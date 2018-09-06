14 странных вкусовых сочетаний, которые вы бы никогда не решились попробовать. И очень зря

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В кулинарном мире даже самые странные сочетания продуктов находят своих ценителей: бананы с майонезом, дыня с ветчиной, шоколад с икрой и множество других на первый взгляд абсолютно несочетаемых гастрономических тандемов. Прочитав эту статью, возможно, вы тоже захотите устроить праздник своим вкусовым рецепторам.

AdMe.ru собрал самые неожиданные эксперименты со вкусами пищевых продуктов, многие из которых были придуманы знаменитыми шеф-поварами Хестоном Блюменталем (Heston Blumenthal) и Херви Тисом (Herve This).

Банан с майонезом

Автогонщик Дейл Эрнхардт — младший (Dale Earnhardt Jr.) поделился рецептом любимого бутерброда: белый хлеб, майонез и банан, что вызвало много споров среди его подписчиков в соцсетях. Но это блюдо получило мировую известность еще в 2014 году, когда тренер сборной США по футболу заявил, что его команда обязана своим успехом именно этому традиционному на юге США бутерброду, с которого она начинает свой день.

Белый шоколад с икрой

Известный повар Хестон Блюменталь (Heston Blumenthal) создал интересное вкусовое сочетание, благодаря которому соленый вкус икры смягчает сладость белого шоколада. Сделать такой «бутерброд» можно как с красной, так и с черной икрой.

Пицца с Nutella

Существует множество вариантов сладкой пиццы, но главный ингредиент — шоколадная паста. В США можно заказать такую пиццу в ресторанах.

Бургер с джемом

А вот бургер с джемом можно заказать в любом ресторане мира, и, кажется, посетителям такой вариант нравится больше, чем традиционный с кетчупом.

Nutella с картошкой фри

Соль усиливает вкус, поэтому если полить картошку фри Nutella, то знаменитая паста станет слаще. Ее, кстати, можно заменить шоколадным молочным коктейлем.

Арахисовое масло с помидором

Можно сделать бутерброд с белым хлебом или намазать пасту на ломтик помидора. Удивительно, но многим людям действительно нравится это вкусовое сочетание.

Попкорн с молоком

Попкорном предлагается заменить кукурузные хлопья, которые многие привыкли есть на завтрак. Рецепт приготовления прост: залить попкорн молоком.

Яблочный пирог с сыром

Самое неэкстремальное вкусовое сочетание из нашего списка. Тем не менее если расплавить кусочек сыра на шарлотке, то популярный осенний десерт порадует вас новым и необычным вкусом.

Кофе со сливочным маслом

Просто положите кусочек сливочного масла (подойдет также кокосовое или гхи) в кофе. Этот необычный напиток не только приятен на вкус, но и действует как энергетик.

Темный шоколад с кетчупом

Во вкусе шоколада присутствуют нотки помидора, поэтому если полить шоколадную дольку кетчупом, это только усилит вкус сладости и сделает его насыщеннее.

Дыня с ветчиной

Это блюдо было придумано древнеримским врачом Галеном (Galen), который жил во II веке н. э. Дуэт дыни и ветчины так полюбился итальянцам, что блюдо дошло до наших дней и не потеряло своей популярности.

Арбуз с устрицами

Идеальное сочетание: арбуз содержит во вкусе огуречные ноты, которые превосходно сочетаются со вкусом устриц, а устрицы усиливают сладость арбуза.

Фруктовый салат с перцем чили

Молотый перец чили с фруктовым салатом — традиционное мексиканское блюдо. Благодаря капсаицину, который содержится в чили, усиливается вкус фруктов.

Авокадо с горячим шоколадом

Если добавить молотый авокадо в горячий шоколад, то вкус получится более насыщенным и сливочным.

А у вас есть любимое вкусовое сочетание, которое вызывает удивление у окружающих?