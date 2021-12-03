14 ярких фотопримеров того, как изменились женщины разных народов более чем за 100 лет
По результатам исследований ученых, люди за последний век стали гораздо выше и толще. А еще увеличилась продолжительность жизни, что можно связать с развитием медицины. Но изменились ли за 100–150 лет лица представителей разных национальностей или же у предков и современников все-таки можно найти что-то общее?
Мы в AdMe.ru пытливо вглядывались в фотографии женщин, живших в середине XIX — начале XX века, и наших современниц. Как оказалось, за этим занятием можно провести немало часов.
1. Еврейки
2. Азербайджанки
3. Турчанки
4. Египтянки
5. Француженки
6. Марокканки
7. Болгарки
8. Таджички
9. Казашки
10. Киргизки
11. Тайки
12. Китаянки
13. Сербки
14. Албанки
Женщины какой национальности, на ваш взгляд, за 100 лет изменились больше всего?
Поделиться этой статьёй