14 вещей, на которые не тратятся богатые люди, а бедные ради них готовы влезть в долги

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Существуют вещи, которые говорят о финансовой состоятельности человека. Обычно это шубы, крупные ювелирные украшения, дорогие часы. Некоторые люди готовы годами копить на это и даже брать кредиты. Однако во всем мире богатые люди постепенно перестают так обозначать свой социальный статус.

Мы в AdMe.ru за разумную экономию, поэтому нашли символы достатка, мода на которые прошла. Но многие это еще не осознали.

1. Золотые украшения

Стильные обеспеченные женщины обычно на выход надевают минимум золотых украшений, обращая внимание в первую очередь на их качество. Либо предпочитают крупную бижутерию. Для тех, чье финансовое положение нестабильно, покупка золота до сих пор является инвестицией средств. Считается, что, приобретая золото, вы создаете заначку на черный день в виде цепочки или кольца. Это отражается и на том, как небогатые девушки носят ювелирные украшения — многие руководствуются принципом «все лучшее сразу».

2. Одежда и обувь дорогих брендов

Часто даже очень богатые люди равнодушны к брендовой одежде и в повседневной жизни ходят в простых джинсах и свитерах из масс-маркета, которые являются базовыми вещами в их гардеробе. В одном из интервью сам Билл Гейтс отметил, что на его запястье часы за $ 10, несмотря на то что он может себе позволить миллион пар часов от самых знаменитых брендов. Вместо шопинга богачи стремятся получить другие удовольствия от жизни и не жалеют средств на развлечения и путешествия. Для них это дороже брендовой сумочки.

3. Пластические операции

Раньше во всем мире были модны пластические операции — все хотели иметь идеальное тело и лицо без изъянов. Богатые мужчины сами предлагали своим избранницам оплатить преображение, а те и не сопротивлялись. Сейчас же все больше знаменитостей и состоятельных людей выступают против пластики и пропагандируют любовь к своему телу и морщинам. А тем временем многие девушки по-прежнему готовы отказывать себе во многом, чтобы накопить на пластику губ, груди и процедуры, которые помогут омолодиться и максимально соответствовать современным представлениям об идеалах красоты, которые постепенно уходят в прошлое.

4. Шубы из натурального меха

Именитые дизайнеры и их богатые клиентки все чаще отказываются от шуб из натурального меха, так как считают, что это неэтично. Известны случаи, когда зоозащитники обливали краской девушек в шубах из натурального меха. А в Калифорнии на территории всего штата действует закон, запрещающий носить и продавать мех. Но для некоторых девушек до сих пор шуба является предметом роскоши и статуса. Хотя теоретически ее можно заменить на морозоустойчивый пуховик, зимнее пальто и утепленную шубу из искусственного меха.

5. Полеты в бизнес-классе

Рациональные люди во всем мире готовы путешествовать скромно, даже если у них есть финансовая возможность заплатить больше. Например, основатель IKEA Ингвар Кампрад считал, что полеты бизнес-классом — это ненужное излишество, поэтому все сотрудники IKEA, независимо от их уровня, летают экономклассом и живут в недорогих гостиницах. Но многие люди со средними доходами готовы переплатить за поездку в бизнес-классе, несмотря на то что цены на полеты растут ежегодно и самый большой рост наблюдается именно на такие билеты. По сути, благодаря его существованию, авиакомпании могут держать доступные тарифы для экономкласса. Когда мы знаем это, такой полет уже не кажется особо привлекательным.

6. Бытовая техника

Состоятельные люди не гонятся за новыми моделями бытовой техники. Если предыдущая версия прибора исправно работает, то нет нужды в покупке новой. Это правило небогатые люди нарушают сплошь и рядом: во всем мире потребительские кредиты оформляются буквально на любую бытовую технику и гаджеты. Это также касается и техники «на один раз» — вафельниц, блинниц, морожениц, фондюшниц, массажеров с 15 насадками. Чаще всего такими чудо‑девайсами люди пользуются 1–2 раза, и дальше они лежат на полке без дела и «взирают» на своего обладателя с немым укором за бездумно потраченные деньги.

7. Большое количество деталей в интерьере

Успешные люди стараются придерживаться в дизайне своего дома минимализма. Богачи все чаще предпочитают простоту в интерьере, чтобы не отвлекаться на бытовые вещи и не тратить время на выбор и покупку мебели, ремонт. Это освобождает время для семьи, отношений, встреч с друзьями, работы. Зачастую представители среднего класса стараются наполнить свой дом деталями и последними модными новинками. Они стремятся постоянно улучшать интерьер, отвлекаясь от действительно важных нематериальных вещей на покупку мебели и ремонт.

8. Большой дом

Состоятельные люди предпочитают скупать перспективную недвижимость за небольшие деньги, чтобы получить прибыль, когда та вырастет в цене, и заработать на этом. Например, миллиардер Уоррен Баффетт до сих пор живет в скромном доме, купленном еще в 1958 году. Уютный особняк в штате Небраска обошелся ему всего в $ 30 тыс., а сейчас он оценивается в $ 650 тыс. Мексиканский миллиардер, чье состояние оценивают в $ 50 млрд, также живет в скромном, давно купленном доме и избегает дорогостоящей техники. Амансио Ортега, основатель сети магазинов одежды Zara, тоже не позволил успеху вскружить ему голову: он и его жена живут в обычном доме в Испании. Профессор Стэнфордского университета Дэвид Черитон, который владеет акциями компании Google на сумму $ 1,3 млрд, как-то сообщил в своем интервью: «Эти люди, которые строят дома с 13 ванными комнатами и так далее, — с ними явно что-то не в порядке». Средний класс в основном руководствуется поговоркой «Каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и родить сына». И в жизни многих семей в какой-то момент начинается большая стройка, а иногда и не прекращается, пока дети не вырастут. Денег уходит уйма, времени и сил тоже, а расходы на содержание самого дома и территории отбирают большую часть доходов.

9. Автомобили класса люкс

Сейчас обеспеченные люди без необходимости не приобретают новые марки авто, если их собственная машина в хорошем состоянии и полностью их устраивает. Даже владелец Facebook Марк Цукерберг ездит на машине Volkswagen с механической коробкой передач и говорит, что его никогда особо не волновало богатство. Но многие люди во всем мире используют дорогую машину для самоутверждения, и даже отсутствие средств на ее покупку и содержание часто не бывает помехой — они попросту берут авто в кредит.

10. Платное обучение

Миллионеры знают, что бесплатное образование мало чем отличается от платного. А успех в жизни приносят только дисциплина, целеустремленность и упорство. Тем более что сейчас крупнейшие зарубежные компании готовы принимать на работу молодых людей, если у них есть соответствующие знания. А значит, профессиональный опыт и реальные навыки становятся намного важнее диплома о высшем образовании. Но некоторые считают, что если они заплатят за образование и получат диплом, то купят себе билет в успешную жизнь. В итоге молодые люди решаются взять огромный кредит на оплату образования. А после им приходится работать не по специальности ближайшие 5–10 лет, чтобы вернуть деньги банку, то есть тратить самые ценные годы своей жизни.

11. Большое количество игрушек для детей

Успешные люди пришли к выводу, что, покупая детям игрушки в неограниченном количестве, они могут легко навредить своим чадам. Исследования это подтверждают: 36 малышам предложили поиграть в комнате полчаса либо с 4 игрушками, либо с 16. И было обнаружено, что дети из 1-й группы — с 4 игрушками — были намного более творческими: они придумывали больше развлечений с меньшим количеством предметов. Если родители проводят с малышом время и уделяют ему больше внимания, то тот развивается быстрее, чем если бы у него просто было много игрушек. А тем временем большая часть родителей признается, что их дети буквально завалены игрушками: плюшевому зверью уже нужна отдельная квартира, из кукол можно составлять армии, из конструкторов — возвести 2-этажный дом. Ребенку и помечтать-то некогда: все есть, а все желания исполняются слишком быстро. Так родители хотят продемонстрировать свою любовь и дать своим чадам то, чего не было в их детстве.

12. Тренинги и курсы

Курсы личностного роста — это бизнес, и тренеры там не заинтересованы в эффективном развитии клиента, поэтому невозможно при помощи тренингов кардинально перестроить свою жизнь. Успешные люди знают, что изменить свою жизнь можно только путем непрерывной работы над собой и своими целями. Среди людей, которые только планируют стать успешными, такие курсы стали невероятно популярны. А между прочим, стоимость участия в них достаточно высокая, но билеты все равно разлетаются как горячие пирожки. Небогатые люди ищут волшебную пилюлю, которая изменит их жизнь, а когда та не срабатывает, зачастую уходят к новому тренеру.

13. Сфера красоты

Сегодня натуральный цвет ногтей говорит о привилегированности и богатстве. Успешные женщины отдают предпочтение аккуратной, естественной форме ногтей, сдержанным пастельным и нюдовым оттенкам, которые выглядят элитно. Многие же девушки хотят знать, что их маникюр заметен окружающим, поэтому зачастую выбирают яркие цвета лака, оригинальный дизайн со стразами и экстремальную длину. Если длины не хватает, то вопрос решает наращивание. Такой образ часто выбирают представительницы среднего класса, желающие показать, что они ведут праздный образ жизни.