14 случаев, когда звезды оказались одногодками, а мы и не догадывались
Имидж знаменитости — это ее хлеб и вода. За представителем шоу-бизнеса зачастую закрепляется экранный образ, его узнают фанаты, и создается рейтинг. Например, мы привыкли, что Пэрис Хилтон — это беззаботная светская львица, а Натали Портман — юный 13-летний тинейджер.
Мы в AdMe.ru сравнили самых ярких звезд современности, которые оказались одногодками. Спорим, некоторые сравнения окажутся неожиданными даже для вас.
Анджелина Джоли и Эми Адамс (46 лет)
Милла Йовович и Кейт Уинслет (45 лет)
Пэрис Хилтон и Натали Портман (40 лет)
Энн Хэтэуэй (38 лет) и Элизабет Мосс (39 лет) появились на свет в 1982 году
Лана Дель Рей (36 лет) и Аманда Сейфрид (35 лет) родились в 1985 году
Ирина Шейк и Лейтон Мистер (35 лет)
Эмилия Кларк (34 года) и Леди Гага (35 лет) родились в 1986 году
Блейк Лайвли (33 года) и Роузи Хантингтон-Уайтли (34 года) появились на свет в 1987-м
Эван Питерс и Эд Вествик (34 года)
Эмма Стоун (32 года) и Рианна (33 года) родились в 1988 году
Марго Робби и Эмма Уотсон (31 год)
Зендея (24 года) и Аня Тейлор-Джой (25 лет) появились на свет в 1996-м
Эль Фэннинг и Майя Хоук (23 года)
Мы и подумать не могли, что Эминем и Скала Джонсон окажутся одногодками. А какая парочка ровесников удивила вас?
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