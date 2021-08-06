14 видов парочек, с которыми каждому из нас хоть раз доводилось встречаться

Все люди разные, и отношения со своими вторыми половинками они выстраивают каждый по-своему. Кто-то обожает все свободное время проводить вместе, кто-то, наоборот, предпочитает даже в отпуск ездить по отдельности. Если у одних пар похожие темпераменты и увлечения, другие являются полными противоположностями друг друга.

Вот мы в AdMe.ru и решили шуточно проиллюстрировать типы парочек, которые хоть раз встречались каждому из нас.

«Всюду вместе». Кажется, эти двое просто не существуют по отдельности. На все мероприятия они неизменно приходят только вдвоем

«Постоянный контроль». Для них совершенно нормально каждую минуту названивать друг другу с вопросом «Ты где?» и отслеживать друзей своей половинки в соцсетях

«Идеальные». У обоих потрясающая работа, дом, крепкие отношения. Если есть дети, то обязательно одаренные

Пара, которая общается посредством телефона. Они постоянно что-то пишут и отправляют друг другу

«А вот у нас...» При любой возможности эти двое обязательно проведут параллели со своей жизнью

«Безумно влюбленные». Сколько бы времени они ни проводили вместе, им все мало

«Постоянно сходятся и расходятся». Всякий раз, как они расстаются, говорят, что это навсегда. Но проходит неделя — и они опять вместе

Пара, которая не сидит на месте. При любой возможности они выбираются в поездки, походы, катаются на велосипедах или бегают. В общем, дома застать их сложно

«Противоположности». Они совершенно разные, и тем не менее вместе им комфортно

«Независимые». У каждого в этой паре свои увлечения, и они не заставляют друг друга их разделять. Они часто ходят куда-то по отдельности, и это совершенно нормально

«Гостеприимные». Эти двое обожают гостей, редко в их доме бывает меньше 4–5 человек. И если они куда-то выбираются, то обязательно собирают компанию

«Вечная драма». Эти двое так часто ругаются, что кажется, будто просто не выносят друг друга и вот-вот расстанутся. Вместе им сложно, но и порознь — никак

«Ребенок и родитель». В этой паре кто-то из двоих негласно берет на себя роль заботливого родителя, а второй ему подыгрывает

«Заботливые». Они трепетно относятся друг к другу, идут на уступки, не копят обид. Если есть проблема, они ее обсуждают