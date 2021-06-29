14 способов, которыми наши мамы наводили красоту. От некоторых современная молодежь выпадет в осадок

Даже те, кто утверждают, что раньше трава была зеленее, а мороженое вкуснее, согласятся, что онлайн-шопинг и кабинет косметолога заметно упрощают жизнь. Ведь наши мамы ради красоты решались на настоящие подвиги: выпрямляли волосы утюгом, плевали в тушь и делали питательные маски из всего, что под руку попадется.

AdMe.ru узнал, какими лайфхаками пользовались в молодости наши мамы и бабушки, чтобы выглядеть модными, и сравнили их с современными бьюти-приемами в новой подборке иллюстраций. А в конце статьи вас ждет бонус — история, в которой девушкам ради красоты пришлось отхватить немного экстрима.

Выразительного взгляда помогала достичь иголка

А обыкновенная спичка помогала растянуть тюбик помады на долгие месяцы

Питание волос не ограничивалось только ими — доставалось и лицу, и шее, и ушам

А маску для лица вполне мог съесть кто-то из домочадцев, приняв ее за огуречный салатик

Красота требовала жертв. Например, бессонной ночи на жестких металлических бигуди

Мода была странной и иной раз исключала бережное обращение с собственными волосами

Могли ли подумать наши бабушки, крася брови сгоревшей спичкой, что в скором будущем появится профессия бровиста?

А также что «химия» — это не единственный вариант для женщин после 45?

Выглядеть модно на танцах помогали подруги

И наличие в доме швейной машинки

Стрелку на дефицитных колготках можно было заклеить

А модные джинсы-варенки изготовить на кухне

Ассортимент духов на разные случаи жизни не баловал разнообразием

А смекалка помогала сиять в прямом смысле

И обещанный бонус: история о хне, басме и студентках кооперативного техникума

В 1972 году моя 16-летняя тетушка, которая родилась и выросла в деревне, заканчивала первый курс кооперативного техникума в маленьком городке на Волге. Желая приехать домой на летние каникулы по-городскому модными, тетя с подругой решили покрасить волосы. Выбор средств был невелик — хна да басма. Процесс нанесения краски прошел успешно, а вот со смыванием вышли проблемы. Комендант общежития, женщина строгих нравов, наотрез запретила «неприличным» первокурсницам смывать краску в подведомственном ей «приличном» учреждении. Девчонкам не осталось ничего другого, как бежать с ковшиками на реку и ополаскивать волосы в матушке-Волге. А в результате получасовой заминки волосы от басмы потом слегка отливали зеленым. Домой тетя ехала в платке.