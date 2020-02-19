14 секретов экономии из разных стран, над которыми хочется посмеяться, а потом попробовать их на себе
Экономия больше не удел бедняков, наоборот, сегодня даже модно быть расчетливым и скромным. Каждый из нас наверняка тоже старается оптимизировать бюджет разными способами. Но даже если вам кажется, что вы уже собаку съели в этом деле, вряд ли вы в курсе, как австралийцы гладят вещи без утюга и не расходуют электричество.
Мы в AdMe.ru тоже думали, что нас уже ничем не удивить. Но, увидев эти методы бережливости, применяемые в разных странах, поняли, какая она, настоящая экономия.
Япония
- В Японии существует особая культура проведения гигиенических процедур: под душем нужно мыться, а в ванне отдыхать, и пропустить такое удовольствие никому не хочется. Однако набирать и спускать воду для каждого члена семьи очень дорого и долго. Поэтому абсолютно нормальным считается лежать в одной и той же воде по очереди. В ванну залезают уже вымытыми, так что вода остается чистой, а температуру поддерживают современная электроника и обыкновенная крышка, которой закрывается ванна после каждого члена семьи. В других семьях предпочитают принимать водные процедуры вместе: дети купаются с родителями вплоть до подросткового возраста. Для японцев это обычный способ провести время с семьей, вроде совместного просмотра телевизора.
- Но и это еще не все: когда все помылись, воду используют для стирки. Многие машинки специально оснащены насосом, который забирает воду из ванны. Это отличная возможность не только сэкономить, но и постирать в теплой воде, потому что функции нагрева в японских стиральных машинках нет.
- Известно, что японцы — трудоголики и остаются в офисах допоздна. А если добираться до дома далеко, то такси обойдется в кругленькую сумму. Поэтому в целях экономии денег и времени некоторые просто ночуют в отелях-капсулах в напряженные рабочие недели.
Австралия
- 69 % австралийцев признаются, что стараются избегать глажки, а 41 % утверждает, что никогда не пользовались утюгом. Находчивые люди прибегают к различным способам разгладить мятые вещи. Один из них таков: одежду вешают на плечики и оставляют в ванной, пока кто-то принимает душ. Пар разглаживает складки, экономя электричество, а заодно и время.
Южная Корея
- В Южной Корее, как во многих европейских странах, нет центрального отопления, а электроэнергия очень дорогая. Так что зимой в домах корейцев обычно холодно: в лучшем случае около 20 °С. Но люди придумали оригинальный способ согреться: в гостиных или в спальнях прямо на кроватях они устанавливают палатки, в которые и забираются по несколько человек.
- Еще в Корее, как и во многих других странах, стараются экономить воду. Во время кризиса некоторые женщины даже покупали мужьям темные рубашки, чтобы реже их стирать, ведь по статистике на стиральные машинки приходится 17 % расходуемой воды. Да и порошок тоже денег стоит.
Европейские страны
- Немцы давно зарекомендовали себя как самая бережливая и педантичная нация. Так, всю одежду жители Германии стараются носить аккуратно, чтобы потом ее можно было отдать или продать. Примерно треть немцев пристраивают вещи в секонд-хенд или продают на специальных сайтах.
- При этом покупать новую одежду в Германии не спешат: один человек тратит на вещи около € 700 в год. В Великобритании эта цифра превышает € 1 100. Секрет в том, что немцы, как и многие европейцы, обожают распродажи и ждут их весь сезон. А многие французы даже берут отгулы, чтобы закупиться по сниженным ценам.
- Если вы думали, что про стирку пакетов знают лишь те, кто жил в 90-е на территории бывшего СССР, вы ошибаетесь. Бережливые немцы любовно стирают и сушат пакеты и по сей день. Во-первых, они купили их за деньги (бесплатных мешочков в супермаркетах нет). А во-вторых, на переработку принимаются только чистые изделия.
- В большинстве европейских жилищ нет отопления, а использование различных обогревателей бьет по карману, поскольку электроэнергия дорогая. Но люди нашли выход: ночью они выключают обогрев помещений и поддерживают комфортную температуру только в кровати с помощью термопростыней, одеял и грелок в виде игрушек.
- В Швеции и Швейцарии совершенно нормально преподносить на праздники взрослым и детям акции инвестиционных фондов или подарочный накопительный счет.
- Мебель многие европейцы покупают опять-таки на распродажах и иногда скупятся нанимать грузчиков. Им выгоднее арендовать прицеп и доставить приобретение своими силами, ну или с помощью членов семьи.
- А еще у не самых придирчивых и брезгливых немцев есть оригинальный способ практически полностью обставить квартиру, не потратив ни копейки. Раз в год весь дом или несколько домов выставляют на улицу крупногабаритный мусор, за которым приезжает специальная машина с прессом. Но зачастую среди ненужных кому-то вещей есть и приличная мебель, и рабочая техника, которую можно беспрепятственно утащить в свое жилище.
- И конечно, европейцы обожают акции и скидки при покупке продуктов. Вот что рассказал иммигрант о своих первых месяцах в Германии: «Как-то раз встретил коллегу-немца в супермаркете. У него в корзине 8 банок квашеной капусты и 14 литров молока: со скидкой взял. Стою и смотрю на него: вроде пацан молодой, зарабатывает хорошо, а нагреб полную телегу каких-то абсолютно несовместимых продуктов. А через 2 года оказалось, что он взял с женой дом размером 400 квадратов. После этого я невольно вспомнил нашу встречу в супермаркете и понял, кто из нас теперь смешной и лошара».
Как вам такие способы экономии? Хотели бы что-нибудь испробовать?
Фото на превью solarstar / Pikabu