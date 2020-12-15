14 якобы модных приемов оформления жилья, которые заезжены как старая пластинка

В современном мире тренды меняются с пугающей быстротой. Благодаря социальным сетям, блогам, журналам и телевидению сегодняшние новинки завтра становятся невероятно популярными, а через несколько месяцев превращаются в приевшуюся скуку. Это касается многих сфер жизни, в том числе и внутреннего убранства жилья. Для того чтобы создать уютный и оригинальный интерьер, который не надоест через несколько лет, надо лишь постараться избежать нескольких избитых приемов.

Мы в AdMe.ru выделили несколько клише, которые ничего, кроме тихого раздражения, не вызывают.

Оформлять все в едином стиле

Когда пытаешься выполнить дизайн всей квартиры в единой строгой тематике, например в скандинавском духе, богемском или минималистичном стиле, то непременно сталкиваешься с несколькими трудностями. Выбирать мебель и аксессуары исходя из жестких рамок довольно сложно. Тем более непонятно, что делать со всеми милыми пустяками и неподходящими деталями интерьера, которые накопились в квартире. Выкинуть? Спрятать? Любое стилистическое решение рано или поздно выйдет из моды и наскучит, и тогда придется заново ремонтировать и обставлять все жилье. Подобные интерьеры прекрасно смотрятся в журнале, но в них очень неуютно жить. Это не значит, что надо отвергать приглянувшийся стиль. Просто не стоит становиться его заложником. Все хорошо в меру.

Неукоснительно следовать «правилу трех»

Идея о том, что любой цветовой акцент должен присутствовать в интерьере как минимум в трех элементах, — это не что иное, как клише. Яркие детали очаровательны, когда они уникальны. А мучительный поиск подушки, ковра или картины, которые идеально совпадают по цветовой гамме, ничего, кроме головной боли, не принесет. Как только цвета становится слишком много, он превращается в доминирующий. А это уже режет глаз. Ярко-синий диван смотрится интересно, когда он один. Не нужно подбирать к нему другие аксессуары подходящего оттенка.

Выбирать для стен пастельные тона

Утверждение о том, что темные тона делают небольшое помещение только меньше, не совсем верно. Насыщенные краски при правильном использовании могут придать комнате большую глубину. Для этого стены следует украсить светлыми элементами интерьера, так как сами по себе темные стены пространство не увеличивают.

Шторы — обязательный элемент

Для защиты от нескромных взглядов они служат великолепно. Но, если из окна открывается потрясающий вид, а незнакомцы физически не могут заглянуть в помещение, от этого аксессуара легко можно отказаться. Комната только станет просторнее и светлее. Текстиль можно заменить на деревянные жалюзи. Это неувядающий элемент, который не скоро выйдет из моды. К тому же стирать и гладить их не надо.

Использовать только комбинированные обои

Вариант с темным узорчатым низом и светлым верхом-бордюром давно уже вышел из моды. Вслед за ним потихоньку следуют и парные обои в различных вариантах. Например, акцентная стена, которая оклеена обоями с крупным, ярким рисунком, в то время как остальные поверхности выполнены в нейтральных тонах. Сочетание различных текстур и цветов тоже может создать яркую и уникальную атмосферу. Главное, найти определенный баланс между различными элементами.

Покупать мебельные гарнитуры

С одной стороны, гарнитур — это довольно простое и быстрое решение для оформления комнаты. С другой — это выглядит скучно. А порой и стоит довольно дорого. Можно собрать собственный комплект, выбрав разные по стилю элементы. Не стоит перебарщивать с эклектикой и добавлять к антикварному столу табуретки в стиле хай-тек. Но разномастные стулья вполне имеют право на жизнь. Если гарнитур уже обитает в доме и наводит на всех грусть и тоску, то не стоит срочно избавляться от хорошей мебели. Его можно аккуратно распределить по разным комнатам. Это придаст интерьеру дополнительную живость.

Расставлять везде парные вещи

Прикроватные тумбочки, вазы на комоде, одинаковые стулья или кресла — все это часто навевает скуку. Когда детали интерьера не повторяют друг друга, а дополняют, само убранство выглядит значительно интереснее. Необязательно покупать две разные вещи. Например, в пару к прикроватной тумбочке можно взять стул или табуретку. Любая симметрия замечательно смотрится на кадрах, но вызывает скуку в жизни. Соединить непарные элементы можно с помощью текстиля или небольших аксессуаров, например цветов.

Потолок обязательно должен быть светлым

Еще одно клише — это белый потолок. Эту поверхность не зря называют «пятой стеной». С помощью обоев или краски скучный потолок можно превратить в яркую деталь интерьера. Светлый оттенок, который продолжает цветовое решение всей остальной комнаты, может увеличить пространство. Яркий принт привлечет внимание и превратит эту часть помещения в центральную точку.

Сочетать все, что только можно

Когда мебель, картины, фотографии и другие аксессуары подбираются так, чтобы идеально сочетаться друг с другом, а не потому, что они нравятся, — это вызывает скуку. Интернет, фильмы и журналы набиты фотографиями жилья, где все элементы идеально подходят друг другу. Такой способ оформления интерьера кажется самым простым, но при этом он и самый унылый. Вместо того чтобы покупать гарнитур с подобранными элементами и аксессуарами в одном магазине, стоит побродить и поискать вещи в разных местах. Это не только дешевле, но и интереснее. Квартира, оформленная таким образом, выглядит уютно и необычно.

Цитаты и значки на стенах

Оформлять свое жилье с помощью ярких постеров, содержащих цитаты, и значков не стоит. Уж слишком много подобной графики было повсюду, начиная от баров и заканчивая гостиницами. Они просто надоели до безумия. Тем более большинство из этих сентенций уже сами по себе клише, когда же приходится любоваться на подобные перлы мудрости изо дня в день, становится совсем грустно. Вместо 10 таких постеров лучше купить одну, но зато уникальную картину. Или распечатать фотографии.

Исключительно натуральные цвета

Натуральные цвета — бежевый, коричневый, серый и белый — были популярны в течение долгих лет. Но, похоже, эти краски медленно, но верно превращаются в клише. Так что использование исключительно этих тонов в интерьере вызовет тоску. Чтобы придать квартире красок, стоит добавить элементы насыщенно-синих, сочно-зеленых и бледно-розовых тонов. Это необязательно должны быть аксессуары, можно подыскать даже предметы мебели.

Наклейки на стены

Их можно найти повсюду: в ресторанах, номерах отелей и квартирах. Этот элемент отлично смотрится в детской или комнате подростка, но в гостиной ему точно не место. Несмотря на то что идей для наклеек появляется все больше, из моды они выходят еще быстрее. То же самое можно сказать и об обоях с принтом в виде древесных стволов. Растительные орнаменты отлично смотрятся в интерьерах. Просто некоторые варианты уж чересчур скучные.

Предметы, которые стали уж слишком популярны

К сожалению, некоторые необычные предметы декора быстро становятся модными и начинают встречаться буквально на каждом шагу. Симпатичные элементы превращаются в занудные клише. Это произошло с зеркалами в форме солнышек, лампочками Эдисона, пуфами, оббитыми подголовниками. Не стоит выбрасывать эти вещи, если их нарекли клише, — мода имеет свойство возвращаться. Просто покупать оригинальные диковинки лучше исходя из собственных вкусов, а не по велению моды.

Правила в оформлении интерьера

Наличие каких-то строгих правил — это само по себе клише. Мы создаем жилье исходя из собственных вкусов и думая о комфорте, а не мечтая разместить фотографии квартиры на страницах модных журналов. Жить в идеальном жилище, возможно, престижно, но вряд ли удобно и приятно.

А от каких интерьерных клише вы бы с удовольствием избавились у себя дома?