14 разработчиков приложений, которые собаку съели в общении с пользователями
Создать мобильное приложение — задача, как ни крути, не из простых. Мало того что программу нужно собственно разработать и протестировать, так она же еще нуждается в постоянной поддержке и доработке. Но куда страшнее всего этого шквал критики, часто неоправданной, со стороны пользователей, на которую нужно еще и отвечать, не теряя при этом самообладания. Да, такое под силу далеко не каждому.
AdMe.ru отыскал на просторах сети 14 переписок между разработчиками и пользователями приложений, которые отображают всю сложность их взаимоотношений.
1. Битва титанов
2. Чистосердечное признание
3. Клиентоориентированность
4. Умеют же некоторые мотивировать
5. Когда на одной волне с разработчиком
6. Каждый клиент требует индивидуального подхода
7. Вот это поворот!
8. Проблемы современных олигархов
9. Ты видишь только то, что хочешь видеть
10. Кажется, у кого-то накипело
11. Не пропадать же таланту
12. Нет предела совершенству
13. Это же как надо любить «Пятерочку»?!
14. «С» — значит сострадание
Бонус: каждый из нас немного разработчик
А вам доводилось оставлять отзыв о приложении? Получали на него ответ?
Фото на превью BlackMirr0r36 / Pikabu