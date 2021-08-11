14 случаев, когда звезды оказались одногодками, а мы и не догадывались

Имидж знаменитости — это ее хлеб и вода. За представителем шоу-бизнеса зачастую закрепляется экранный образ, его узнают фанаты, и создается рейтинг. Например, мы привыкли, что Пэрис Хилтон — это беззаботная светская львица, а Натали Портман — юный 13-летний тинейджер.

Мы в AdMe.ru сравнили самых ярких звезд современности, которые оказались одногодками. Спорим, некоторые сравнения окажутся неожиданными даже для вас.

Эминем (48 лет) и Дуэйн Скала Джонсон (49 лет) родились в 1972 году

Энн Хэтэуэй (38 лет) и Элизабет Мосс (39 лет) появились на свет в 1982 году

Лана Дель Рей (36 лет) и Аманда Сейфрид (35 лет) родились в 1985 году

Эмилия Кларк (34 года) и Леди Гага (35 лет) родились в 1986 году

Блейк Лайвли (33 года) и Роузи Хантингтон-Уайтли (34 года) появились на свет в 1987-м

Эмма Стоун (32 года) и Рианна (33 года) родились в 1988 году

Зендея (24 года) и Аня Тейлор-Джой (25 лет) появились на свет в 1996-м