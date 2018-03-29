14 удивительных фактов, которые доказывают, что инстаграм — это больше чем просто селфи и фото еды

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1,1 млрд пользователей, около 40 млрд загруженных фотографий и ежедневно к этой цифре прибавляется еще 95 млн фото и видео. И все это инстаграм. Это приложение используют знаменитые артисты, политики и даже папа римский. Пришло время узнать побольше об этой социальной сети, которой практически удалось захватить мир.

Мы в AdMe.ru собрали 14 самых удивительных и значительных фактов об инстаграме, которые заставят задуматься даже тех, кто далек от селфи и интернет-блогинга.

Самый популярный инстаграм в мире

Может быть, вы думали, что это аккаунт какой-нибудь звезды? Вовсе нет. Больше всего подписчиков у аккаунта самого инстаграма — 233 млн фолловеров.

Далее идут: Селена Гомес — 135 млн; Криштиану Роналду — 123 млн; Ариана Гранде — 118 млн. В первой десятке находятся также Бейонсе (113 млн), Ким Кардашьян (109 млн), Кайли Дженнер и Тейлор Свифт (по 106 млн), Дуэйн Джонсон (102 млн), Джастин Бибер (98,2 млн) и National Geographic (86,9 млн).

Миллион фолловеров для папы

Зато папа римский Франциск получил 1 млн подписчиков всего лишь за 12 часов после регистрации в инстаграме, что стало своеобразным мировым рекордом.

Самое популярное фото

Самым популярным на данный момент является пост Кайли Дженнер с фотографией ее новорожденной дочери и объявлением ее имени, собравший почти 18 млн лайков. Не разбирающемуся в мировом шоу-бизнесе человеку сложно объяснить, кем является эта девушка и почему всем интересны подробности ее жизни. Однако 3 фото Кайли с ребенком лидируют по количеству знаков обожания.

В пятерку любимых пользователями постов инстаграма также вошло фото с новорожденной дочерью Криштиану Роналду (11,3 млн) и объявление Бейонсе о скором рождении близнецов (11,2 млн).

Инстаграм как улика

Но популярность фото может выйти боком для любителя похвастать своей шикарной жизнью. Компании по безопасности в киберпространстве говорят, что аккаунты золотой молодежи используются в качестве доказательств мошенничества их родителей в 75 % случаев.

А не так давно известный рэпер 50 Cent попался на стремлении пустить пыль в глаза. Музыкант пытался объявить себя банкротом и избежать уплаты задолженности в размере более $ 20 млн. Однако правоохранительным органам попались фото, демонстрирующие, как рэпер буквально купается в деньгах. Причем эти фото были выложены в инстаграм самим 50 Cent. Незадачливому артисту пришлось раскошелиться и заплатить все свои долги.

Миллиард долларов на 13 человек

Всем известно, что фэйсбук приобрел инстаграм за 1 млрд долларов. Удивительно то, что на тот момент в компании было всего 13 сотрудников. Неплохой доход у них получился.

Начало

А сам инстаграм появился в 2010 году в результате совместной работы бывших сокурсников по Стэнфорду Кевина Систрома и Майка Кригера. Сначала приложение появилось в App Store, а спустя полтора года, в апреле 2012-го, была выпущена версия для Android. И за сутки ее скачали более миллона раз.

Инста-фаны

Несмотря на популярность приложения по всему миру, больше всего инстаграм любят в США, России, Бразилии, Турции и Великобритании.

Инста-понедельник

Статистика говорит о том, что большинство фотографий выкладывается в понедельник, с 4 до 5 вечера. Однако время наибольшей заинтересованности подписчиков — среда, около 5 вечера. Именно тогда пост посмотрят наибольшее количество людей.

Популярные хештеги

Самыми популярными хештегами последнего времени являются такие: #love, #fashion, #photooftheday, #photography, #art, #beautiful, #travel, #happy, #nature, #picoftheday.

Без фильтров

Самый популярный фильтр для обработки фотографий — #безфильтров. В первозданном виде выкладывают свои фото 90 % пользователей. А если фильтр все-таки используется, то чаще всего это один из этих трех: Clarendon, Gingham и Juno/ Lark.

Сердце

Наиболее распространенное в инстаграме эмоджи — сердце.

Еда

Еда в инстаграме — это и объект для шуток, и не теряющая своей популярности тема для постов. Специалисты подсчитали, что самая популярная еда в инстаграме — пицца, стейк и суши.

#selfie

Селфи, кажется, появилось в момент изобретения фотоаппарата. Но вот первый пост в инстаграме с хештегом #selfie был опубликован 27 января 2011 года пользователем Дженнифер Ли.

Пост как источник дохода

Чем популярнее аккаунт, тем больше возможностей для заработка. В настоящее время рекордсменом по получению прибыли от публикации явлется модель Кендалл Дженнер. Каждый ее рекламный пост оценивается в сумму от $ 125 тыс. до $ 300 тыс.

А вы все еще думаете, что инстаграм — это только селфи и еда?