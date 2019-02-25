14 разработчиков приложений, которые собаку съели в общении с пользователями

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Создать мобильное приложение — задача, как ни крути, не из простых. Мало того что программу нужно собственно разработать и протестировать, так она же еще нуждается в постоянной поддержке и доработке. Но куда страшнее всего этого шквал критики, часто неоправданной, со стороны пользователей, на которую нужно еще и отвечать, не теряя при этом самообладания. Да, такое под силу далеко не каждому.

AdMe.ru отыскал на просторах сети 14 переписок между разработчиками и пользователями приложений, которые отображают всю сложность их взаимоотношений.

1. Битва титанов

2. Чистосердечное признание

3. Клиентоориентированность

4. Умеют же некоторые мотивировать

5. Когда на одной волне с разработчиком

6. Каждый клиент требует индивидуального подхода

7. Вот это поворот!

8. Проблемы современных олигархов

9. Ты видишь только то, что хочешь видеть

10. Кажется, у кого-то накипело

11. Не пропадать же таланту

12. Нет предела совершенству

13. Это же как надо любить «Пятерочку»?!

14. «С» — значит сострадание

Бонус: каждый из нас немного разработчик

А вам доводилось оставлять отзыв о приложении? Получали на него ответ?