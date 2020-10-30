14 вещей, которые мы называем как угодно, но только не так, как надо

Считается, что для полноценного общения с носителями языка человеку достаточно знать от 10 000 слов. При этом каждый из нас периодически не может подобрать нужный термин даже в родной речи и пускается в объяснения вроде «Та штука, которой чистят кожу от прыщей».

Мы в AdMe.ru почувствовали себя гораздо увереннее, когда выучили 14 новых слов, описывающих привычные вещи и явления. Теперь мы будем говорить «Почеши мне акнестис» и «Подай, пожалуйста, мой минодьер». Предлагаем и вам расширить словарный запас, а заодно посмеяться над речевыми откровениями наших авторов в конце статьи.

Место между лопатками, которое трудно почесать самому, — акнестис

Стрелка, показывающая ваше местонахождение на карте (обычной или в телефоне), — идеолокатор

Каракули, которые мы рисуем, когда сосредоточены на чем-то другом, — грифонаж

Маленькая сумочка с твердым каркасом и защелкой — минодьер

Доска для проверки зрения в кабинете окулиста — таблица Снеллена, Сивцева или Головина

Каждая таблица названа в честь офтальмолога, который ее разработал.

Браслет, соединенный с кольцом на пальце, — слейв-браслет

Название происходит от английского слова slave («раб») и связано с традицией надевать на руки невольников кандалы. Но если браслет соединен с 5 кольцами, это уже индийское свадебное украшение hathpool («цветы для рук»).

Комплект из кофточки и кардигана одного цвета — твинсет

Небольшой столик на фигурной ножке — геридон

Вставка между носком и верхом обуви — союзка

Низкое и глубокое кресло с закрытыми боковинами — бержер

«Давилка» для прыщей — игла и петля Видаля

Иглу используют для прокалывания кожи и чистки глубоких угрей, петлю — для удаления черных точек и комедонов.

Милые впадины на пояснице — ямочки Венеры

Сделать такие ямки при помощи упражнений не получится — их наличие обусловлено генетикой.

Разноцветные пятна, которые появляются, если закрыть глаза и надавить на глазные яблоки, — фосфены

Технически фосфены — это свет, идущий изнутри наших глаз.

Солнечный свет, пробивающийся сквозь облака, — сумеречные лучи

Это явление принято называть сумеречными лучами независимо от времени суток.

Бонус: авторы AdMe.ru поделились смешными названиями вещей, которые приняты у них в семье

Маша: «Когда я была маленькой, родители называли носовой платок сморкалкой. Сейчас мне 23, и ничего не изменилось. Видели бы вы лица гостей, когда я при них говорю: „Мам, подай сморкалку“».

Рита: «Всю сознательную жизнь называла эту прикольную штуку, которую можно лопать, „пырышки-пупырышки“. Всех домашних приучила. А потом прочитала наименование на ценнике в магазине — воздушно-пузырчатая пленка. Один раз сказала так на почте и почувствовала себя страшно унылой».

Мария: «В нашей семье говорят „хезать“ вместо „пачкать“. Велосипед мы именуем лисапедом, пинцет — бровещипалкой, а носовой платок — сопливчиком».

Алиса: «У нас дома есть универсальное слово „накидушка“. Это любая кофта, которую можно накинуть на себя, чтобы выйти на улицу. Ребенок недавно придумал новое название для мухобойки — „шлепалка“ (ею ведь можно шлепнуть муху)».

Мария: «Как-то раз после веселого застолья папа решил сам застелить постель. И, значит, говорит он маме: „Мне нужна простыня, пододеяльник и этот, как его там? Подподушник!“ Слово „наволочка“ он тогда так и не вспомнил».

А в вашей семье есть особые словечки, которыми вы называете привычные вещи? Обязательно расскажите — вдруг окажется, что другие тоже их используют. И не забудьте написать, сколько слов из нашей подборки вы знали.