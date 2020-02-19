14 секретов экономии из разных стран, над которыми хочется посмеяться, а потом попробовать их на себе

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Экономия больше не удел бедняков, наоборот, сегодня даже модно быть расчетливым и скромным. Каждый из нас наверняка тоже старается оптимизировать бюджет разными способами. Но даже если вам кажется, что вы уже собаку съели в этом деле, вряд ли вы в курсе, как австралийцы гладят вещи без утюга и не расходуют электричество.