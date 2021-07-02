14 вещей, которые раньше считались крутыми, а современному поколению даром не нужны

Для каждого поколения существовали определенные признаки крутости. И они могут кардинально отличаться. Так, если для тех, чья молодость пришлась на 1990-е — начало 2000-х, круто было обладать видеокамерой или проводить свадьбу на 150 гостей, то у нынешней молодежи все это вызывает лишь насмешливую улыбку.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие еще вещи и явления 15–20 лет назад считались крутыми и статусными, а сегодня не вызывают абсолютно никакого трепета и интереса.

1. Швейная машинка

Раньше было круто иметь в семье швейную машинку, благодаря которой можно было как сшить одежду, так и просто ее отремонтировать. Конечно, и сейчас случаются моменты, когда она пригодилась бы. Но нынешнее поколение все чаще отправляется в ателье, где за небольшие деньги можно что-то подшить или ушить.

2. Кухонный комбайн

Раньше об этой чудо-технике на кухне мечтал почти каждый, кому приходилось часто готовить. А как ее тогда рекламировали в телемагазинах! Но сегодня кухонный комбайн заменили более удобные девайсы, не занимающие много места. К тому же теперь многие люди предпочитают готовить блюда, которые не требуют слишком много времени и уборки. А то и вовсе заказывают готовую еду на дом.

3. Моющий пылесос

Многим из нас этот громоздкий агрегат казался чем-то невероятным. Но так как он больше подходит для ковров, а сейчас в большинстве квартир и домов на полу чаще всего лежит ламинат, то покупка этого и по сей день дорогого пылесоса может оказаться ненужным вложением.

4. Большой кожаный диван

Подобный диван в 2000-х был одним из самых явных признаков достатка. Тяжелые, громоздкие, а некоторые еще и перетянуты как сардельки. Редко когда на них было удобно сидеть. Сегодня же мода следует за комфортом, а не за пустым пафосом.

5. Музыкальный центр

Цифровой век так стремительно овладел нами, что сегодня мы слушаем музыку напрямую из интернета. Поэтому сейчас обладатели этих громоздких музыкальных центров чаще всего используют их в качестве колонок к компьютеру. А в целом нынешнее поколение довольствуется переносными колонками, которые, к слову, могут быть внушительных размеров и с довольно приличным звуком.

6. Фото- и видеокамера

После выхода первых телефонов с фотокамерами мировые продажи цифровых фотоаппаратов стали снижаться, а резкое падение началось после 2012 года, когда смартфоны уже уверенно завоевывали мир. Еще немного, и цифровые фотоаппараты канут в Лету (как их предшественники — пленочные фотокамеры). А ведь каких-то 20 лет назад обладание цифровым фотиком считалось крутым. То же самое касается и видеокамер, которые сейчас покупают лишь те, кто использует их в своих профессиональных целях.

7. DVD- или blu-ray-плеер

Еще каких-то 15 лет назад все старались заменить морально устаревшие видеомагнитофоны и покупали себе домой DVD-плееры (а те, у кого денег было побольше, обзаводились blu-ray-плеерами). Вот только сейчас эти железные коробки даром никому не нужны, так как все больше людей пользуются потоковым вещанием.

8. Классическая хрустальная люстра

Покупка хрустальной люстры в зал считалась шиком и была по карману не каждому. Сегодня же громоздкую люстру с длинными подвесками все чаще заменяют на лаконичные подвесные светильники или же плоские светодиодные люстры со множеством вариантов подсветки.

9. Пышная свадьба

Время, когда на свадьбу приглашали сотни гостей и пировали минимум 3 дня, постепенно уходит в прошлое. Современные пары все чаще этот праздник проводят в кругу самых близких людей. А сэкономленные деньги решают потратить на отдых или первоначальную оплату жилья.

10. Поход в солярий

«Дожариваться» в соляриях до шоколадного оттенка сегодня совершенно не модно. К тому же многие знают об опасности увлечения солярием. Об этом говорят многочисленные исследования.

11. Красивые номера на авто

Раньше «блатные» номера вызывали уважение со стороны окружающих, так как не каждый мог позволить себе приобрести их. Сегодня красивое сочетание цифр и букв уже какого-то особого восхищения у людей не вызывает.

12. Паркет

Этот дорогой напольный материал в то время демонстрировал статусность семьи (ведь те, кто не мог его себе позволить, обходились линолеумом). Сегодня же паркет заменил более доступный и практичный ламинат, который, к слову, есть даже с рисунком под паркетную доску.

13. Большие напольные часы

Огромные напольные часы — статусный атрибут интерьера разных времен, требующий не только немалых денег, но и наличия свободного пространства в квартире. Сейчас мало кто покупает эти громоздкие часы, так как не в любой интерьер он могут гармонично вписаться. Да и в целом они уже не вызывают особого трепета и не являются показателем крутости.

14. Пирсинг пупка

Начало нулевых — эра заниженной талии и проколотых пупков. Сегодня же женские животики спрятаны за высокой посадкой, поэтому пирсинг в пупке не так актуален.