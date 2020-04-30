14 модных трендов, над которыми мы смеялись всего несколько лет назад

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Первый показ мод прошел в начале ХХ века. С тех пор дефиле известных модельеров задают тон всему миру. В каждой эпохе появляются свои правила и каноны, которые спустя некоторое время стремятся разрушить уже новые дизайнеры.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какие тренды сегодня стали популярными, хотя раньше казались нам смешными и нелепыми.

Кожаный total look

Монохром уже прижился среди трендов, и модельеры пошли дальше. Сейчас важно быть не просто в одном цвете, но и в одной фактуре. Кожа, а уж тем более латекс считались вульгарными и недопустимыми в повседневном образе, а сегодня в них с ног до головы облачают моделей.

Поясная сумка

Раньше сумка на поясе ассоциировалась только с принадлежностью кондуктора или продавца. Теперь это повсеместный элемент гардероба, который оценили и женщины, и мужчины. Сегодня дизайн таких сумок постоянно видоизменяется, а стилисты придумывают новые способы их носки.

Сандалии с носками

Как долго дизайнеры отучали нас надевать носки с сандалиями! А теперь сделали это модным трендом. Кажется, те люди, которые ходят так всю жизнь, знают, что делают.

Длинная верхняя одежда

Длина макси захватила верхнюю одежду. Если раньше такие вещи казались несуразными, то теперь тренчи по колено выглядят куце, а длинными и объемными шьют даже зимние пуховики.

Открытая обувь в городе

Сколько лет стилисты твердили, что тапки вьетнамки уместны только на пляже. И все было зря: теперь открытую обувь дизайнеры умело вписывают и в повседневные наряды, и в деловые образы.

Соломенная сумка

Соломенные сумки тоже сменили геолокацию: теперь они легко вписываются и в городской стиль.

Платье с брюками

«Платье поверх брюк? Серьезно?» Сегодняшняя мода отвечает: «Да!»

Казаки

Сапоги-казаки, которые раньше мы видели только на героях вестерна, сегодня стали модной обувью. Дизайнеры экспериментируют с расцветкой и фактурой, а стилисты вписывают их в любой образ.

Многослойность

Несколько лет назад, увидев девушку в футболке, рубашке, джинсовой куртке, поверх которой накинуто пальто, мы покрутили бы пальцем у виска. Сегодня без многослойности никуда: модельеры вовсю играют с фактурами и цветами, а мы и сами не замечаем, как воплощаем их идеи в жизнь.

Экосумка

Холщовые сумки начали использовать в продуктовых магазинах в качестве альтернативы пластиковым пакетам. Сначала их так и воспринимали: как пакет для похода в магазин. А сегодня дизайнеры вписывают их в самые разные образы.

Пиджак оверсайз

С модой на объемную одежду жакет размера ХS теперь выглядит так. Теперь можно не идти в магазин за трендовым пиджаком, а просто стащить его у мужа или папы.

Моносерьга

Конечно, отвечать на вопрос «А где вторая сережка?» придется еще некоторое время, но недолго. Сегодня моносерьги встречаются не только на подиуме, но и в магазинах, а значит, тренд прижился и скоро войдет в массовую моду.

Разные серьги

«Ты что, в темноте одевалась?» — спросили бы нас раньше, приди мы в разных серьгах. А сегодня это часть модного образа.

Спортивный костюм с обувью на каблуке

Не так давно все привыкли к платьям с кроссовками. Теперь новый уровень: спортивный костюм с босоножками на каблуке.

Какие изменения в моде заметили вы? Какие тренды вам по душе?