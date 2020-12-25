14 случаев, когда венценосные особы пошли на нарушение королевского протокола во имя стиля

Дресс-код принцесс или королев последних десятилетий — это, конечно, не пышные платья, кринолины и фантазийные прически. Но правила, которых нужно придерживаться, все же до сих пор существуют. Хотя далеко не все стремятся соблюдать их.

Мы в AdMe.ru отыскали самые стильные нарушения королевского дресс-кода, большинство из которых точно не назовешь промахом.

Принцесса Диана. Платье с открытой спиной

Леди Ди сияла в этом образе на благотворительном показе мод в отеле Grosvenor House в Лондоне. Платье с открытой спиной тогда считалось слишком откровенным для королевской семьи. Мужчины, танцующие с ней, тоже чувствовали себя не совсем комфортно, ведь им приходилось класть руки на голую спину принцессы.

Принцесса Диана. Костюмы, напоминающие мужские

Диана любила носить костюмы, похожие на мужские, добавляя к ним интересные детали. Запрет на это нигде не прописан, но все же женщинам рекомендуется надевать элегантные платья. К тому же сложно вспомнить, чтобы сама королева Елизавета II выбрала подобный наряд или даже просто брюки. К объемным пиджакам принцесса нередко добавляла классические брюки.

Принцесса Диана. Кожаные красные брюки

С симпатией Диана относилась и к кожаным вещам. Так, в 1987 году она пришла на показ мюзикла «Призрак оперы» в ярко-красных кожаных брюках. Несмотря на то, что женщинам из королевской семьи на публичные мероприятия рекомендуется надевать платья.

Меган Маркл. Платья с вырезом лодочкой

Жена Гарри часто делает акцент на плечи, что не предусмотрено дресс-кодом для венценосных особ. И надо сказать, что благодаря ей такой вырез стал довольно популярным у девушек. Но правила для монархов не рекомендуют носить такие открытые наряды.

Меган Маркл. Кольцо с надписью

Меган выглядела безукоризненно: пальто винного цвета, платье в тон, классические ботильоны, плотные колготки. Но подверглась критике за кольцо с надписью Love («Любовь»). Членам королевской семьи не положено носить подобные украшения и бижутерию, это противоречит правилам дресс-кода.

Меган Маркл. Cумка модели cross-body

Согласно правилам этикета, женщины королевской семьи должны отдавать предпочтение клатчам, которые можно держать двумя руками. Такая сумочка удобна тем, что ее можно взять в одну руку, чтобы поздороваться с кем-либо, или, наоборот, придержать обеими и таким образом тактично избежать рукопожатия.

Меган Маркл. Босоножки на танкетке

Туфли на танкетке не любит Елизавета II. Но Меган и Кейт несколько раз надевали такую обувь. Правда, в отсутствие королевы.

Кейт Миддлтон. Одежда из масс-маркета

Несмотря на негласное правило, предписывающее монаршим особам носить одежду только люксовых брендов, герцогиня Кембриджская периодически выходит в свет в бюджетных вещах. Которые после этого, конечно, разлетаются в считанные дни.

Принцы Уильям и Гарри. Отсутствие галстуков

В определенных случаях представители королевской семьи могут позволить себе отказаться от некоторых официальных аксессуаров, например галстуков или бабочек. Однако внуки Елизаветы II делают это в последнее время достаточно часто.

Принцесса Мэри. Платье с кроссовками

Один из самых «радикальных» образов продемонстрировала кронпринцесса Дании Мэри. На официальном обеде в президентском Квиринальском дворце Мэри появилась в твидовом нежно-розовом платье Mark Kenly Domino Tan, кастомизированном для нее, и лодочках телесного цвета. Но через некоторое время переобулась в кроссовки Nike Air VaporMax.

Принцесса Беатрис. Повязка вместо шляпы

Принцесса Беатрис обычно не отказывается от возможности надеть замысловатую экстравагантную шляпку, но на королевской свадьбе она решила отойти от протокола. И вопреки дресс-коду, в котором было сказано, что женщины должны быть в шляпах, она выбрала синюю повязку на голову.

Королева Максима. Джинсы и топ с драпировкой

Супруга короля Виллема-Александра экспериментирует со стилем и разбавляет дизайнерскую одежду моделями из масс-маркета. Широкие джинсы она объединила с белым топом, украшенным объемной драпировкой. В этом наряде королева отправилась на встречу с учениками одной из школ муниципалитета Хуксевард, чтобы обсудить важность музыкального образования. Вероятно, так она хотела стать поближе к школьникам. До это она появлялась в дениме только на таких неофициальных мероприятиях, как фотосессия с семьей, или во время занятий волонтерской деятельностью.

Королева Летисия. Ультракороткое платье

Этот выход в свет дал повод для пересудов и косых взглядов в сторону королевы из-за чрезвычайно короткого платья, в котором она появилась на вручении премии Luis Carandell Award 2015. Для церемонии Летисия выбрала очаровательное белое мини-платье, скомбинировав его с черным пальто и черными туфлями-лодочками. Наряд выглядит очень сдержанным, но оценили его не все.

Королева Летисия. Брюки, деликатно открывающие щиколотку

Летисия славится безупречным чувством стиля и тонким вкусом. Чаще всего она носит платья и юбки, но иногда отдает предпочтение брючным костюмам. Так, для последнего официального выхода испанская королева выбрала красную двойку необычного кроя с деликатными разрезами, показывающими щиколотки. Обычно члены монаршей семьи надевают брюки классического фасона.