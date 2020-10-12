14 сильных дам, которые могут купить все на свете и обязаны этим только себе

Согласно исследованиям, на каждый доллар, заработанный мужчиной, приходится 80 центов, заработанных женщиной. То есть гендерное неравенство в оплате труда все еще существует. Но некоторые представительницы прекрасного пола настолько трудолюбивы и упорны, что умудряются самостоятельно сколотить огромное состояние.

Мы в AdMe.ru получили мощный заряд мотивации, изучая биографии женщин, которые не ждали чуда или большого наследства, а шаг за шагом шли к своей цели и добились успеха. Надеемся, их истории произведут на вас такое же впечатление, а еще напомнят, что каждый человек может осуществить свою мечту.

14. Терезия Гоу — $ 580 млн

Девушка из бедной семьи не видела успешного будущего без хорошего образования, поэтому выучилась на инженера. Но разбогатеть ей помогло грамотное вложение средств. 15 лет она проработала в крупном венчурном фонде, а затем покинула насиженное место, чтобы открыть собственную компанию. Терезия быстро приумножила капитал и не раз попадала в списки самых успешных инвесторов. При этом Гоу никогда не забывает о других: она участвует в программах по искоренению бедности, а деловыми партнерами выбирает женщин, иммигрантов и представителей расовых меньшинств.

13. Вейли Дай — $ 930 млн

Простая девушка из Китая смогла поступить в Калифорнийский университет в Беркли и открыть компанию, производящую полупроводники, — первое в мире предприятие такого плана, возглавляемое женщиной. Терпение, упорство и ум помогли Вейли построить огромный концерн, с которым сотрудничают Apple, Samsung и Toshiba. Дай помогает людям, потерпевшим от стихийных бедствий, продвигает технические образовательные программы для детей и уверена, что будущее технологий — за женщинами.

12. Тори Бёрч — $ 1 млрд

Ее отец сколотил неплохое состояние на производстве бумажных стаканчиков, но девушка выбрала другой путь. Мечтая стать дизайнером, она работала помощницей ювелира, журналистом в модных изданиях и специалистом по рекламе у Веры Вонг. Собравшись с духом, Тори открыла собственный магазин и прославилась, когда выпустила балетки Reva. Они стоили всего $ 200 и стали очень популярными после того, как их похвалила сама Опра Уинфри. Сейчас у Бёрч сотни бутиков, но она находит время, чтобы помогать начинающим женщинам-предпринимателям встать на ноги.

11. Люси Пенг — $ 1,1 млрд

Выучившись на делопроизводителя, девушка пошла преподавать в университет, но поняла, что там много не заработаешь. Поэтому рискнула и присоединилась к никому еще не известному проекту Alibaba. Люси руководила HR-отделом, управляла финансовыми сервисами и даже метила на должность генерального директора. Это кресло занял другой человек, а Пенг основала дочернюю компанию Ant Financial Service, которая стала самым дорогим финтехпредприятием в мире.

10. Сафра Кац — $ 1,2 млрд

Упорство и стальная хватка Сафры проявились еще в молодости: устроившись в банк обычным служащим, она быстро доросла до управляющего, а затем и вице-президента. Переломным же моментом в ее жизни стала работа в Oracle. Кац увеличила оборот предприятия, заключила множество рискованных, но успешных сделок и добилась беспрецедентного признания. За 3 года она стала президентом компании, а сейчас принимает все производственные, финансовые и юридические решения в Oracle.

9. Кэти Филдс — $ 1,4 млрд

На фотографии — крайняя справа.

Девушка потратила много лет, чтобы получить хорошее медицинское образование, стать дерматологом и открыть частный кабинет. Вместе с другим врачом, Кэти Роден, она разработала линейку средств от акне и основала косметический бренд. Позже Филдс выгодно продала акции компании и разбогатела. Она продолжает принимать пациентов, работает в Калифорнийском университете и пишет книги, в которых рассказывает об уходе за кожей.

8. Нгуен Тхи Фуонг Тао — $ 2,2 млрд

В конце 80-х Нгуен училась в Москве и, как многие выходцы из Вьетнама, зарабатывала тем, что продавала японские и корейские товары. Собрав достаточную сумму, она открыла бюджетную авиакомпанию VietJetAir в расчете на то, что спрос на перелеты будет расти. Нгуен не прогадала, а ее проморолик с участием бортпроводниц в бикини произвел настоящий фурор. Сейчас женщина владеет тремя курортными комплексами и приумножает деньги, вкладываясь в недвижимость.

7. Тай Ли — $ 3,2 млрд

Тай стала первой кореянкой, окончившей Гарвардскую школу бизнеса, и построила головокружительную карьеру. Выкупив небольшое технологическое предприятие, она сумела превратить его в мощного IT-провайдера, который обслуживает Boeing. Компания Тай Ли известна не только своей прогрессивностью, но и гуманным отношением к сотрудникам. Миллиардер уделяет много внимания обучению и карьерному продвижению персонала, но при этом следит, чтобы работа не отнимала у людей время, предназначенное для личной жизни.

6. Мариан Илич — $ 4,1 млрд

В молодости Мариан вместе с мужем открыла небольшую пиццерию, которая начала приносить доход благодаря быстрому обслуживанию, низким ценам и отсутствию громоздкой упаковки. После смерти супруга Илич ведет бизнес сама и владеет сверхприбыльной франшизой с тысячами заведений по стране. При этом она кормит нуждающихся, помогает ветеранам открыть свое дело и спонсирует спортивно-образовательные проекты для детей.

5. Киран Мазумдар-Шоу — $ 4,6 млрд

Девушка планировала стать пивоваром, как ее отец, но в родной Индии ей сказали, что это неженское дело. Тогда она пошла работать на производство ферментов, а затем основала свою фармацевтическую компанию. Ее офис располагался в сарае, в нем не было мощного оборудования и доступа к чистой воде, но женщина не сдалась и добилась не только финансового успеха, но и научного признания. Киран не жалеет денег на исследования, разработала 2 биопрепарата для лечения рака и основала благотворительный фонд для людей с онкологическими заболеваниями.

4. Джуди Фолкнер — $ 5,5 млрд

Джуди всегда интересовалась медициной и компьютерными науками и уже в студенческие годы сумела объединить оба увлечения и превратить их в бизнес. Взяв в аренду подвальное помещение, она начала разрабатывать программное обеспечение для здравоохранения. Небольшой стартап вырос в бизнес-гиганта, который обслуживает 250 млн пациентов. Благодаря своему уму и упорству Фолкнер сколотила огромное состояние, но почти все деньги собирается отдать на благотворительность.

3. Чан Лайва — $ 5,8 млрд

Девушке, росшей в бедной семье, пришлось бросить школу и начать зарабатывать. Предприимчивая Чан скупала старую мебель, ремонтировала ее и продавала дороже. Со временем она смогла приобрести 12 вилл и открыла компанию, занимающуюся продажей недвижимости. Сейчас это огромный концерн, строящий жилые комплексы, торговые центры, элитные офисы и отели. Добившись успеха, Чан сосредоточилась на музее сандалового дерева, который основала и развивает на собственные деньги. Кроме того, миллиардер жертвует средства людям, пострадавшим от стихийных бедствий.

2. Диана Хендрикс — $ 8 млрд

Девушка родила ребенка в 17 лет и зарабатывала на жизнь, собирая ручки на заводе. Позже пробовала стать риелтором, но в итоге вместе с мужем начала ремонтировать и продавать старые дома. Решившись на авантюру, супруги заложили все имущество и открыли магазин черепицы. Преодолев череду падений и пережив смерть мужа, Диана сумела раскрутить бизнес и стала владелицей крупнейшего дистрибьютора стройматериалов. У женщины 7 детей и 17 внуков, она живет в родном штате Висконсин, вкладывается в экономическое развитие региона, отстраивает целые кварталы и открывает новые предприятия.

1. Чжоу Цюньфэй — $ 16,8 млрд

В поисках лучшей жизни девушка бросила школу, уехала в чужой город и пошла работать на завод. 11 раз она пробовала начать свое дело, и с 12-й попытки ей это удалось. Собрав все накопления, юная Чжоу открыла мастерскую по производству линз для часов и спустя 10 лет упорного труда добилась успеха. Компания Motorola первой заказала у Цюньфэй защитное стекло для новой модели телефона. Сейчас Чжоу сотрудничает с Nokia, Samsung и Apple, а еще неплохо зарабатывает на продаже акций компании.