15 странностей, которые поджидают невест разных стран мира

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Далеко не всегда свадьбе сопутствуют такие атрибуты, как белое платье, праздничный кортеж и осыпание молодых рисом. Не везде традиционное угощение ограничивается классическим тортом с фигурками молодоженов, а свадебным транспортом могут служить как лодки, так и слоны. Мы привыкли к профессиональному свадебному макияжу и прическам, а как насчет красиво расписанных рук невесты?