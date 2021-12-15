14 советских зданий, о которых сначала все забыли, а теперь охают и ахают, какие же они крутые

В соцсетях ходит шутка, что объекты позднесоветской архитектуры похожи на базы повстанцев из «Звездных войн». Многие постройки тех времен действительно напоминают летающие тарелки, взять хотя бы пансионат «Дружба» в Ялте. Увы, советский модернизм еще мало изучен, но нельзя не согласиться, что эти здания реально классные.

Мы в AdMe.ru рассмотрели яркие работы архитекторов пришлого, которые, возможно, опередили время. А в бонусе покажем вам «дом-НЛО».

Дворец бракосочетания в Тбилиси

Строительство здания было завершено в 1985 году. Выглядит оно очень нетипично для ЗАГСа. К слову, главный редактор журнала Citizen K сказал, что дворец — «словно собор из другого, иллюзорного мира». При строительстве использовались решения бионической архитектуры. Ее принцип — заимствовать логику живой природы. В привычных нам зданиях господствуют прямоугольные формы, а в бионической архитектуре — закругленные линии. Приглядитесь, не напоминает ли вам ЗАГС в Тбилиси ракушку с завитками?

Пансионат «Дружба»

Пансионат был построен в 1985 году возле Ялты. В опорах здания находятся 3 скоростных лифта, которые доставляют отдыхающих на жилые этажи и пляж. Благодаря «парящей» конструкции здание ассоциируется с летающей тарелкой. Это был очень новаторский проект для своего времени: отопление и горячее водоснабжение было обеспечено за счет использования тепловой энергии моря. Сейчас пансионат включен в Реестр культурного наследия народов России.

Гостиница «Аманауз»

Домбай — это курортный поселок в Карачаево-Черкесской республике. В 1976 году здесь начали строительство 18-этажной гостиницы «Аманауз». Здание сравнивают с пчелиными сотами. В 1985 году проект забросили, хотя оставалось завершить лишь внутреннюю отделку. Одна версия гласит, что закончились деньги, вторая — что в фундаменте нашли трещину, из-за чего здание стало непригодным для проживания.

ЦНИИ робототехники

ЦНИИ робототехники в Петербурге называют «бетонным тюльпаном». Проект здания был разработан в 1973 году, стройка шла долгих 14 лет. Центром сооружения является 77-метровая башня — тот самый «тюльпан». Сейчас здесь находится большая лаборатория для испытания космической техники. Вместе с антенной высота здания составляет 105 метров.

Екатеринбургский цирк

Здание было построено в Екатеринбурге в 1979 году на месте старого деревянного предшественника. Цирк возвели по оригинальному проекту, главная его особенность — купол высотой 52 метра. Он стал один из символов города.

Здание президиума РАН

Строительство «штаба» Российской академии наук велось с конца 1960-х до начала 1990-х годов. Конструкцию сверху в народе прозвали «золотые мозги». Внутри нее есть особые зеркальные стекла, которые даже в пасмурную погоду отражают свет и создают эффект сияния. Также внутри здания размещается концертный зал на 1 500 человек и зимний сад.

Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Гостиница «Дагомыс» была построена в 80-х; ее форма — трехлучевая пирамида из 27 этажей. В строительстве участвовало 340 компаний из СССР, Финляндии, Германии, Югославии и США. После реконструкции комплекса к сочинской Олимпиаде отель получил 4 звезды.

Новгородский драматический театр

Здание театра в Великом Новгороде считают интересной, но спорной постройкой. Проект подразумевал цветные витражи, но из-за экономии средств строители от них отказались. А две цилиндрические башни по сторонам здания должны были стать водонапорными башнями для фонтанов. Но фонтаны так и не были запущены. Любопытно, что в проектировании окон театра участвовал музыкант Андрей Макаревич — тогда он работал под началом архитектора Владимира Сомова.

Дом советов

Дом советов находится в центре Калининграда. Он считается одним из символов и главным долгостроем города. В 2008 году даже появилась панк-рок-группа «Дом советов», сделавшая своим логотипом стилизованное изображение фасада здания. Музыканты выступают за сохранение этого монументального строения, но, скорее всего, оно будет демонтировано.

Гродненский драмтеатр

Театр построен в 80-х и считается одним из символов Гродно. Историк архитектуры Евгений Асноревский полагает, что драмтеатр является «одним из самых значительных памятников всего советского модернизма». Обратите внимание на статую Пегаса — легендарный конь защищает своих муз от непогоды.

Гелиокомплекс «Солнце»

Перед вами одна из крупнейших в мире «солнечных печей», которая расположена в Узбекистане. Принцип работы такой: солнечные лучи улавливаются зеркалами, а энергия подается в технологическую башню. Высота зеркала составляет 54 метра, ширина — 47. Концентрированная солнечная энергия используется в промышленности, например ею плавят сталь. Но также есть и простое бытовое применение — кулинарные солнечные печи. Люди готовят в них пищу без дров.

Музей «Сулайман-Тоо»

Сулайман-Тоо — гора на юге Киргизии, которая в 2009 году стала первым в стране памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1978 году здесь построили необычного вида ресторан, который позже стал музеем. Внутри на стене пещеры сохранились древние петроглифы — наскальные рисунки.

Спортивно-концертный комплекс «Амалир»

Это строение в Армении напоминает взлетную полосу с летающей тарелкой. СМИ даже называют его «НЛО на холме». Комплекс был построен еще в 1983 году, но до сих пор выглядит достаточно современно. В 2011 году здесь прошло детское «Евровидение».

Музей истории Автомобильного завода

Изначально это был музей АЗЛК — музей истории Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Построен в Москве в 1980 году. Раньше здесь можно было увидеть в том числе и редкие авто, построенные во времена СССР, к примеру модели «Святогор» и «Князь Владимир».

Бонус: гостиница «Тарелка», она же «дом-НЛО»

Сначала кажется, что это декорации для фильма про пришельцев. Но нет, перед нами гостиница в Домбае. «Тарелку» СССР подарил президент Финляндии, который в 1969 году совершил переход через Кавказский хребет и был впечатлен красотой природы. Проект «дома-НЛО» разработал финский архитектор Матти Сууронен и назвал его «Футуро». По задумке, люди могли бы жить в таких передвижных объектах, то есть путешествовать вместе с домом.