14 российских звезд, которые в начале своей карьеры выглядели словно другие люди

12 1

14

15.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Почти все эстрадные исполнители прошли через поиски своего идеального образа. Для этого кто-то экстремально худел, кто-то бесчисленное количество раз красил волосы и менял прически, а кто-то обращался за помощью к пластическим хирургам. После таких экспериментов некоторые звезды изменились до неузнаваемости.

AdMe.ru постарался вспомнить самые яркие преображения российских звезд. Некоторые из них будто бы переродились в новом образе.

Валерий Леонтьев

Спустя годы Валерий Леонтьев не столько изменил свой образ, сколько поменялся сам. Многочисленные пластические операции и подтяжки лица сильно повлияли на его внешность. Хотя нельзя не отметить, что певец находится в отличной форме. Ведь ему уже 70 лет!

Надежда Кадышева

Поклонники творчества Надежды Кадышевой помнят образ простой русской девушки, в котором выступала певица в начале карьеры. С тех пор многое изменилось — стиль Надежды стал более ярким и вычурным.

Маша Распутина

Маша Распутина уже в молодости имела яркую внешность — подтянутое тело и запоминающиеся слегка заостренные черты лица. Но после рождения дочери певица захотела стать еще привлекательнее и обратилась к специалистам. В результате многочисленных операций бывшую Распутину сложно узнать, но это не мешает ей иметь свою армию поклонников.

Владимир Пресняков — младший

В лице нынешнего Владимира Преснякова — младшего легко угадываются черты юного певца. Только модные в 90-х длинные волосы он сменил на более стильную прическу. И это сильно поменяло его образ.

Мигель

Для тех, кто забыл, напоминаем: Мигеля массовый зритель впервые увидел на «Фабрике звезд — 5». Тогда артист имел огромную копну кудрявых волос, носил широкие брючные костюмы и пел про Кайли Миноуг, чем больше всего и запомнился. Сейчас о прошлом имидже певца напоминают только старые фотографии.

Валерия

Валерия, которую мы привыкли видеть в образе длинноволосой хрупкой блондинки, не всегда была такой. С начала своей карьеры певица успела побывать и брюнеткой, и рыжей, а к нынешнему цвету волос пришла только в 2003 году.

Лариса Долина

Лариса Долина тоже не боялась экспериментировать. Стиль, макияж и прическа звезды менялись неоднократно. С короткой стрижкой и густым мейкапом прошлых лет ее теперь сложно узнать.

Максим Фадеев

Еще совсем юный Максим Фадеев в начале своей карьеры коротко стригся и брился, но потом все же отрастил длинные волосы. Сейчас продюсер бреется налысо и носит шикарную густую бороду.

Шура

Шура был одним из самых эпатажных певцов 90-х. Он то и дело менял стиль одежды, прически, красился и носил каблуки. Но самой запоминающейся деталью его имиджа были зубы, точнее, их отсутствие. Сейчас певец продолжает выступать, но уже в более спокойных образах. Его улыбка теперь меньше бросается в глаза, потому что в феврале 2019 года Шура поставил зубные импланты.

Филипп Киркоров

За время сольной карьеры Филипп Киркоров примерил на себя огромное количество образов. Он носил длинные волосы, яркие парики, делал модные стрижки и эпатировал публику необычными костюмами. Певец и сейчас продолжает экспериментировать и не боится меняться.

Стас Михайлов

Борода Стаса Михайлова уже стала визитной карточкой певца, и теперь мало кто представляет его гладковыбритым. Но начинал свою карьеру певец совсем в другом амплуа. Надо отметить, смена имиджа пошла артисту на пользу: добавив себе вместе с бородой немного брутальности, он стал покорителем женских сердец.

Полина Гагарина

Полину Гагарину теперь уже сложно представить брюнеткой. Но долгое время певица отдавала предпочтение именно темным оттенкам волос и была несколько полнее, чем сейчас.

Алла Пугачева

Не стоит пугаться, Алла Борисовна не меняла пол, хотя со временем сама сильно изменилась. На первом фото Примадонна в образе своего альтер эго Бориса Горбоноса, который она использовала при написании песен в начале карьеры.

Бонус: Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Около двух лет фанаты недоумевали, кто поет голосом мультяшной девочки Глюкозы, и выдвигали самые разные версии. Однако сама певица и продюсер Максим Фадеев не торопились раскрывать все карты. Наталья Ионова появилась на отчетном концерте «Фабрики звезд — 2003», после чего уже перестала скрываться.