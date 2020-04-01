14 раз, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл повторили наряды принцессы Дианы и тронули наши сердца

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Многие считают принцессу Диану самой влиятельной королевской особой в сфере моды, и для этого, безусловно, есть все основания. Леди Диана дала жизнь нескольким направлениям, включая «платье мести», и снова сделала жемчуг модным. Даже современные представители короны по-прежнему черпают вдохновение в ее безупречных образах и каждый раз выглядят просто великолепно.

AdMe.ru просмотрел фото Кейт Миддлтон и Меган Маркл и выбрал их самые запоминающиеся наряды, которые явно отдают дань уважения вкусу леди Ди.

1. 1989 vs. 2019

Культовый красно-фиолетовый образ смотрелся одинаково свежо и впечатляюще как в случае Меган в 2019 году, так и в 1989 году, когда Диана впервые удивила мир этой необычной комбинацией цветов.

2. 1985 vs. 2019

Во время домашней фотосъемки в Кенсингтонском дворце в 1985 году образ принцессы Дианы сочетал в себе элегантность и комфорт благодаря этому милому платью в горошек.

Герцогиня Кейт использовала подобное платье для более формального случая, появившись на выставке «День „Д“» в Блетчли-парке в 2019 году.

3. 1997 vs. 2019

Военная академия Sandhurst приняла принцессу Ди как родную выпускницу, когда она посетила ее в 1987 году в наряде, напоминающим форму тамбурмажореток.

Герцогиня Сассекская последовала примеру леди Дианы и в 2019 году выбрала элегантную шляпку-таблетку для празднования Дня Содружества.

4. 1984 vs. 2018

Кейт Миддлтон отдала дань уважения леди Ди, когда позировала со своим новорожденным сыном принцем Луи в больничном крыле Линдо в 2018 году. Снимок принцессы Дианы с принцем Гарри был сделан в той же больнице в 1984-м.

5. 1990 vs. 2019

Диана украсила собой Алмазный бал в Лондоне, появившись на нем в идеальном платье в 1990-м.

Меган Маркл выбрала схожий сверкающий наряд для представления Cirque Du Soleil в Альберт-холле. В то время она была беременна сыном принца Гарри, Арчи.

6. 1995 vs. 2016

Принцесса Ди и Кейт Миддлтон доказывают, что идеально облегающий костюм не обязательно должен быть темных оттенков, чтобы смотреться шикарно. На фото леди Диана запечатлена во время празднования Дня победы, а Герцогиня Кейт совершает свою первую одиночную поездку за границу в Нидерланды.

7. 1982 vs. 2020

Меган Маркл воспроизвела утонченный зеленый образ леди Ди во время своего последнего публичного выступления в качестве королевской особы в День Содружества в Вестминстерском аббатстве. Диана же выбрала этот наряд для ежегодной церемонии выноса знамени в 1982 году, когда она была беременна принцем Уильямом.

8. 1986 vs. 2018

С помощью пурпурного пальто и принцесса Диана, и герцогиня Кейт напомнили нам, что никогда не стоит недооценивать всю силу ярких цветов. Принцесса надела свой наряд для визита в Вену, в то время как герцогиня Кембриджская предстала в нем в соборе Ковентри.

9. 1997 vs. 2018

Принцесса Ди знала, что с красным цветом было трудно ошибиться, и великолепное платье стало идеальным выбором для гала-ужина в Вашингтоне, округ Колумбия.

Меган Маркл в свою очередь выбрала этот образ для прибытия в Тонгу во время поездки по Океании с принцем Гарри в 2018 году.

10. 1985 vs. 2019

2 праздничных белых платья для 2 разных случаев: леди Диана подчеркнула свой королевский статус этим платьем, присутствуя на приеме в Вашингтоне, округ Колумбия, в то время как герцогиня Кейт блистала в нем во время кинопремьеры в Лондоне.

11. 1985 vs. 2018

Меган Маркл вдохновилась нарядом леди Ди 1985 года, выбрав его для своего первого появления на Аскотском ипподроме в 2018 году, и ничуть не ошиблась.

12. 1983 vs. 2017

Любовь Дианы к узору в горошек и ярким оттенкам была неоспоримой. В этом прекрасном розовом ансамбле она нанесла визит в Австралию в 1983 году.

Герцогиня Кейт знала, что ее розовая светлая шляпа станет отличным выбором для церемонии выноса знамени в 2017 году, ведь она так же стильно смотрелась на принцессе Диане. Определенно отличный наряд на лето!

13. 1982 vs. 2019

Принцесса Ди чувствовала себя уютно и одновременно роскошно в своем зеленом пальто во время визита в Бристоль в 1982 году, когда была беременна принцем Уильямом.

Меган Маркл отдала дань уважения беременной леди Диане, когда сама находилась в положении. В подобном наряде она блистала на молодежном мероприятии Дня Содружества в 2019 году.

14. 1983 vs. 2019

Кейт Миддлтон затмила всех на церемонии BAFTA в 2019 году, надев платье на одно плечо, повторяющее наряд леди Ди. Принцесса же надевала свой наряд на премьеру ленты о Джеймсе Бонде. Если вы сомневаетесь в выборе своего стиля, обратитесь к гардеробу Дианы. Точно не прогадаете!