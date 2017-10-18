14 самых дорогих ошибок, когда-либо сделанных в истории

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Каждый человек в мире совершает ошибки, никто не совершенен. Но иногда комбинация из неправильных действий приводит к таким масштабным последствиям, что в голове стучит один вопрос: «Как? Как такое случилось?». AdMe.ru собрал самые крупные ошибки в истории человечества, эффект от которых обошелся в кругленькую сумму.

14. Падение многоквартирного дома

Жилой комплекс Lotus Riverside в Шанхае состоял из 11 высоток. Пока как-то утром одно из 13-этажных зданий не рухнуло, чудом не задев другие строения и не вызвав эффект домино. Причиной краха стало несоблюдение норм строительства и некачественный фундамент.

13. Случайное уничтожение 150-летней гитары

Гитара, на которой играла Дженнифер Джейсон Ли в фильме Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», была настоящим 150-летним раритетом. Ее взяли напрокат из Музея гитар Мартина. Предполагалось, что перед следующей сценой 6-струнную гитару XIX века заменят на бутафорскую. Но, похоже, об этом факте забыли сообщить Курту Расселу, и он разбил музейный экспонат вдребезги.

12. Слишком большие вагоны и узкие платформы

В 2014 году железные дороги SNCF решили модернизировать транспортную сеть и заказали 2 000 новых поездов ценой 15 млрд €. К сожалению, им дали измерения станций, спроектированных в последние 30 лет. Но многие платформы были построены раньше, и они немного уже. Пришлось срочно расширять их, что обошлось в дополнительные 50 млн €.

11. Потеря $ 225 млн из-за опечатки

Японская компания Mizuho Securities хотела продать одну акцию за 610 000 ¥ (около $ 5 000) на Токийской фондовой бирже. Но брокер, похоже, не выспался и немного ошибся во вводе данных. Он перечислил 610 000 акций для продажи всего за 1 ¥. Несмотря на протесты компании, биржа обработала заказ, что привело к потере $ 225 млн.

10. Слишком тяжелая подлодка, которая не всплывает

Испанское правительство инвестировало 1,75 млрд фунтов стерлингов в новую подводную лодку The Isaac Peral. Но в процессе строительства выяснилось, что она получается слишком тяжелой и рискует не всплыть после погружения. Оказалось, на самом начальном этапе кто-то совершил ошибку в расчетах. Чтобы исправить «досадный промах», пришлось решать проблему избыточного веса и увеличивать длину корпуса.

9. Продажа Аляски

В конце XIX века русский император Александр II смотрел на Аляску лишь как на землю с большим количеством ледяного покрова. В марте 1867 года было решено продать обширную территорию Соединенным Штатам всего за $ 7,2 млн. Поскольку соотношение рубля и доллара в то время было почти равным, Россия мало выиграла от этой сделки, но потеряла природные ресурсы на миллиарды долларов.

8. Танцующий мост «Миллениум»

Мост «Миллениум», соединяющий два берега Темзы в Лондоне, был открыт в 2000 году. И почти сразу закрыт. Выяснилось, что при большом скоплении народа он начинал опасно качаться. К первоначальной стоимости моста — 18,2 млн £ — пришлось добавить еще 5 млн, чтобы провести реконструкцию и добавить стабилизаторы движения. Теперь он безопасен для использования.

7. Потеря космического корабля

Орбитальный аппарат Mars Climate Orbiter был разработан NASA для изучения климата на Марсе. Однако из-за невероятной ошибки контакт с кораблем, уже находившимся в атмосфере, был потерян. Одна команда NASA в передаче координат использовала английские единицы (футы и ярды), а другая — метрические единицы. В результате орбитальный аппарат вошел в атмосферу Марса слишком низко и разрушился.

6. Продажа акций Apple

Рональд Уэйн был одним из основателей компании Apple. Он нарисовал первый логотип и написал руководство для Apple I. А в 1976-м продал свой 10-процентный пакет акций за $ 800. Главным образом потому, что у него были активы, которые могли быть изъяты, если компания обанкротится. Эх, а ведь сейчас мог бы быть миллиардером!

5. Небоскреб, который плавит автомобили

Благодаря своей вогнутой форме и застекленной поверхности лондонский небоскреб Walkie Talkie стал сплошным гигантским зеркалом. Обжигающие блики были такими яркими, что плавили припаркованные рядом автомобили. А некоторые энтузиасты даже жарили на них яичницу. Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, к зданию был прикреплен солнцезащитный козырек.

4. Слитое озеро

В 1980 году в поисках нефти слили целое озеро, а это больше 13 млрд литров воды. Из-за ошибки в расчетах при бурении скважины бур пробил купол соляной шахты под озером Пенёр (США). Соль и вода спустя время размыли небольшое отверстие в огромную дыру. Образовалась воронка, в которую засосало буровую установку, 11 барж, буксир, грузовики и даже остров. Чудом никто не пострадал.

3. Выкинутые биткойны

В 2009 году биткойны только появились на свет, поэтому их было достаточно легко заработать. Что и сделал англичанин Джеймс Хауэлл, накопив 7 500 цифровой валюты. Правда, тогда они почти ничего не стоили. К 2013 году стоимость этих монет возросла до $ 7,5 млн. Когда парень осознал свою удачу, выяснилось, что жесткий диск с биткойнами он выбросил на свалку.

2. Затонувший корабль «Васа»

Корабль «Васа», построенный по приказу короля, должен был стать флагманом шведского флота XVII века. Но не смог выйти даже из Стокгольмской бухты и затонул сразу после схода с верфи. Из-за неправильного проектирования корабль оказался очень неустойчивым. С первым порывом ветра он опрокинулся и на глазах тысячи жителей города быстро пошел ко дну.

1. Обвалившийся участок моста