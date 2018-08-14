14 способов заморозить овощи и фрукты, чтобы они максимально сохранили вид и вкус

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Приближается осень, а значит, скоро уже нельзя будет просто съездить на дачу за свежими фруктами и овощами или же купить их на рынке. Поэтому мы хотим рассказать вам о разных способах заготовки урожая. Вы узнаете, какой способ заморозки и для каких блюд лучше использовать и что нужно сделать, чтобы они хранились как можно дольше.

AdMe.ru составил список рекомендаций, как заготовить свежие плоды на зиму без особого труда.

Общие рекомендации

Замораживайте только свежие плоды

Установите температуру в морозилке −18 °C, это оптимальные условия, чтобы овощи и фрукты без проблем хранились на протяжении года

Если ваша морозилка позволяет, то выделите разные полки для фруктов и овощей, так как замороженные они легко впитывают посторонние запахи

Чтобы после разморозки не мучиться с размякшими продуктами, замораживайте сразу в таком виде, в каком будете использовать

1. Помидоры

Для использования в супы и рагу лучше нарезать помидоры кубиками, для выпечки — кружками, а для соусов вы можете измельчить помидоры блендером с какими-нибудь травами и заморозить их в небольших формочках для льда. Также можно заморозить помидоры целиком, для этого опустите их ненадолго в кипяток, снимите шкурку и отправьте в морозилку на подносе, после того как они замерзнут, можете разложить их по пакетам или контейнерам.

2. Баклажаны

Чтобы заморозить баклажаны, нарежьте их кружками и посыпьте солью. Оставьте на 20–30 минут, чтобы ушла горечь, а потом на несколько минут опустите в кипящую воду. Можно не опускать в воду, а запечь в духовке и после этого заморозить. Такие заготовки отлично подойдут для икры и салата.

3. Кабачки

Если хотите заморозить кабачки, то самый простой способ — натереть их на крупной терке и дать стечь соку, который они пустят через некоторое время. А можно, как и баклажаны, порезать кружочками, немного обжарить и заморозить в таком виде.

4. Брокколи и цветная капуста

Брокколи перед заморозкой следует поделить на соцветия и замочить в подсоленной воде на 20–30 минут, чтобы быть уверенным, что из нее точно вылезли все насекомые. Таким же способом можно поступить и с цветной капустой. Хорошо будет, если перед заморозкой эти два вида капусты на несколько минут опустить в кипящую воду, затем дать остыть, обсохнуть и после этого заморозить.

5. Авокадо

Заморозить авокадо можно двумя способами. Первый: просто нарежьте очищенную мякоть кусочками и заморозьте. Второй: превратите мякоть в пюре и разложите его по пакетам или формочкам. В дальнейшем вы легко сможете использовать подобные заготовки для соусов или бутербродов.

6. Перцы

Чтобы можно было добавлять перцы в салаты или рагу, заморозьте их кусочками. Если вы хотите заморозить перцы целиком, но у вас не так много места в морозилке, подготовьте их и сложите «матрешкой», вложив друг в друга, и уже в таком виде уберите заготовки в пакет, а пакет — в морозилку.

7. Шпинат

Шпинат предварительно помойте и обсушите, а после нарежьте соломкой, положите в пакет и заморозьте. Другой способ — опустите листья в кипяток на пару минут, затем измельчите в блендере до кашеобразного состояния и заморозьте в формочках для льда.

8. Зелень

Самое простое — это заморозка зелени. Для этого хорошо промойте ее, подсушите на полотенце, мелко нарежьте и разложите по пакетам, выпустив из них лишний воздух. Можно даже собирать смеси из разных трав. Еще один способ — уложить нарезанные травы в контейнер для льда и долить в него масло, какой-нибудь соус или воду. Подобные заготовки будет удобно добавлять в супы или другие блюда незадолго до окончания готовки.

9. Абрикосы и сливы

Сливы и абрикосы лучше заморозить, порезав на половинки и удалив косточки, поскольку при разморозке достать их будет проблематично, ведь ягоды будут намного мягче, чем свежие. Такие заготовки можно будет использовать для компотов, соусов или детского питания, а также в качестве начинки для пирогов.

10. Персики

Пюре из персиков — лучший способ заморозки этих фруктов: в противном случае они потемнеют со временем и к тому же потеряют содержащийся в них витамин С. Если же вам все-таки необходимо сохранить персики целыми, то следует снять с них кожуру, подержать несколько минут в воде с лимонным соком (в соотношении 1:1), а после заморозить.

11. Смородина, голубика, ежевика, черника, крыжовник

Их заморозить проще простого — разложить на подносе и, после того как они замерзнут, сложить в пакеты или контейнеры. Перед заморозкой обязательно помойте и удалите листья и веточки.

12. Малина и клубника

Ягоды малины можно заморозить как целиком, так и в виде пюре. Зимой вы сможете есть его, просто разморозив, или использовать для компотов, фруктовых заправок и начинок для пирогов.

13. Имбирь и чеснок

Очень неплохой и удобный способ для заморозки имбиря и чеснока — это натереть их на терке, мелко нарезать или прокрутить через мясорубку и в таком виде просто завернуть в фольгу или пищевую пленку. А можно разложить и в формочки для льда. Так они сохранят свои антибактериальные свойства и будут храниться дольше, чем обычно.

14. Ягодный лед

Не только коктейли, но и простая вода станет гораздо привлекательнее, если добавить в стакан кубики льда с ягодами. Только помните: ягоды лучше заливать минеральной или дважды кипяченой водой (так лед будет прозрачным). А еще таким же образом можно залить ягоды, например, шоколадом: получатся вкусные собственноручно приготовленные конфеты, чей состав вы сможете контролировать самостоятельно.