дебютировала в фильме «Самая красивая жена». Режиссер кинокартины Дамиано Дамиани дал юной артистке сценическое имя, чтобы ее не путали с достаточно известной итальянской актрисой Луизой Ривелли, у которой в свою очередь Ривелли — псевдоним.

Ральф Лорен — Ральф Лифшиц

Ральф Лифшиц родился в семье еврейских эмигрантов из бывшей Российской империи. В 16 лет будущий модельер поменял отцовскую фамилию на более благозвучную Лорен.

Жан-Клод Ван Дамм — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг

Из-за трудностей при произношении имени Жан-Клод Ван Варенберг взял укороченный псевдоним Жан-Клод Ван Дамм.

Настасья Кински — Настасья Аглая Накшиньски

Настасья Аглая — дочь немецкого актера Клауса Кински (настоящая фамилия — Накшиньски) и Рут Бригитте Токки. Отец назвал ее именем двух героинь романа Достоевского «Идиот». Позднее она взяла себе псевдоним отца.

Вивьен Ли — Вивиан Мэри Хартли

В начале карьеры агент Джон Гиддоа заверил будущую звезду, что имя Вивиан Хартли не подходит для актрисы. Отказавшись от предложенного псевдонима Айприл Морн, артистка взяла сценическое имя Вивьен Ли.

Анджелина Джоли — Анджелина Войт

Настоящая фамилия Анджелины Джоли — Войт. Но из-за напряженных отношений со своим отцом, актером Джоном Войтом, она решила использовать в качестве фамилии свое второе имя — Джоли.

Блейк Лайвли — Блейк Браун

При рождении Блейк Лайвли получила фамилию отца — Браун. Однако впоследствии стала использовать фамилию матери — Лайвли.

Антонио Бандерас — Хосе Антонио Домингес Бандера

У Хосе Антонио Домингеса Бандеры довольно длинное имя, что характерно для испанцев. Но для профессиональной деятельности он использует его сокращенный вариант — Антонио Бандерас. Актер взял фамилию матери Бандера в качестве сценического имени, добавив к ней одну букву.

Лив Тайлер — Лив Рандгрен

Лив Тайлер родилась под именем Лив Рандгрен и долгое время считала своим отцом музыканта Тодда Рандгрена, за которым ее мать была замужем. Правда открылась после того, как Лив обратила внимание, что невероятно похожа на дочь вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера Мию. Впоследствии Лив взяла фамилию своего биологического отца, однако оставила Рандгрен в качестве второго имени.

Бруно Марс — Питер Эрнандес

Питер Эрнандес известен всем под псевдонимом Бруно Марс. Еще в 2 года он получил прозвище Бруно из-за сходства с рестлером Бруно Саммартино.

Алиша Киз — Алиша Оджелло Кук

Лауреат 15 премий «Грэмми» Алиша Киз для музыкальной карьеры взяла псевдоним. Ее имя при рождении — Алиша Оджелло Кук.

Майкл Корс — Карл Андерсон

Именитого американского дизайнера Майкла Корса на самом деле зовут Карл Андерсон — младший. Майкл начал разрабатывать одежду в 19 лет, а впоследствии его коллекции получили большой коммерческий успех и прославили модельера.

Бонни Тайлер — Гейнор Хопкинс

Гейнор Хопкинс сначала изменила свое имя на Шэрен Дэвис, чтобы избежать путаницы с валлийской фолк-певицей Мэри Хопкинс. Впоследствии, когда она подписывала контракт с лейблом RCA Records, ей предложили взять новый псевдоним. Составив список фамилий и имен из газеты, будущая знаменитость нашла себе новое имя и фамилию — Бонни Тайлер.

Хоакин Феникс — Хоакин Боттом

Настоящая фамилия Хоакина Феникса — Боттом. Однако родители актера решили сменить фамилию на Феникс — в честь мифической птицы, которая возрождается из пепла.