13 типов людей, глядя на которых понимаешь, что мир не делится на технарей и гуманитариев

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Разделение общества на технарей и гуманитариев является условным, тем не менее многие объясняют поступки окружающих (и свои тоже) тем, что относятся к одному из вышеуказанных типов. Это большая ошибка, так как не все технари похожи друг на друга, а разнообразие гуманитариев и вовсе ставит в тупик. Оксфордский профессор математики Маркус дю Сотой, например, уверен, что «нематематического склада ума» не существует. А знание математики, по его мнению, является способностью видеть шаблоны в окружающем мире. На это способен каждый, вопрос только в уверенности в себе.

Жить в обществе, где все можно объяснить с помощью правил и классификаций, достаточно удобно. Поэтому AdMe.ru придумал свою типологию гуманитариев, технарей и естественников. Конечно, охватить все группы людей в рамках одной статьи слишком сложно. Поэтому мы выделили только самых ярких представителей.

Технари

Прекрасно считают, ориентируются в пространстве, отличаются хорошо развитым логическим мышлением. Об их рационализме ходят легенды. Мы разделили этих загадочных людей на следующие группы.

1. Математики

Вовсе не обязательно иметь специальное образование, чтобы любить и уметь считать. Если ваш друг всегда знает, сколько ему придется заплатить в супермаркете (даже если тележка забита под завязку), в транспорте просчитывает количество билетиков до счастливого, а на вопрос «Долго ли тебе еще сегодня работать?» отвечает «Всего 8 % осталось сделать», будьте уверены: перед вами математик.

2. Программисты

Программист — не профессия, а состояние души (хотя многие удачно совмещают). В детстве люди этого типа с легкостью решают задачки по информатике, а через некоторое время вполне могут загореться идеей запустить собственный сайт, разработать какой-то интересный плагин или создать мобильную игру. Программисты отличаются специфическим юмором, понятным только им и узкому кругу посвященных. Один из наиболее бородатых анекдотов «прогеров» является тому подтверждением: «Купил как-то программист шапку, а она ему как раз». Если вам сейчас смешно, вспомните, сколько было у вас за год по информатике в школе. Изучают языки (программирования), что делает их немного похожими на лингвистов.

3. Инженеры

Незаменимые в хозяйстве люди. Обладают отличной логикой и золотыми руками. Способны починить что угодно, чем часто пользуются друзья и родственники инженеров. Поменять проводку, починить протекающий кран, повесить полку и даже переустановить Windows — все это про них. Так что если ваш друг долгое время скрывается от бабушки, потому что у нее накопилась куча работы по дому, то, скорее всего, он инженер.

4. Шерлоки

Знаете людей, с упоением читающих детективы и отличающихся просто нечеловеческой наблюдательностью и проницательностью? Тогда перед вами типичный Шерлок. Он точно знает количество ступенек на лестнице, ведущей в подъезд, а по количеству еды в холодильнике может определить, что вы принимали гостей. Как правило, это просто хобби, которым Шерлок на самом деле очень гордится. Тем не менее он не так часто говорит о своих выводах посторонним людям, чтобы не обидеть их.

5. Музыканты-теоретики (не путать с музыкантом-исполнителем)

Обучение в музыкальной школе не проходит бесследно. Теория музыки, со своими законами и формулами, часто напоминающими математические, запоминается некоторым впечатлительным ученикам на всю жизнь. Даже если вы не продолжили обучение в музыкальном училище или институте искусств, но все же не можете слушать музыку, не анализируя ее, поздравляем — вы теоретик. Вероятно, ваши друзья уже устали от бесконечных комментариев про их любимые песни в духе «здесь же типичный фригийский оборот» или «как банально: модуляция на полтона в последнем припеве».

Естественники

Знают, где находятся печень и селезенка, обожают походы и туристические поездки, с первого взгляда отличат синицу от поползня. Ниже описаны типы естественников, которые, как нам кажется, встречаются чаще всего.

1. Медики

Умеете оказывать первую помощь? Знаете, сколько костей в скелете человека, и следите за тем, чтобы ваши домочадцы вовремя принимали лекарства, витамины и проходили медобследования? Скорее всего, в душе вы медик. Добавим сюда еще специфический юмор на грани фола. Если все это про вас, проверьте наличие дома диплома о высшем медицинском образовании. Его у вас нет? Тогда знайте: если это ваше призвание, учиться никогда не поздно.

2. Любители природы и приключений

Помните Жака Паганеля из «Детей капитана Гранта»? Он — типичный представитель этого типа. Добрый, немного рассеянный, обожает природу и все, что с ней связано. Походы с палатками, внутренний туризм, посиделки с гитарой у костра, любование звездным небом — все это про любителей природы и приключений. Эти ребята находятся в полной гармонии с миром.

Гуманитарии

Люди с абсолютно разными способностями, особенностями характера и родом занятий, не связанным с вычислениями. Знают, как понимать других людей и общаться с ними, запросто расскажут про исторические эпохи и разницу между западной и восточной культурой. Гуманитарии — самая многочисленная группа, которую мы разделили на следующие типы.

1. Граммар-наци

Их знают и боятся. Со стороны эти люди кажутся придирчивыми занудами, зацикленными на правилах. Однако это не совсем так. Граммар-наци борются за чистоту и правильность речи вовсе не из вредности. Им действительно больно (почти что физически), когда вы говорите «одеть» вместо «надеть», «ихний» или, того хуже, «евойный» вместо «их». Это не значит, что они будут исправлять каждую ошибку собеседника. Некоторые смирились и страдают от несовершенства этого мира молча.

2. Психологи

Как правило, отличные слушатели. С ними очень легко общаться, поскольку по какой-то непонятной причине эти люди очень располагают к себе. Открывать психологам свое сердце легко и приятно. Это верные друзья, которые обычно понимают вас больше, чем вы сами.

3. Ходячие энциклопедии

Люди, знающие буквально все. Зачем? Просто потому, что это интересно. Многие из них не признают художественную литературу, зато до дыр зачитывают справочники и энциклопедии. Могут с ходу сказать, в каком году произошла Французская революция, а также чем отличаются вороны от ворон.

4. Творческие люди

Поэты, музыканты и прочие, мечтающие оставить свой след в истории. И у некоторых это даже получается. Часто испытывают муки творчества и страдают от отсутствия вдохновения. Верят, что когда-нибудь точно напишут тот самый «великий роман», который позволит им проснуться знаменитыми.

5. Историки-реконструкторы

Вовсе не обязательно являются выпускниками исторического факультета, но большинство друзей и знакомых, наверное, даже не знают, кем работают эти люди. Они почти уверены, что родились не в ту эпоху. Обожают сериалы и художественную литературу, описывающие былые времена. Активные участники исторических фестивалей. Знают, чем отличаются костюмы их любимого периода по десятилетиям. Изучают танцы разных эпох, постоянно шьют новые костюмы и соревнуются в том, у кого они круче.

6. Дизайнеры и художники

Обладают обостренным чувством прекрасного. Если вы не знаете, какого цвета выбрать обои в комнату или как лучше расположить мебель, просто позовите в гости такого человека. Как правило, хорошо рисуют, даже если это не стало их профессией. Могут в свободное время изучать техники живописи или дизайна. Если вы просто любите посещать выставки художников, отлично различаете оттенки, а ужасный дизайн интерьера кафе не дает вам спокойно пить кофе, попробуйте записаться на курсы рисования. Возможно, в вас скрыт талант.

Будем рады, если вы расскажете о видах технарей, гуманитариев и естественников, с которыми сталкиваетесь в жизни чаще всего, и дополните нашу ироничную классификацию.