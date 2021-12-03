14 ярких фотопримеров того, как изменились женщины разных народов более чем за 100 лет

По результатам исследований ученых, люди за последний век стали гораздо выше и толще. А еще увеличилась продолжительность жизни, что можно связать с развитием медицины. Но изменились ли за 100–150 лет лица представителей разных национальностей или же у предков и современников все-таки можно найти что-то общее?