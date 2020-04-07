14 доказательств того, что с русским языком справится не всякий человек

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«Великий и могучий» способен запутать не только иностранцев, отчаявшихся выучить язык, но и самих носителей. Порой подвох обнаруживается даже там, где его совсем не ждешь: ну скажите, кому придет в голову в слове «электрик» ставить ударение на букву И? Тем не менее такая форма произношения закреплена в словаре.

Мы в AdMe.ru советуем вам читать статью с осторожностью: у некоторых людей она может вызвать филологический шок. Для тех, кто продержится до самого конца, подготовлен бонус: несколько человек рассказали о ситуациях, когда кто-то не смог справиться даже с самыми простыми словами.

1.

Согласно словарю «Русское словесное ударение» правильно говорить «через четверть часа́». Но в то же время ударение может сдвигаться и на 1-й слог, например во фразе «около ча́са».

2.

Слово может употребляться в двух разных значениях, от чего и меняется ударная буква. Если вы имеете в виду «закрепить» или «зарезервировать», то следует говорить «заброни́ровать». В том случае когда предполагается «покрыть броней», слово произносится иначе — «забронирова́ть». Кстати, та же история происходит с существительным «броня»: «броня́» в смысле «защитная обшивка» и «бро́ня» (не бронь!) в значении «резервирование предмета за кем-либо или чем-либо».

3.

Подавляющее большинство узких специалистов (психологи, педагоги, литературоведы, социологи) привыкли произносить это слово с ударением на предпоследнем слоге. К сожалению, это неверно. Словари допускают только 1 вариант произношения — «рефле́ксия».

4.

Несмотря на то, что ударение в слове «де́бет» падает на 1-й слог, в прилагательном оно сдвигается. Поэтому правильно говорить «дебето́вая».

5.

В большинстве словарей в существительном «симметрия» допустимы 2 варианта произношения. Хотя ряд книг фиксирует только один — «симме́трия». Очевидно, со временем он станет единственно возможным, но пока этого не произошло.

6.

На данный момент ударение в этом слове может падать как на 1-й слог, так и на 2-й. Хотя и в этом случае со временем, по-видимому, останется лишь 1 вариант произношения — «ме́льком».

7.

Хотя в слове «кровото́к» ударение падает на 3-ю букву О, прилагательное «кровоточа́щий» имеет одну-единственную допустимую форму произношения.

8.

В нашем языке есть определенная группа существительных, в которых ударение при изменении формы не передвигается на окончание, а остается в корне. Слово «бант» в их числе. Поэтому правильно говорить «ба́нты».

9.

Здесь произношение зависит от того, что вы имеете в виду. Если подразумеваете сырость, следует говорить «мокрота́». Если речь идет о слизи, то «мокро́та».

10.

Если мы говорим о технике (например, о сенсорном экране), то ударение будет падать на привычный нам 1-й слог — «се́нсорный». Когда мы описываем тактильные ощущения, ударной должна быть буква О: сенсо́рная реакция, сенсо́рный голод и так далее.

11.

Мало кто знает, что «электри́к» — это название голубовато-синего цвета, который был очень популярным на рубеже XX–XXI веков. Если подразумеваете его, то ударение должно падать на последний слог. А когда речь идет о профессии, ударным слогом становится 2-й по счету — «эле́ктрик».

12.

Очевидно, что сейчас это слово тяготеет к английскому college с ударением на букву О. Однако изначально оно появилось в нашем обиходе, скорее всего, под влиянием французского языка и закрепилось в таком виде — «колле́дж». Так или иначе, оба варианта считаются допустимыми, хотя предпочтение все чаще отдают первому.

13.

Удивительно, что в слове «мышление» возможны 2 варианта ударения: на Ы и на 1-ю букву Е. Причем оба являются равноправными. Судя по всему, «мы́шление» имеет право на существование, поскольку в слове «мысль» ударение падает на Ы и никуда не передвигается при изменении формы слова.

14.

Это слово можно произносить и «усугу́бить», и «усугуби́ть». Оба варианта считаются равноправными. Обратите внимание, что та же история происходит и с причастием «усугу́блённый».

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