14 нескромных фактов о великих людях, которые не рассказывала строгая учительница в школе

Жизнь — штука непредсказуемая, а чужая жизнь так вообще потемки. Даже великие люди, о которых мы, казалось бы, знаем все, имели свои тайны. Умиляющие, изумительные, обескураживающие.

Мы в AdMe.ru решили заглянуть в шкатулки с секретами известных личностей и показать их вам с другой стороны. Надо признаться, некоторые факты из звездных биографий нас не на шутку озадачили.

Герберт Уэллс верил в свободную любовь

Уэллс дважды был женат на женщинах, которых любил, у него было несколько длительных отношений, а также множество коротких романов. Впоследствии это сделало его кем-то вроде покровителя поколения хиппи. Группа The Beatles даже поместила его на обложку своего альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера».

Уинстон Черчилль неровно дышал к игрушечным солдатикам

У Черчилля было несколько игрушечных армий, которые он регулярно выстраивал и вел в бой. Первый набор солдатиков у него появился в 7 лет. В подростковом возрасте он продолжал увлекаться военными играми и увеличил свою коллекцию солдатиков до 1 500 штук. Однажды его отец, лорд Рэндольф Черчилль, спросил Уинстона, не хочет ли он сам вступить в армию. Эти слова изменили ход его жизни.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд с супругой превращали любую вечеринку в фееричное шоу

Помимо страстной любви, Скотта и Зельду Фицджеральд объединяла отчаянная погоня за новыми впечатлениями. Везде, где бы ни появлялась пара, они производили фурор. Скотт и Зельда шокировали гостей любого мероприятия танцами на столе или купанием в фонтанах, они могли, взявшись за руки, бежать по заполненной людьми 57-й улице, петляя между машинами и наслаждаясь свободой.

Марлон Брандо не учил свои роли

В 1996 году Entertainment Weekly сообщала, что на съемках фильма «Остров доктора Моро» актер использовал наушник, чтобы вспоминать реплики. На площадке «Крестного отца» Марлон Брандо также не учил свою роль наизусть. Он читал фразы с листа, который держал актер Роберт Дюваль, исполнивший роль Тома Хейгена.

Квентин Тарантино печатает только одним пальцем

Тарантино пишет сценарии от руки, а затем набирает их в текстовом редакторе. Поскольку культовый режиссер так и не научился быстро печатать, он пользуется лишь одним пальцем, и длительный процесс работы позволяет ему еще раз все хорошенько обдумать.

Джон Р. Р. Толкин был феноменально плохим водителем

На оживленных перекрестках Толкин абсолютно игнорировал другие автомобили, не сбавлял скорости и считал, что это должны делать другие водители. Он мог ехать по улице с односторонним движением в противоположном направлении.

Изящество Одри Хепберн сопровождалось анемией и слабой нервной системой

Одри Хепберн считается образцом красоты и аристократической сдержанности. Мало кто знает, что жизнь актрисы была насыщена любовными приключениями, романтическими интригами, а также диетами. Следствием всего этого были вредные привычки и периодические случаи нервного истощения звезды.

Критики называли Джека Лондона автором детских историй о собаках

Джек Лондон был первым американским автором, заработавшим писательским трудом $ 1 млн. Однако при всей своей популярности и коммерческом успехе Лондон так и не завоевал уважения в литературных и академических кругах. Критики, называвшие Лондона автором историй о собаках, и предположить не могли, что одна из них, «Зов предков», будет издаваться более чем на 80 языках спустя почти столетие.

Эрнест Хемингуэй приобрел свой мужественный образ вопреки матери, которая в детстве наряжала его «под девочку»

Один из самых брутальных мужчин в истории рос девочкой. Мать Эрнеста Хемингуэя мечтала иметь двух дочек и потому пыталась сделать из сына «двойняшку» старшей дочери: наряжала мальчика в платьица, стригла «под девочку» и называла Эрнестиной.

Чтобы активизировать свои мозговые процессы, японский изобретатель Ёсиро Накамацу погружается под воду

92-летний изобретатель Ёсиро Накамацу имеет на своем счету более 3 тыс. патентов. Он уверяет, что мозгу для активной работы нужен недостаток кислорода. Чтобы «завести» свой мозг, пожилой японец надолго погружается под воду. Ученый остается там до тех пор, пока в глазах не начинает мутнеть и пока тело не начинает пытаться инстинктивно выбраться на поверхность. Так Доктор НакаМац и создал многие из своих знаменитых изобретений.

Любимая женщина Джерома Сэлинджера ушла от него к Чарли Чаплину

Сэлинджер был влюблен в Уну О’Нил и даже встречался с ней, когда ему было 20 с небольшим лет. Однако Сэлинджера обошел человек в котелке. Чарли Чаплин вскружил Уне голову, несмотря на 36 лет разницы в возрасте между ними. Сэлинджер был очень зол на девушку и написал ей ядовитое письмо, где с мерзкими подробностями изложил свое видение их совместной жизни с Чаплином.

Фридерик Шопен растягивал пальцы на собственных руках, превозмогая боль

Когда у композитора возникли трудности с некоторыми сложными аккордами, он придумал растягивать пальцы и таким образом расширять ладони. Так он мог использовать клавиши, расположенные далеко друг от друга. Шопен спал с бутылочными пробками меж пальцев, что было очень неудобно, а также вредило его здоровью. Чего ни сделаешь ради искусства!

Владимир Маяковский боялся микробов и инфекций

Когда Маяковскому было 12 лет, не стало его отца. Он поранился иглой, которой сшивал бумаги. Это вызвало заражение крови и оказалось фатальным. Маяковский — невольный очевидец случившегося — на всю жизнь приобрел боязнь микробов и инфекций.

Никола Тесла был сердцеедом

Несмотря на образ сумасшедшего ученого, Тесла привлекал женщин своим глубоким взглядом, а также умением правильно преподнести свой костюм. Многие женщины мечтали о нем, однако великий ученый оставался влюбленным исключительно в науку.