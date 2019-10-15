14 вещей, которые продаются дороже реальной стоимости (А мы дружно покупаем их)

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Когда вы покупаете товар или услугу, то оплачиваете еще доставку, рекламу и иногда чужие налоги из своего кармана. У большинства ретейлеров считается нормой наценка 100 % к начальной стоимости, однако некоторые вещи стоят неоправданно дорого. Например, чернила для принтера являются одной из самых дорогостоящих жидкостей в мире.

AdMe.ru решил восстановить справедливость и узнать, какую сумму покупатели переплачивают за обычные товары.

1. Напитки в аэропорту и на борту самолета

Вы переплачиваете 200–2 600 % По данным исследований, за кофе и сэндвичи в аэропорту мы платим на 200–300 % больше привычной цены. А когда дело доходит до чашки чая уже на борту самолета, то накрутка вырастает в тысячи раз. Ретейлеры в аэропортах знают, что покупатели никуда не денутся и заплатят любые деньги. Опытные путешественники берут с собой пустую бутылку воды, чтобы наполнить ее после прохождения контроля, и покупают закуски в магазине у дома.

2. Наборы конструкторов с известными героями

Вы переплачиваете 25 % Наборы Lego из серии «Star Wars», «Harry Potter», «Minecraft» и подобные стоят на четверь дороже обычных при одинаковом количестве деталей (пример № 1, пример № 2). Производителю конструкторов приходится платить лицензионные сборы правообладателю за возможность использовать персонажей. И эта сумма будет заложена в ценнике. К тому же любые наборы с фигурками всегда продаются дороже, чем просто комплект из «кирпичиков». Коллекционеры тоже делают бизнес на нашей любви к Lego и перепродают фигурки на аукционе с накруткой до 800 %.

3. Чернила и картриджи для принтера

Вы переплачиваете 300 % Производители принтеров придумали уникальную маркетинговую стратегию: сами устройства они продают за копейки, а цены на чернила тем временем задирают до небес. По некоторым данным, принтеры для бытовых нужд приносят компаниям одни убытки, которые они компенсируют с помощью расходников. Чернила для принтеров — одна из самых дорогих жидкостей в мире.

4. Отбеливающая зубная паста

Вы переплачиваете 400–500 % Производство зубной пасты не такой уж сложный технологический процесс. Дорогие зубные пасты лишь результат грамотного маркетинга, и никаких чудес с зубами они не творят. Стоматологи говорят, что переплачивать за тюбик элитного гигиенического средства не нужно. Лучше дважды в год наведываться к лечащему врачу, чтобы выполнить профессиональную чистку.

5. Матрасы

Вы переплачиваете 50 % По данным опросов, большинство дорогих матрасов не стоят денег, за которые они были куплены. Магазины добавляют к цене минимум 50 %, и чем больше стоит матрас, тем выше будет накрутка. Экономисты утверждают, что это очень прибыльный бизнес и тоговать матрасами гораздо выгоднее, чем едой или одеждой.

6. Содержимое мини-бара в отеле

Вы переплачиваете 360 % Отельеры зарабатывают на напитках и закусках из мини-бара приличные суммы. В бюджетных гостиницах накрутка составляет 300–400 %, а в отелях класса люкс продукты дорожают на 1 000 %. Однако сами владельцы гостиниц утверждают, что от мини-баров они терпят сплошные убытки: большая часть постояльцев норовит не оплачивать съеденное и выпитое.

7. Мясные продукты в супермаркетах

Вы переплачиваете 200 % В стоимость мяса из супермаркетов ретейлеры обычно закладывают зарплату работников, которые готовят продукт к продаже, а также риски, которые возникают из-за того, что мясо быстро теряет товарный вид. К тому же в фарш часто добвляют жир и сою, которые ухудшают вкус блюда.

8. Попкорн в кино

Вы переплачиваете 1 275 % Кинотеатры почти не зарабатывают на фильмах: большая часть выручки уходит кинокомпаниям. И для того, чтобы не вылететь в трубу, им приходится наращивать цены на сопутствующие товары. Попкорн, газировка и чипсы приносят кинотеатру 40 % прибыли.

9. Фисташки

Вы переплачиваете 90–1 200 % (зависит от страны покупки) Фисташки можно смело назвать новым золотом: цены на эти орехи стабильно растут год от года, а спрос на них не падает. Фисташковое дерево очень капризно: оно растет только в определенной местности и плодоносит один раз в год. Обработка вручную и транспортировка тоже вносят свой вклад в цену. Менее экзотические орехи, такие как арахис или фундук, стоят дешевле и тоже содержат много полезных микроэлементов.

10. Бумажные книги

Вы переплачиваете 400 % Себестоимость бумажной книги не так высока, как мы привыкли считать. На печать тома в твердом переплете издатель расходует примерно ₽ 240, а покупаем мы ее в несколько раз дороже. Приобретая новую книгу, вы платите не столько автору, сколько издателю, который выложил крупную сумму за покупку прав, редактирование, перевод и продвижение писателя на рынок. Книги в электронном формате стоят дешевле, а некоторые произведения можно легально скачать онлайн.

11. Модная цифровая техника

Вы переплачиваете 100 % Маркетологи раскручивают новинки цифровой техники, без которых можно легко обойтись. Например, старая добрая аналоговая кофеварка работает не хуже, чем модные гаджеты, да и прослужит дольше. Реклама заставляет вас покупать все больше и больше техники, которая потом пылится на полках.

12. Женская стрижка

Вы переплачиваете 12–50 % Услуги парикмахера представительницам прекрасного пола обходятся на 30 % дороже. Специалисты в области красоты утверждают, что принципиальной разницы в стрижке мужчин и женщин нет, а значит, и платить мы должны одинаково.

13. Стакан воды в ресторане

Вы переплачиваете 1 150 % Посетители ресторанов понимают, что вино в заведениях такого типа стоит дорого, и часто вместо него заказывают минеральную воду. Но рестораторы не хотят терять возможность заработать и поднимают цены на чистую воду. Клиенты думают, что сэкономили, хотя на самом деле заплатили втридорога.

14. Оливковое масло

Вы переплачиваете 50–400 % В погоне за прибылью производители смешивают оливковое масло с более дешевыми сортами, но не говорят об этом. Масло категории extra virgin (самый высокий класс) перед продажей должно проходить несколько проверок, но некоторые заводы игнорируют их, а большинство покупателей не отличит настоящий продукт от подделки. В итоге мы платим круглые суммы только за название на этикетке.

А вы когда-нибудь задумывались, что платите маркетологам, которые заставляют вас же раскошелиться?