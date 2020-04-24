14 вещей и трендов, которые совершенно непопулярны у нас, а иностранки их обожают

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В XXI веке мир стал настолько глобален, что порой трудно отличить, кто перед тобой: немка, француженка или полячка. Благодаря мировым брендам мы все выглядим примерно одинаково. Тем не менее есть некоторые тенденции, которые так или иначе отличают жительниц разных стран. При этом речь ни в коем случае не идет о том, что кто-то одевается лучше, скорее, мы говорим о разных предпочтениях в стиле.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие неочевидные различия в женских гардеробах можно обнаружить, исходя из климатических и культурных особенностей.

1. Сотуар

Или очень длинная цепочка. Как правило, такой аксессуар можно увидеть в витринах европейских магазинов. Причем сотуары могут быть самыми разными: от бижутерии с бисером до дорогих вариантов с драгоценными камнями. Их допускается носить как на груди, так и на спине. А вот в наших реалиях это элегантное украшение почему-то встречается крайне редко, ведь мы предпочитаем более классические варианты, например кулоны на цепочке.

2. Белые брюки

Эта часть гардероба присуща жительницам южных стран, особенно любят белые брюки итальянки. В джинсах в жарком климате не очень комфортно, поэтому светлая одежда незаменима. При этом у нас на улицах куда больше пыли и грязи из-за частых дождей, поэтому мы предпочитаем одежду более практичных оттенков, чтобы выглядеть опрятно. К тому же многие до сих пор ошибочно считают, что белые брюки могут визуально расширить фигуру.

3. Шляпы

Стильный аксессуар, который почему-то не очень часто встречается в гардеробах отечественных модниц. Мы любим носить соломенные шляпы разве что летом и на курортах, а вот фетровые или шерстяные изделия чаще всего встречаются на головах представителей различных субкультур. Хотя правильно подобранная шляпа может сделать образ более эффектным и запоминающимся.

4. Очки-авиаторы

Пожалуй, одна из самых любимых моделей очков за рубежом — это стеклянные авиаторы. Там они считаются классикой, которая идет всем. Особенно часто такие солнцезащитные очки носят испанки и итальянки. У нас же куда более популярны очки с пластмассовой оправой, причем наши девушки внимательно следят за трендами и не боятся экспериментировать с различными экстрамодными формами. Так что можно сказать, что в этом плане европейки более консервативны.

5. Сандалии

Сандалии — излюбленная обувь гречанок, итальянок, испанок и в целом тех девушек, которые живут около моря. В южных странах всегда большой выбор недорогих и качественных сандалий из натуральной кожи. Минус такой обуви в том, что в ней большая часть ноги остается незащищенной от пыли и грязи, и получается, что ты как будто идешь по земле. Мы все-таки в основном живем в городах, поэтому предпочитаем либо летнюю обувь на танкетке или каблуке, чтобы не запачкать ноги, либо надеваем закрытые балетки.

6. Преобладание черного цвета

Многие фешен-блогеры отмечают, что излюбленные цвета в гардеробе у француженок и бельгиек — черный, темно-синий и серый. Такие цвета практичны, и иностранки могут выбрать полностью черный комплект даже летом. Что касается отечественных модниц, то уж в теплое время года мы больше любим цветные вещи. Может быть, дело в том, что у нас в течение года куда меньше солнечных дней и слишком часто встречается серое пасмурное небо, поэтому мы хотим хоть как-то впустить в свою жизнь яркие краски.

7. Цветные колготки

Согласитесь, на наших улицах не так часто можно встретить женщину в ярких колготках. Как правило, они надевают телесные или черные. Возможно, синие или красные чулки ассоциируются у нас скорее с детьми. А вот дамы за рубежом вовсе не стесняются выражать свою индивидуальность с помощью этой детали гардероба. Они считают цветные колготки не менее удачным вариантом для прогулок по городу, чем классические.

8. Слишком небрежный стиль

Бесформенные худи, треники, джинсы-бойфренды — эти предметы гардероба есть в шкафу практически у каждой иностранки. В Европе и США принято думать об общественном мнении куда меньше нашего. Наверное, вы тоже не раз видели фото звезд, которые в обычной жизни ходят в мешковатой одежде, с растрепанными волосами и совсем не при параде. В наших реалиях подобный «антимодный» стиль встречается все же куда реже.

9. Эксперименты и вычурность

Здесь обратная ситуация — западные модницы совсем не боятся экспериментировать и даже показаться немного нелепыми. Достаточно посмотреть на уличную моду Франции, Италии, Англии — местные модники с легкостью задают тренды, которые потом расходятся по всему миру: тюрбаны, странный макияж, одежда как будто не со своего плеча, микросумки. Мы же стараемся выглядеть уместно и красиво, особенно если идем на какое-то важное мероприятие.

10. Многослойность даже в жару

Чем жарче климат, тем меньше оголяются местные жители. Наверняка вы тоже видели за рубежом девушек в закрытых платьях или пиджаках, даже когда на улице было +35. Видимо, когда долго живешь в жарком климате, к нему так привыкаешь, что нет нужды ходить исключительно в шортах и сарафанах. К тому же жители южных стран знают, какими коварными могут быть кондиционеры, поэтому предпочитают иметь при себе пиджак или тренч.

11. Сапоги с платьем

Этот довольно смелый тренд все еще редко можно увидеть на наших модницах. Если платье с кедами или кроссовками мы приняли, то грубые ботинки или сапоги в комплекте с легкими сарафанами или платьями все еще выглядят для нас довольно странным сочетанием. Возможно, после долгой зимы нам просто хочется поскорее избавиться от тяжелой обуви и надеть изящные туфли.

12. Комбинезоны

Конечно, комбинезон комбинезону рознь. У нас более-менее прижились джинсовые варианты и летние модели, но все равно чаще наши девушки надевают отдельно брюки или юбку с блузками или футболками. А вот европейские модницы носят комбинезоны при любом удобном случае: это красиво и практично. С помощью одной вещи вы получаете готовый образ. Возможно, дело еще в том, что, по наблюдениям модных блогеров, европейки и американки чаще носят брюки, чем платья.

13. Отсутствие макияжа

Сразу же оговоримся, что речь не идет о том, что за рубежом женщины меньше ухаживают за собой, конечно, это не так. Однако что касается макияжа, то иностранки могут выйти из дома ненакрашенными куда чаще, чем мы. Возможно, они хотят таким образом отстраниться от стереотипов традиционного общества, а может быть, речь идет о банальном удобстве. Причем этот тренд всячески поддерживается звездами — очень часто они выкладывают свои фото без макияжа в сеть и призывают женщин не стесняться своего естества. К тому же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в жарком климате пользоваться косметикой сложнее — нередко она просто плывет на лице.

14. Свитера оверсайз

Иностранные дамы нередко отдают предпочтение объемным свитерам с V-образным вырезом, несмотря на то что порой такая вещь может визуально добавить несколько лишних килограммов. Мы все-таки предпочитаем вещи, которые подчеркивают достоинства, а не скрывают их, поэтому наши женщины скорее наденут блузку, а сверху накинут кардиган или плащ с поясом, или жакет.

Вывод

Да, конечно, мы понимаем, что у всех стран разные климатические условия и культурные коды, но нам кажется, что к некоторым вещам и тенденциям можно присмотреться и взять их на заметку. К тому же какие-то тренды можно просто адаптировать к нашим условиям. Главное здесь — не бояться экспериментировать и выделяться из толпы.