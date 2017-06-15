14 самых красивых звездных мам

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Фотографии знаменитостей мы видим каждый день, и каждый день мы восторгаемся их красотой. Но просто так не стать обладателем идеальных черт лица и фигуры. В этом случае дело за генами. AdMe.ru собрал самых красивых мам знаменитостей, которые выглядят чертовски привлекательно.

Иоланда Хадид, мама Беллы, Джиджи и Анвара Хадид

Иоланде Хадид 53 года, но возраст для нее мало что значит. Раньше знаменитая мама работала моделью и дизайнером интерьеров, а сейчас о своей жизни она пишет книгу, которая выйдет уже в этом году.

Мэнди Корнетт, мама Селены Гомес

Мэнди Корнетт всего 41 год, у нее собственная продюсерская компания July Moon Production, которая была основана совместно со вторым мужем Брайаном Тофи.

Тиш Сайрус, мама Майли Сайрус

Тиш Сайрус недавно исполнилось 50. До 2012 года активно занималась продюсированием, а также снялась в нескольких фильмах.

Голди Хоун, мама Кейт Хадсон

Голди Хоун в этом году исполнится 72 года, но энергии в ней, кажется, до сих пор на 27. Она начала свою актерскую карьеру в 1968 году, кроме этого, успела поработать режиссером и продюсером нескольких картин. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Тина Ноулз, мама Бейонсе

63-летняя мама двух дочерей Тина Ноулз на данный момент является модельером.

Блайт Даннер, мама Гвинет Пэлтроу

Блайт, даже несмотря на свой возраст (ей уже 74 года), продолжает вести активную жизнь: снимается в кино, участвует в защите окружающей среды и является членом фонда по борьбе с раковыми заболеваниями.

Констанс Лето, мама Джареда Лето

Именно маме Джаред Лето обязан своей тягой к искусству. Констанс на протяжении всей жизни поддерживает своих сыновей во всех начинаниях.

Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян

Крис Дженнер 61 год, она занимается предпринимательством, кроме того, является телевизионным продюсером и публичной персоной, а известность получила после реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Герда Джейкоб Алетта, мама Шарлиз Терон

Шарлиз Терон считает себя маминой дочкой. Герда интересуется жизнью дочери и, по признанию Шарлиз, ненавязчиво ее контролирует, советуя, когда лучше быть острожной.

Гваделупе Родригес, мама Дженнифер Лопес

Сильные ссоры и разногласия между Гваделупой и Джей Ло остались в детстве, сейчас они очень дружны и любят проводить время вместе.

Джейн Этта Питт, мама Брэда Питта

Брэд Питт — мамин сын. Он ее безумно любит, а главное, прислушивается почти ко всем ее советам.

Глория Купер, мама Брэдли Купера

Брэдли Купер после смерти отца перевез маму в свой дом, и теперь они снова живут вместе, проводя вечера за разговорами.

Патриция Маллетт, мама Джастина Бибера

Патриция — автор книг. В одной из них она рассказала историю того, как она стала мамой Джастина. Сын, в свою очередь, считает маму самой сильной женщиной из всех, кого он встречал.

Карен Лоуренс, мама Дженнифер Лоуренс

В молодости Карен Лоуренс была вожатой в детском лагере, а после некоторое время работала актрисой и исполнительным продюсером.