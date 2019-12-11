15 странностей, которые поджидают невест разных стран мира
Далеко не всегда свадьбе сопутствуют такие атрибуты, как белое платье, праздничный кортеж и осыпание молодых рисом. Не везде традиционное угощение ограничивается классическим тортом с фигурками молодоженов, а свадебным транспортом могут служить как лодки, так и слоны. Мы привыкли к профессиональному свадебному макияжу и прическам, а как насчет красиво расписанных рук невесты?
Мы в AdMe.ru решили показать самые романтичные традиции, делающие свадьбу необычным и запоминающимся торжеством.
1. Дайверы из Австралии первыми обручились под водой. Бракосочетание происходило на глубине 5 м. С тех пор это стало модной тенденцией
2. В Мексике во время венчания священник обматывает вокруг жениха и невесты своеобразное лассо, сделанное из четок. Этот обряд символизирует объединение молодоженов в одно целое
3. В индонезийском племени минангкабау только девушки могут выбирать себе мужей. Все холостые или разведенные мужчины живут в одном общинном доме — сурау
4. В Корее молодожены кусают инжир (по аналогии со свадебным русским караваем). Кто больше откусит, тот и будет считаться главой семьи
5. В Китае невесту привозят родителям жениха в традиционной красной свадебной повозке
6. В Пакистане за несколько дней до свадьбы руки невесты украшают узорами из хны. Это делается для церемонии мехенди — обряда, приносящего в молодую семью удачу
7. В Норвегии гости плывут на место свадьбы в ярко разукрашенных лодках, оформленных колокольчиками и другими праздничными аксессуарами
8. Жители Бермудских островов украшают верхний ярус свадебного пирога ростком кедра, а его потом сажают рядом с домом в знак того, что брак будет длиться, пока растет дерево
9. В Таиланде невеста может менять наряд до 10 раз за день. Традиционные цвета — красный, оранжевый и золотой
10. На Бали новобрачные едут на церемонию в золотой карете, а те, кто позажиточнее, — на богато украшенных слонах
11. В Индонезии невесты вместо фаты надевают корону. Наряд шьется из самых дорогих тканей, часто используется батик ручной работы
12. В Бельгии жених сажает под окном невесты маленькую ель или березу, перед тем как сделать предложение
13. В Индии жених показывает невесте в день свадьбы звезду Анадурату, появившуюся в честь супругов, которые были верны друг другу всю жизнь
14. Если в индийском штате Бихар девушке понравился парень, она может украсть его и насильно женить на себе
15. «Я выходила замуж за баварца. В Германии гости приносят тарелки, чашки и прочую керамику, которую счастливые молодожены должны всю перебить, а в конце ночи должны все это сгребать и убирать»
Традиция какой страны показалась вам наиболее любопытной? Напишите в комментариях.
Фото на превью depositphotos