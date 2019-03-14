14 вещей родом из викторианской эпохи, которые поставят в тупик современного человека

20 0

21

16.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Годы правления королевы Великобритании Виктории (1837–1901) стали временем технического прогресса и всевозможных изобретений. Многими из них мы пользуемся и по сей день. Детские коляски, посудомоечные машины, почтовые марки — все эти привычные нам вещи родились в середине XIX века. Но в то же время было придумано немало странных, бесполезных и вовсе вредных вещей.

Мы в AdMe.ru были озадачены, открыв для себя неожиданную сторону викторианской эпохи.

Туалетная маска мадам Роули

В XIX веке женщины, как и сейчас, в погоне за молодостью и красотой были готовы на многое — даже всю ночь спать в резиновой маске. Ее изобретательница Хелен Роули утверждала, что маска очищала, отбеливала и омолаживала кожу. На самом деле резина лишь стимулировала потоотделение, и каков был эффект, мы можем только догадываться.

Ароматические чернила

В викторианскую эпоху письменная грамотность перестала быть прерогативой высших слоев населения. Все люди смогли обмениваться посланиями, и письма превратились в особый вид искусства. А для самых изощренных эстетов фирма Herbin стала выпускать ароматизированные чернила. Их готовили из цветочной воды роз, фиалок, лаванды. Кстати, фирма существует до сих пор. И если вдруг вы захотите почувствовать себя викторианским аристократом, покупайте себе перо и ароматные чернила.

Чехол для усов (наусник)

Джентльмены в те времена носили усы, к которым относились очень трепетно. И каждая трапеза могла закончиться конфузом, потому что усы намокали от чая и супа или в них застревали кусочки пищи. Тогда сообразительный Гарри Джонс придумал чехлы для усов. Они защищали растительность на лице, попутно закручивая кончики, что считалось очень модным.

Холерный пояс

С гигиеной в XIX веке было плоховато, поэтому в данную эпоху буйствовали эпидемии различных заболеваний, в том числе и холеры. Но люди того времени решили, что причиной болезни была не грязная вода, а замерзший живот. Тогда и были придуманы холерные пояса. Они изготавливались из шерсти или фланели и согревали самую уязвимую, с точки зрения викторианцев, часть тела.

Электрофон

Развлечений у людей викторианской эпохи было немного, поэтому изобретение электрофона стало настоящей сенсацией. Система работала через телефонные линии, и желающие могли позвонить оператору и прослушать новости, музыку и церковную службу. Это было безумно модно, круче, чем айфон в наше время. Люди ходили в специальные салоны для прослушивания и даже устраивали вечеринки в наушниках.

Удавкозащитный воротник

В 60-х годах XIX века Англию захлестнула волна паники из-за широко освещавшейся в прессе истории депутата Хью Пилкингтона. Служитель закона шел по улице, когда преступники попытались его задушить. И хотя мужчина выжил, люди постоянно толковали об этом нападении. Особо находчивые изобрели и запатентовали удавкозащитные воротники. Их оснащали шипами, которые в случае нападения должны были ранить преступника. Такое приспособление можно было незаметно носить, спрятав под воротом рубашки.

Лизун для марок

Ароматические чернила не единственная вещица, которая была призвана разнообразить процесс написания писем. Для наклеивания почтовых марок пользовались специальным лизуном. Его изготавливали в виде человечка или животного с высунутым языком и заправляли жидким клеем.

Мясо на лицо

Одним из самых популярных косметических средств была сырая говядина. Дамы делали маски из сала и костного мозга и отправлялись спать. Считалось, что данная процедура придает лицу свежесть и устраняет морщины.

Хлеб с мелом

В викторианскую эпоху была распространена фальсификация продуктов питания. Так, в хлеб часто добавляли мел или гипс. Это уменьшало затраты пекаря, а сама булка становилась белее и привлекательнее для покупателей. Если вы хотите ощутить вкус того времени, предлагаем вам испечь хлеб по рецепту XIX века. Конечно, без мела и гипса.

Безопасные гробы

Пожалуй, самой эксцентричной причудой викторианской эпохи стали безопасные гробы. Дело в том, что врачи не всегда могли отличить кому от смерти, и иногда «умершие» просыпались на собственных похоронах. Надо ли говорить, что люди боялись быть погребенными заживо. Поэтому было придумано множество вариантов гробов, в которых внезапно очнувшийся человек мог дышать и подать знак наверх. Обычно на могиле устанавливали колокол, веревка от которого была привязана к руке обитателя могилы. Также были популярны гробы с окошками, в которые время от времени заглядывал смотритель кладбища.

Подкрашивание вен

Особо находчивые модницы нашли необычное применение берлинской лазури. Они подкрашивали вены на руках синей краской, подчеркивая свое благородное происхождение, ведь считалось, что у аристократов голубая кровь.

Алтарь с сюрпризом

Любили в XIX веке и пошутить. Одним из популярных розыгрышей был алтарь со скелетом. Владелец затейливой штуковины просил кого-нибудь из своих знакомых дать обет у алтаря, откуда выпрыгивал скелет, обливая бедолагу водой, а его колени жалил разряд электрического тока. Интересно, общались ли с шутником его друзья после таких издевательств.

Корсет пуш-ап

Даже 150 лет назад женщины были обеспокоены своими формами и стремились к совершенству, создавая объем искусственно. Тогда и был изобретен корсет с надувным бюстом — прадедушка современного бюстгальтера пуш-ап.

Ванна-качалка

Ох и выдумщики эти викторианцы! Как вам такая ванна-качалка? Находящийся внутри человек должен был сам раскачивать эту посудину, создавая волны. Считалось, что такой гидромассаж очень полезен для здоровья.

Какое из этих диковинных изобретений показалось вам самым странным?