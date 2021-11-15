14 ярких отличий брендов, которые за 5 минут помогут разобраться в мире моды

Каждый год мировые дома мод представляют свои шикарные коллекции: оригинальные силуэты, новые сочетания цветов. Знаменитости, стилисты и модницы выстраиваются в очередь, чтобы быстрее ухватить эксклюзивную вещицу. А немного позже модные тренды приходят и в массмаркет. И в такой огромной фешен-вселенной действительно легко заблудиться.

Мы в редакции AdMe.ru окунулись в мир моды и разобрались в том, как с легкостью распознать вещи от именитых дизайнеров за пару минут.

1. Chanel

Знаменитая основательница модного дома Коко Шанель родилась в небогатой семье и часть своего детства провела в приюте при монастыре. Именно в Обазине она научилась шить, а в 1910 году открыла свой первый бутик по пошиву шляп. Позднее стали появляться и другие магазины, в которых продавались уже не только головные уборы, а также платья и пальто. C 1983 года и до самой смерти модным домом руководил Карл Лагерфельд. Коко Шанель стала единственным модельером, вошедшим в список 100 наиболее влиятельных людей ХХ века по версии журнала Times. Знаменитое маленькое черное платье, аромат Chanel № 5 и, конечно же, твидовый костюм настолько прочно вошли в историю, что стали нестареющей классикой. Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961 по 1963 год, часто надевала такие твидовые костюмы. Несомненно, огромное влияние на бренд оказал стиль самой Коко Шанель: простота, элегантность и комфорт. А классические черный и белый цвета стали ключевыми в ее образах. Коко создала уникальный стиль, вдохновляясь авангардными художественными работами.

2. Hermès

История бренда начинается в далеком 1837 году, когда была открыта первая мастерская по производству сбруи. И только спустя почти век была представлена первая коллекция дамских сумок. Бренд зарекомендовал себя как производитель роскошных аксессуаров: шарфов, ремней, часов. Но самыми известными и узнаваемыми предметами остаются сумка Келли (названная в честь Грейс Келли) и сумка Биркин (получила название в честь актрисы Джейн Биркин). На их изготовление уходит от 18 часов.



Очередь за покупкой расписана на месяцы вперед, и ждать приходится до 6 лет. Да и попасть в лист ожидания не так уж и просто. Для начала лучше записаться на прием в магазин заранее. Так вы продемонстрируете бренду ваш серьезный подход и заинтересованность. И если продавец предлагает посмотреть что-то еще, не стоит отказываться. Вы проявляете свою лояльность, если намерены купить что-то еще кроме сумки. Кстати, это поможет вам продвинуться в листе ожидания. Я была в листе ожидания в течение 6 месяцев. Я купила других вещей на сумму около $ 4 000. Это стандартная процедура (купите не менее чем на $ 2 000, пока ждете). Но время ожидания может быть и больше, примерно 18 месяцев. © Camille Theissen / Quora

3. Christian Louboutin

Модельер Кристиан Лубутен начал придумывать обувь еще в подростковом возрасте, а в начале 90-х годов запустил собственную линию женской обуви. Сейчас модельер работает также над созданием сумок и обуви для мужчин. Но известность бренду принесли, конечно же, элегантные туфли с красной подошвой. Кстати, идея сделать подошву красной родилась спонтанно, когда ассистентка модельера красила ногти в красный цвет. Несмотря на то что обувь этого бренда считается не самой удобной, у модниц все же есть выбор: высота каблуков у разных моделей может быть от 8,5 до 12 см. Сам модельер о своей работе рассуждает так: «Люди говорят, что я король болезненной обуви. Я не хочу создавать болезненную обувь, но создавать что-то удобное не моя работа. Я стараюсь делать высокие каблуки максимально удобными, но мой приоритет — дизайн и красота. Я не против них, но комфорт не моя цель».

4. Chloé

Французский модный дом, основанный в 1952 году модельером Габи Агьен. Бренд был назван в честь ее подруги, которую Габи считала олицетворением современной молодой женщины. Считается, что именно Габи придумала знаменитый термин «прет-а-порте» (готовый к употреблению). Бренд известен своими романтичными платьями, которые отражают мечтательную женскую натуру. Они будто созданы для свиданий. Отличительные черты модного дома — элегантность, женственность, легкость. Бренд уделяет особое внимание именно женской моде и аксессуарам. С приходом в компанию Карла Лагерфельда тенденция оставалась той же: шелковые платья женственных силуэтов с кружевными вставками. На сегодняшний день бренд расширил линейку и выпускает различные аксессуары, сумки, обувь. А также была создана линия молодежной одежды See by Chloé.

5. Louis Vuitton

Легендарный Луи Виттон уже в 16 лет стал мастером по изготовлению сундуков. А только спустя 2 десятка лет, в 1859 году, открыл собственное ателье. Годами позже Жорж Виттон произвел целую революцию: создал систему закрытия дорожных чемоданов. Чтобы доказать, что это самый надежный замок, Жорж даже обратился к Гарри Гудини. И хотя последний не принял вызов, надежность замка с тех пор не вызывает сомнений. Кстати, этот замок используется по сей день. Louis Vuitton — один из самых известных в мире модных домов. Бренд выпускает сундуки, чемоданы, изделия из кожи, одежду, часы, аксессуары и даже ювелирные изделия. Уникальность бренда в непревзойденном качестве ручной работы в эпоху дешевого массового производства. Также изделие можно персонализировать, разработав дизайн на заказ.

6. Versace

Знаменитый итальянский модный дом, основанный модельером Джанни Версаче в 1978 году. После дом унаследовала его сестра, Донателла. Бренд производит одежду, аксессуары и так называемые изделия от-кутюр. Значимыми работами модного дома стали 2 платья. Черное платье Элизабет Херли с большими золотыми булавками, которое называли «ЭТО платье». Его актриса надела на премьеру фильма «Четыре свадьбы и похороны». И второе — шифоновое платье с тропическим принтом, в котором в 2000 году на вручении премии «Грэмми» появилась Дженнифер Лопес. Бренд легко отличить по смелому, откровенному и дерзкому дизайну одежды. Versace известен тем, что сочетает такие материалы, как металл, сетка и кожа, часто окрашенные в яркие цвета или имеющие «животные» принты. Черная кожа, яркие золотые украшения, куртки-бомберы будто отдают дань эстетике рок-н-ролла.

7. Vera Wang

Знаменитый дизайнер Вера Вонг начала свой путь в мире свадебной моды в 40 лет. Проработав редактором Vogue и дизайнером для Ralph Lauren, она решила открыть в Нью-Йорке собственный бутик. С годами бизнес модельера расширялся, и теперь включает не только свадебные платья, но и нижнее белье, ювелирные изделия, товары для дома и даже десерты. Современный дизайн в сочетании с традиционной элегантностью — в этом уникальность бренда. Новаторский стиль Веры Вонг перевернул мир свадебной моды, когда она создала коллекцию черных свадебных платьев. А за ней последовали и платья красного цвета — как дань уважения Китаю, откуда родом дизайнер. Кстати, в фильме «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу примеряет несколько платьев на фотосессии для журнала Vogue. Одно из них именно от Веры Вонг.

8. Gucci

Итальянский модный дом был основан Гуччио Гуччи в 1921 году во Флоренции. И со временем стал символом итальянской Dolce Vita («сладкая жизнь»). Один из самых узнаваемых логотипов — в виде двойной буквы G для пряжек ремней и других аксессуаров — был представлен в 1964 году. Популярность бренду принесли знаменитая бамбуковая сумка и культовые лоферы. Сумка ознаменовала новую эпоху в мире моды. Вместо привычной и капризной кожи дизайнерские сумки стали делать из прочного и легкого бамбука. Бренд даже получил патент на производство таких сумок, чтобы исключить копирование дизайна. А придуманные лоферы так прочно вошли в повседневную жизнь, что сейчас стоят на полках любых магазинов. Разве что «имя» на них разное.

9. Dolce & Gabbana

Знаменитые Доменико Дольче и Стефано Габбана встретились в Милане в 1980 году, где совместно проектировали дизайн одного модного дома. А уже спустя 2 года они открыли дизайнерскую консультационную студию, которая со временем стала их собственным домом моды Dolce & Gabbana. Первая коллекция дизайнеров называлась «Настоящие женщины». И, как и многие другие коллекции, была вдохновлена фильмами 50-х годов. Бренд ассоциируется с роскошью — яркие платья, украшенные камнями и стразами, золотые цвета и эксцентричные принты. Одна из визитных карточек Dolce & Gabbana — «сицилийское платье» на бретелях, которое подчеркивает линию декольте и бедра. Оно было названо одним из 100 самых важных платьев, когда-либо созданных.

10. Ralph Lauren

История Ральфа Лорена — это настоящий путь простого мальчишки к всемирному признанию. Уже в школьном возрасте он продавал своим одноклассникам галстуки ручной работы, сшитые из ненужного тряпья. Недовольный внешним видом мужской одежды, он разрабатывал и шил на заказ свою одежду. В 1970 году открылся первый легендарный бутик Polo by Ralph Lauren. Модельер хотел, чтобы его одежда отражала определенный стиль жизни состоятельных людей. Культовая рубашка поло с короткими рукавами и воротником-стойкой прославила Лорена на весь мир. И даже сейчас такие рубашки не теряют своей популярности.

11. Yves Saint Laurent

Еще будучи подростком, Ив Сен-Лоран уехал в Париж из родного Алжира, чтобы быть ближе к миру моды. Там он работал на дизайнера Кристиана Диора. После скандала с модным домом Dior Сен-Лоран решил идти своей дорогой. И в 1962 году основал собственный лейбл. Дизайнер изменил мир женской моды, его модели сочетают в себе силу и женственность. Он популяризовал куртки сафари, высокие сапоги, узкие брюки. В 1966 году им был разработан женский смокинг, который завоевал любовь и известность среди элиты. Смокинг был разработан для женщин и отличался от мужского варианта. Воротник стал более женственным, линия талии блузки сужена, чтобы показать форму тела, а брюки скорректированы, чтобы визуально удлинить ноги.

12. Dior

Французская компания была основана в 1946 году кутюрье-парфюмером Кристианом Диором. Первая коллекция была представлена уже спустя год и сразу стала очень популярной: уникальный силуэт с подчеркнутой линией бюста, узкой талией и широкой юбкой. Это перевернуло мир моды. Модный дом воспевает женственность, предлагая изящные силуэты с подчеркнутой талией. А классическая сумка Lady Dior стала настоящим символом бренда, особенно после того, как в свет с ней вышла принцесса Диана.

13. Balenciaga

Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома, открыл свой первый бутик в Испании в 1918 году. Дизайнер хотел, чтобы его одежду носили женщины с сильным характером. Он первым изобрел рубашку-тунику и платье-мешок без талии. Считается, что Кристобаль придумал новый силуэт для женщин. Balenciaga задает новые тенденции, а не следует им. Люксовый бренд производит одежду, обувь, сумки и аксессуары. А его концепция «меньше значит больше» проявляется в том, что модный дом предлагает в 3 раза меньше товаров, чем его конкуренты. И почти 1/5 всего производства приходится именно на обувь, в частности люксовые кроссовки. Бренд Balenciaga воплотил в себе эстетику спортивной одежды, оставаясь верным своей ДНК: плавность и простота.

14. Prada

История легендарного бренда началась в 1913 году, когда Марио Прада открыл в Милане свой первый магазин по продаже сумок, чемоданов и дорожных аксессуаров. Знаменитые бутики оформлены в едином стиле, где преобладает особый оттенок светло-зеленого, который известен как «зеленый Prada». Настоящий фурор в начале нулевых производят солнцезащитные очки и оптические оправы от Prada и Miu Miu. Сегодня бренд предлагает кожаные изделия, одежду и обувь ручной работы, сочетающие современный, инновационный и утонченный дизайн. Изделия, выполненные на заказ, делают бренд Prada еще более эксклюзивным в глазах покупателей. Женственность, оригинальность, роскошь и функциональная мода — слова, которые полностью описывают концепцию бренда.