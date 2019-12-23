14 ресторанов со звездами «Мишлен», которые может позволить себе почти каждый

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В России нет ресторанов «Мишлен»: создатели гида считают, что наша ресторанная культура просто еще не готова к этому. Единственный шанс попробовать блюдо haute cuisine — поход в ресторан во время заграничной поездки. Но многие путешественники не спешат «прикасаться к прекрасному», так как наслышаны о том, что за ужин в мишленовском заведении можно легко отдать половину отложенных на отпуск денег.

В среднем ужин в мишленовском ресторане обойдется в € 300–400 с человека. А, например, в Sublimotion на Ибице — € 1 500. Но мы в AdMe.ru нашли гораздо более бюджетные варианты, в которых можно поесть меньше чем за $ 100 с человека. В нашем списке есть места, где и 500 руб. хватит, чтобы наесться вдвоем до отвала.

Tim Ho Wan*, Гонконг

В заведении предлагается более 20 различных видов дим-сумов — китайских пельменей. Некоторые элементы меняются каждые два-три месяца, чтобы сохранить свежесть меню. Гид «Мишлен» советует обязательно попробовать здесь дим-сумы с креветками, запеченные булочки с начинкой из свинины барбекю и приготовленные на пару шарики с говядиной. Путешественница из Европы, которая заплатила за порцию дим-сумов всего 24 гонконгских доллара (195 руб.), уверяет, что «в мире не так много вещей лучше, чем пароварка, полная этих пельмешек». Самая дорогая порция дим-сумов стоит 28 гонконгских долларов (почти 230 руб.). Всем гостям по умолчанию подают чай пуэр за 3 доллара (25 руб.). Так что пообедать здесь на 60 долларов (около 500 руб.) вдвоем вполне реально.

The Coach*, Марлоу, Великобритания

Небольшой ресторанчик в городе Марлоу в графстве Букингемшир в Англии позиционируется как гастропаб. В нем много постоянных посетителей, хотя свободные места бывают редко. В своих отзывах на Tripadvisor и в инстаграме пользователи хвалят котлеты по-киевски с цветной капустой и сыром (£ 14,50 — 1 216 руб.), фаршированных перепелов (£ 26,50 — 1 470 руб.), макрель с яблочным желе в горшочке (£ 9,50 — 880 руб.) и, конечно, фирменный бургер с «рваной свининой» (£ 13,50 — 1 132 руб.). Одна девушка посвятила ему целый пост у себя в инстаграме: «Если бы меня попросили описать идеальный гамбургер, я бы описала этот. Каждый слой представлен различными текстурами и ароматами, которые дополняют друг друга. Хрустящие огурчики и густой говяжий паштет с плавленым сыром. Мягкий вкус тушеной свинины и сладкий хруст жареного лука...»

Hisop*, Барселона, Испания

Ресторан назван в честь растения, которое применяется в испанской народной медицине. Таким образом, было решено обыграть направленность авторской кухни заведения: глубокая связь с традициями и использование в готовке местных продуктов. В ресторане предлагается дегустационный набор: сардина, маринованная с какао, рыжики с васаби, зеленый карри из черной репки с икрой лакедры и форели, артишоки со свиными ножками и морскими ежами, скат с лисичками, амонтильядо и куркумой, пиканья с зеленым ромеско и белыми грибами, сыр, хурма с «тигровым молоком» и гранатом, печеное яблоко с вешенками и мисо. Все это за € 67. С вином — за € 95. Основные блюда (мясные и рыбные) из меню стоят от € 24 до € 28,5 за порцию, а бизнес-ланч можно съесть за € 35.

Varoulko Seaside*, Афины, Греция

Ресторан классической средиземноморской кухни, в котором нужно обязательно попробовать свежевыловленную рыбу и морепродукты. Порядок цен такой: рыбный суп стоит € 10, салаты и закуски — от € 15 до € 19, основное блюдо (рыба или морепродукты) — от € 20 до € 30, десерт (например мороженое или лимонный пирог) — € 10. Пользователи, которые оставляли отзывы на Tripadvisor, отмечали прекрасный вид на гавань с веранды ресторана и отличное обслуживание: «Великолепная еда и подача. Супы выше всех похвал. Гриль тоже не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей».

Mathias Dahlgren-Matbaren*, Стокгольм, Швеция

Обычно в ресторане нет свободных столиков, но для тех, кто не бронировал заранее, может найтись несколько мест у стойки. Посетители хвалят это место за свежайшие морепродукты и рыбу, сыр, отличный выбор вин, а также интересные авторские десерты: облепиховое и малиновое мороженое, дикий шоколад из Боливии. Меню разделено на рубрики: «Из нашей страны», «Из растительного мира», «Из других стран». Основные блюда стоят от 145 до 795 крон за порцию (960–5 260) руб. Сет из 5 блюд — 1 000 крон (6 600 руб.).

Pelegrini*, Шибеник, Хорватия

Ресторан расположен в историческом здании напротив красивого собора Святого Якова. Шеф-повар-самоучка Руди Штефан создает современные мясные и рыбные блюда из экопродуктов. В отзывах посетители отмечают особенно вкусный свежеиспеченный хлеб, ароматное оливковое масло и отличный выбор хорватских вин. В Pelegrini есть дегустационное меню. Оно стоит 570 хорватских кун (5 300 руб.) за 3 блюда на выбор и 690 кун (6 400 руб.) за 4. За 965 кун (8 950 рублей) можно попробовать все.

Grön*, Хельсинки, Финляндия

Уютный ресторан с открытой кухней, его название переводится со шведского как «зеленый», что отражает политику заведения — готовить только из натуральных эко-продуктов от местных производителей. Дегустационное меню без алкогольных напитков стоит € 68, в него входят следующие блюда: грибы в гречневой темпуре, приправленные пастой из ферментированных белых грибов, со взбитыми сливками и сушеными белыми грибами, пирог с карамелизированным луком и черной смородиной, рагу из цыпленка, топинамбура и черемши, курица на гриле с ферментированной спаржей, тушеной капустой и топинамбуром, печеное яблоко с карамелью из сосновой шишки, яблочным сорбетом, миндальным безе, еловыми побегами и тычинками сосны.

Ikarus*, Зальцбург, Австрия

Ресторан находится в большом ангаре в аэропорту Зальцбурга. Здесь периодически гастролируют лучшие мишленовские повара со всего мира. Каждый шеф представляет свое меню, которое меняется ежемесячно. Любое блюдо в этом ресторане — уникальное произведение искусства, а подачу превращают в настоящее кулинарное шоу. Кроме того, в том же ангаре выставлены разнообразные летательные аппараты и гоночные атомобили, что очень радует гостей с детьми. Можно заказать дегустационный сет за € 165 — он делится на всех сидящих за одним столом. В него входят закуски (греческая боттарга с белым шоколадом, паститсио, beetrose), основные блюда (копченая оленина и говядина, лангустин с савойской капустой, тыквой и юзу, карбонара с панчеттой и белым трюфелем, брюссельская капуста с грецким орехом, красная кефаль с артишоками баригуль и фисташками, фазан с картофельным пюре-алиго, салатом и айвой) и десерт («пина колада» и каштаны с медом, грецкими орехами и хурмой).

Strandlodge*, Винтерсвейк, Нидерланды

Несмотря на то что у ресторана есть звезда «Мишлен», посетителям нравится здесь неформальная, даже своего рода деревенская атмосфера — заведение находится прямо на пляже. С выбором вина помогает профессиональный сомелье. В ресторане нет дегустационного меню, но можно заказать сет-сюрприз от шефа — он сам выбирает и готовит блюда для вас, но вы должны предварительно сообщить о своих предпочтениях, а также о том, нет ли у вас аллергии. Набор из 4 блюд будет стоить € 60, из 5 — € 68, а из 6 — € 76. Но можно просто заказать что-нибудь из меню. Например, сезонная рыба с гарниром стоит € 24,95, а сливочно-миндальное мороженое — € 11,50.

Hawker Chan*, Сингапур

Этот ресторан стал первым уличным киоском, получившим одну звезду от гида «Мишлен». До внезапно свалившегося кулинарного признания хозяин этого заведения даже не знал о существовании красной книжицы. Коронные блюда шеф-повара — курица в соевом соусе и свинина барбекю по-кантонски. Стоимость большинства блюд в этом заведении — 4–5 сингапурских доллара, то есть 190–240 руб. Отзывы об этом заведении противоречивые: одни пишут, что еда и меню в нем такие же, как в других закусочных в Сингапуре, другие говорят, что кухня действительно выдающаяся. Путешественница из Америки пишет: «Муж заказал курицу, а я — тофу и лапшу. Еда была изумительная. За все блюда превосходного качества — около $ 13 (600 руб.).»

Atelier Amaro*, Варшава, Польша

Ресторан, открытый в 2011 году, позиционируется как кулинарная мастерская. Шеф-повар и владелец Войцех Модест Амаро основывает свое меню на сезонных ингредиентах и незаслуженно забытых продуктах, стремясь придать блюдам «биологическое разнообразие». В результате получаются интересные авторские блюда, которые здесь принято называть моментами. Девушка из России, которая обедала в Atelier Amaro, написала на Tripadvisor: «Я думала, что меня уже сложно удивить, но... Браво! Замороженная сельдь и пюре в зеленом шоколаде взорвали все вкусовые рецепторы!» Бизнес-ланч в Atelier Amaro обойдется в 149 злотых (2 500 руб.). Обычный обед — 219 злотых (3 600 руб.), а ужин из 6 блюд — в 310 злотых (5 100 руб.). Блюда могут быть, например, такие: ягненок с молоком и ромашкой, кролик с бобами и лавандой, заяц с настурцией и земляникой.

Jay Fai*, Бангкок, Таиланд

Jay Fai — имя хозяйки заведения. На русский язык это переводится как «тетушка Крот». Это уличное заведение на одной из оживленных улочек Бангкока. Коронное блюдо тетушки Крот — это омлет с крабом, который она готовит ежедневно для сотен покупателей, твердо намеренных отстоять многочасовую очередь, чтобы попасть внутрь. Мишленовскую звезду она получила именно за этот омлет, который, кстати, придумала сама, но в кафе есть и другие блюда тайской кухни, которые непременно нужно попробовать, несмотря на то что цены здесь выше средних по городу в 10 раз. Тот самый омлет стоит 1 000 батов (около 2 000 руб.). В целом обед обойдется в 3–4 тыс. тайских батов (6–8 тыс. руб.): с тех пор, как тетушка Крот получила звезду, цены существенно выросли.

Rustic Canyon*, Санта-Моника, США

В отзыве на Tripadvisor говорится: «„Рустик Каньон“ позиционируется как винный бар, и этим многое объясняется: тесно, душно, шумно, медленно. Однако вокруг очень модная богатая публика и ни одного пустого места. Гигантская винная карта, в основном калифорнийские вина от мелких продвинутых производителей. Еда из органических фермерских продуктов. Реально очень вкусно!» В другом отзыве настоятельно рекомендуют попробовать хэнгер-стейк и гнуди с рикоттой. В этом заведении нет дегустационных наборов, но в основном меню блюд не очень много и цены на них, в общем-то, не кусаются: колбаски из свинины стоят $ 20, пельмени с рикоттой — $ 22, а десерт «Павлова» — $ 13.

Vintage 1997*, Турин, Италия

В этом ресторане предлагаются сеты разной стоимости в зависимости от времени суток. В первой половине дня можно поесть за 24 евро. Сет может быть такой: закуска из телятины с соусом из тунца и яичным желтком, паста c телячьим рагу, розмарином и пармезаном и свежее кремовое мороженое. На обед и ужин предлагаются наборы посерьезнее. Самый дешевый стоит € 60, в него входят зеленые анчоусы с картофелем, тартар из говядины, телятина с соусом из тунца, анголотти с курицей и чесноком, паста с пармезаном, котлета из телятины с панировкой из фундука и хлеба, десерты (бонет, тирамису, забальоне).

Бонус

Конечно, даже в бюджетных европейских ресторанах со звездами «Мишлен» цены отнюдь не назовешь низкими. Но если сравнить их со стоимостью блюд в российских элитных заведениях (которые по понятным причинам не могут упоминаться в красной книжице), то во многих городах нашей страны есть рестораны и с более высокими ценами. Чего стоит один лишь бургер с позолотой из Краснодара за 5 000 руб.! Например, в ресторане «Белуга» в Москве ягненок с томленым баклажаном стоит 2 250 руб., в то время как в барселонском ресторане Hisop горячее из баранины примерно того же объема обойдется на 400 руб. дешевле. Заказывать рыбу и морепродукты в заведениях «Мишлен», которые находятся на побережье, зачастую может быть намного выгоднее (и вкуснее), чем где-нибудь в глубинке.

Нашли для себя что-нибудь подходящее? В какой ресторан вы обязательно наведаетесь, когда соберетесь за границу? Или готовы купить билеты на самолет ради ужина в мишленовском заведении? А может быть, вы уже были в одном из этих ресторанов? Тогда непременно расскажите нам о своем опыте.