14 вопросов из игры «Что? Где? Когда?», ответы на которые лежали на поверхности. Но знатоки не справились, а вот вы сможете

Готовы поспорить, что большинство из вас хотя бы раз с удовольствием смотрели программу «Что? Где? Когда?» и пытались дать верные ответы вместе со знатоками. А еще наверняка бывало так, что вы загадку отгадывали, а знатоки нет. Мы тоже так делали и часто удивлялись тому, что ответ — вот он, лежит на поверхности, а люди незаурядного ума зашли в тупик и не сумели решить задачку правильно.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые выпуски этой телепередачи и составили подборку вопросов, на которых засыпались игроки. А вы-то точно сумеете их обойти.

1.

Вопрос: Вот 7 слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите 8-е слово в списке. Георгий Жарков: «Любовь».

Правильный ответ: Это логический ряд, в котором важен порядок цифр, стоящих перед словами. Произнесите вслух: первая любовь, второе дыхание... Получатся расхожие выражения. 8-й пункт в ряду — «чудо света»: так выйдет устойчивое сочетание «восьмое чудо света».

2.

Вопрос: Закончите японскую пословицу: «Легко соблюдать этикет на приеме, когда...»



Ия Метревели: «Когда это твой собственный прием, когда на нем больше никого нет».

Правильный ответ: Когда ты не голоден.

3.

Вопрос: Перед вами картина венгерского художника-примитивиста. Некоторые искусствоведы полагали, что на этом полотне живописец хотел показать, что в каждом человеке живут и Бог, и дьявол. С помощью чего они доказывали это свое утверждение? Сергей Николенко: «С помощью пейзажей, которые изображены за спиной героя картины».

Правильный ответ: С помощью зеркала. Приставив зеркало к левой половине лица мужчины, вы увидите добрый лик — «божественный». А отзеркалив правую, увидите лицо коварное — «дьявольское».

4.

Вопрос: Послушайте начало 5-й симфонии Бетховена. Почему это произведение иногда неофициально называют «Викторией»? Евгений Тимофеев: «Симфонию и слово „Виктория“ объединяет изображение римской цифры V, которая выглядит как заглавная буква слова Victoria».

Правильный ответ: Все дело в том, что в азбуке Морзе, которая была в те времена популярна, обозначение буквы V повторяет ритм вступления симфонии.

5.

Вопрос: На экране — кадр из известного фильма. Как называется этот фильм? Алексей Кочин: «Приключения Оливера Твиста».

Правильный ответ: Название картины — «Восемь с половиной». Подсказка кроется в самом кадре: там изображены 8 взрослых и 1 ребенок.

6.

Вопрос: В XIX веке любимым занятием тамбовских дворников было разносить по домам письма. Но затем по городу стали устанавливать почтовые ящики для сбора писем, и это лишило дворников дополнительного заработка. Кого дворники призвали на помощь, чтобы жители города не пользовались почтовыми ящиками? Анатолий Бугаев: «Дворники привлекли к делу собак: прикармливали их, чтобы те крутились у почтовых ящиков и горожане опасались к ящикам подходить».

Правильный ответ: Чтобы жители Тамбова не пользовались ящиками, дворники засовывали внутрь живых мышей, а мыши грызли и пачкали письма.

7.

Вопрос: «В процессе своей работы я использую молоток, которым не строю; кисть, которой не пишу, и иглу, которой не шью. Кто я по профессии?» Борис Бурда: «Чеканщик».

Правильный ответ: Врач-невропатолог.

8.

Вопрос: Посмотрите на эти 3 таблички. Для чего их используют? Дмитрий Панайотти: «Таблички нужны, чтобы обозначить различные отделения холодильника: морозильный отсек, отсек для рыбы и так далее».

Правильный ответ: Эти таблички — общепринятые в международной практике обозначения грузов. Табличку с рыбой размещают на вагонах со скоропортящимся грузом, с медведем — на вагонах с замороженной продукцией, а третью — на вагонах с животными.

9.

Вопрос: Когда папа римский затеял реконструкцию собора в Ватикане, его посланники отправились на поиски художников, которым можно было поручить эту задачу. Они прибыли к знаменитому живописцу Джотто ди Бондоне и попросили несколько его работ, чтобы папа мог их оценить. В ответ Джотто взял кисть, бумагу, через несколько секунд вернул лист и сказал: «И этого достаточно, если, конечно, папа римский разбирается в живописи». Вот вам кисть и лист бумаги. Изобразите то же, что и Джотто. Алексей Кочин: «Художник оставил на белом листе бумаги свою подпись».

Правильный ответ: Чтобы убедить папу в своем мастерстве, Джотто кистью нарисовал на листе бумаги идеально правильный круг за несколько секунд. Говорят, что в те времена такой круг даже стали называть «О Джотто».

10.

Вопрос: Что французский хореограф Морис Бежар назвал витамином С для артиста, а что — кальцием? Дмитрий Авдеенко: «Витамином С хореограф называл похвалу, кальцием — критику».

Правильный ответ: По словам Бежара, витамин С — это аплодисменты публики: они придают сил. А кальций — это свист публики: он укрепляет скелет и заставляет больше работать.

11.

Вопрос: На улицах Барселоны можно встретить людей с необычным приспособлением — большой прямоугольной тряпкой с четырьмя веревками. Кто эти люди и зачем им это приспособление? Эдуард Шагал: «Речь об уличных музыкантах. Устройство им необходимо, чтобы собирать деньги, которые им подают прохожие».

Правильный ответ: Этим устройством пользуются нелегальные уличные торговцы. Они раскладывают товар на полотне, а если появляются представители закона, одним движением затягивают веревки, превращая ткань в мешок, и скрываются.

12.

Вопрос: «Бабушка передала мне по наследству секрет. Он заключается в стеклянной пробке от графина. Как эта пробка помогает сварить идеальный прозрачный бульон?» Андрей Супранович: «Стеклянную пробку кладут в бульон во время варки. Как только жидкость становится настолько прозрачной, что пробку нельзя различить, значит, все готово».

Правильный ответ: Прозрачный бульон получается при самом слабом кипении. Чтобы было легче контролировать степень кипения, пробка помещается в кастрюлю. Как только нагрев становится слишком сильным, пробка начинает стучать о дно кастрюли. Это сигнал о том, что пора убавить огонь.

13.

Вопрос: Всегда приятно иметь дело с водолазом, оснащенным страховочным канатом. После погружения, когда он выполнит свою работу, его легко отозвать на сушу. А вот с водолазом без такой страховки работать проблематично: приходится пользоваться услугами спасателей, сам-то не полезешь. О каких водолазах идет речь? Николай Силантьев: «Речь о собаках-водолазах».

Правильный ответ: Здесь имеются в виду чайные пакетики: с ниточкой, чтобы опускать и поднимать за нее, и без нее.

14.

Вопрос: Эти 4 дорожных знака размещены на рекламном плакате одного магазина в Цюрихе. Под знаками была надпись: «Спасибо Цюриху за бесплатную рекламу нашего товара». Чем торгует этот магазин? Юлия Лазарева: «Магазин занимается продажей часов».

Правильный ответ: На табличке 4 дорожных знака: «Стоянка запрещена», «Затор», «Движение механических транспортных средств запрещено», «Дорожные работы». Все эти знаки затрудняют движение автомобилей, а вот велосипедисту они не страшны. Магазин торгует велосипедами.