14 странных артефактов, от одного взгляда на которые по коже пробегают мурашки

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Самые древние в истории археологические находки были сделаны в украинском поселке Королево, где находится стоянка первобытного человека, уходящая вглубь земли на 7 слоев. Возраст некоторых из найденных предметов составляет 900 тыс. лет. И хотя они уникальны, не менее интересные находки совершаются археологами по всему миру каждый день.

Артефакты, которые нашел для вас AdMe.ru, хоть и значительно моложе, но имеют не меньшую ценность для истории. Давайте вместе заглянем в прошлое.

1. Хлеб из древних Помпей

Этот окаменелый хлеб был найден археологами в руинах одной из 33 хлебопекарен, открытых в Помпеях почти 2 000 лет назад. Буханку испекли в 79 году н. э. — в день, когда и погиб великий город.

2. Японская беременная кукла, XIX век

Эта кукла — вовсе не аналог беременной Барби, а лишь модель для наглядного обучения акушерок. В комплект входит сама кукла, накладной живот с нарисованными растяжками и несколько взаимозаменяемых плодов на разных стадиях развития. Кроме того, куклы использовались в качестве аттракциона, призванного приоткрыть завесу над тайнами человеческой жизни перед образованной публикой.

3. Карта женского сердца, XIX век

Пожалуй, самую романтичную карту в мире придумал и нарисовал литограф Дэниел Райт Келлогг под псевдонимом Леди. Как мы видим, у Келлогга было типичное для тех лет мнение о женщинах: в самом центре карты — любовь, под нею — эгоизм и сантименты, а сверху — кокетство и любовь к платьям.

4. Гробики из пещеры Трон Артура

17 маленьких гробиков было обнаружено в пещере на холме Трон Артура в 1836 году. У всех были съемные крышки, а внутри каждого лежала деревянная кукла в мужской одежде. Специалисты выдвинули 2 теории. Согласно первой, гробики могли использоваться в ритуалах вуду. А вот вторая, более популярная теория предлагает представить, что гробики — это своеобразный счетчик жертв серийного убийцы. На сегодняшний день установлено лишь, что гробики были сделаны в разное время между 1812 и 1820 годами, но загадка их происхождения все еще не разгадана.

5. «Спрятанная мать»

«Спрятанная мать» — целый жанр британской фотографии, существовавший до 1920-х годов. В то время фотографический процесс мог длиться несколько минут, и маленькие дети часто начинали плакать и елозить в кадре. Тогда детей стали усаживать на колени к матери, но так как фотография должна была запечатлеть только ребенка, на мать набрасывали ткань, «превращая» ее в подобие кресла. Иногда такой способ использовали и при создании посмертных фотографий.

6. Механическая пиявка

Этот прибор — вовсе не средневековое орудие пыток, как может показаться на первый взгляд. Он был изобретен в 1840 году для того, чтобы снизить объем использования живых пиявок. Механическая пиявка разрезала поверхностные ткани вращающимися лезвиями и отсасывала кровь при помощи вакуума, который образовывался в цилиндре.

7. Тигр Типу, XVIII век

Знаменитая игрушка представляет собой тигра, терзающего британского солдата. Фигуры выполнены почти в натуральную величину, а механизмы внутри деревянных тел имитируют звуки воплей изо рта человека и рычание из тигриной пасти. Игрушка была сделана для индийского правителя Типу Султана, который всей душой ненавидел британцев.

8. Опыт Гийома Дюшена, XIX век

На этой фотографии «отец электротерапии» Гийом Дюшен пропускает ток через лицевые мышцы живого человека — так Дюшен исследовал мышечные сокращения. Он провел сотни подобных опытов и сделал несколько важных открытий.

9. Протезы

Протезирование было изобретено еще до нашей эры. К примеру, на первой фотографии как раз запечатлен древнеегипетский протез большого пальца ноги, а вот на втором снимке показан протез из латуни, сделанный в 1890-х годах.

10. Слезницы

Впервые появившись в Древнем Риме, слезницы оставались востребованными в течение многих веков. Вытянутый сосуд с узким горлом предназначался для того, чтоб у самого уголка глаза собирать слезы. В такие сосуды женщины плакали по усопшим родственникам или ушедшим на войну мужьям. По возращении последних жены предъявляли заполненные до краев слезницы как доказательство своей любви.

11. Китайские медицинские куклы, XVII−XX век

В течение нескольких веков китайским докторам, которыми могли быть только мужчины, запрещалось прикасаться к своим высокопоставленным пациенткам. Поэтому для диагностики использовались специальные куклы из слоновой кости. При помощи этих кукол знатные женщины показывали, что и где у них болит.

12. Объявление о продаже рабов

«Большая распродажа рабов.

10 января 1855 года. 3 парня возрастом от 20 до 26, сильные, трудоспособные. 1 девушка, Салли, 42 года, отличный повар. 1 девушка, Лиз, 23 года с 6-месячным Пичиннини. 1 мужчина, 52 года, хороший псарь. 17 парней возрастом от 12 до 20, отличные. Джон Картер, эсквайр.

Почта Кларксбурга, Льюис Конти, Кентукки».

Еще пару сотен лет назад в США и не только живых людей продавали будто скот, а такое объявление ничем не выделялось среди прочих, предлагающих, к примеру, услуги парикмахера или покупку подержанного мебельного гарнитура.

13. Мортсейфы, XIX век

Может показаться, что железные гробы призваны удержать в могилах покойников, но причина их распространения в Великобритании начала XIX века вовсе не в суеверности простых граждан. Мортсейфы стали изготавливать, чтобы защитить усопших от похитителей трупов, которые незаконно эксгумировали тела и продавали их в медицинские учреждения для проведения вскрытий и лекций по анатомии.

14. Мотоцикл-катафалк

Житель графства Норфолк прикрепил к мотоциклу фирмы Norton деревянную платформу, на которую для наглядности поместил пустой гроб. Мужчина хотел обеспечить дешевый и быстрый способ доставки тел усопших к месту захоронения. Со временем у других фирм появились полноценные мотоциклы-катафалки, а самодельный экземпляр не решились использовать по назначению, так как посчитали его потенциально небезопасным.

От вида какого артефакта у вас побежали мурашки по спине?