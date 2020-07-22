14 раз, когда хорошо забытые старые вещи шагнули в ногу со временем и вновь стали хитами

Все в мире имеет свойство повторяться или возрождаться по прошествии времени. Повторяется мода, снова набирают популярность хорошо известные продукты, вновь становятся трендами вещи, с которыми люди были знакомы уже давно.

Мы в AdMe.ru убедились в этом. Смотрите сами: мы составили целый список того, что вернулось к нам из прошлого и вновь обрело популярность.

1. Комбуча

Если говорить по-простому, то комбуча — это напиток из чайного гриба. Сам напиток появился примерно в 220 году до н. э. В Европе он начал распространяться в начале XX века, но потом на какое-то время пропал. И вот сейчас он снова на пике популярности и выпускается с самыми разными вкусами.

2. Одежда с подплечниками

Одежда с подплечниками была популярна в конце XIX века. И с тех пор время от времени она возвращается к нам. До настоящего времени подплечники преимущественно использовались в деловой или верхней одежде. Теперь же их вшивают практически в любую одежду: и в повседневные футболки, и в нарядные платья.

3. Самокаты

Впервые подобие самоката появилось в 1761 году. Мастер Михаэл Касслер собрал самоходную конструкцию, напоминающую современный самокат. А в 1985 году Стив Патмонт сконструировал самокат, оборудованный мотором, и назвал его go-ped. Конечно же, современные самокаты сложно сравнить с тем, что было в прошлые века. Но все-таки начало было положено именно в те времена.

4. Экомех

Набирать популярность искусственный мех начал в 80-х годах прошлого века. Именно тогда организация PETA заявила, что использование натурального меха — это убийство. После этого начали появляться искусственные шубы, рисунок на которых повторял натуральные окрасы животных. Сейчас популярны шубы из экомеха абсолютно разных оттенков, начиная от натуральных и заканчивая яркими, кислотными.

5. Масло гхи

Вместе с распространением моды на здоровое питание стало популярно и масло гхи. Но первые его упоминания появились еще в 1 500 году до н. э. в древних стихах-законах. Сейчас оно получило широкое распространение, поскольку в нем нет лактозы и других молочных остатков, которые вызывают аллергию у некоторых людей.

6. Колонки

Первые переносные проигрыватели, или, как их тогда называли, бумбоксы, появились еще в 70-х годах. Они обрели большую популярность и пользовались спросом примерно до 90-х годов. Сейчас они очень уменьшились в размере и видоизменились, превратившись в портативные колонки, которые можно даже не заметить, если положить в рюкзак или сумку.

7. Детские машины, в которых дети могут ездить

Современные детские автомобили шагнули далеко вперед в своих технических характеристиках. Есть те, на которых можно кататься, отталкиваясь ногами, а есть те, которые передвигаются с помощью встроенного аккумулятора. Раньше же детские авто были педальными, но это не было помехой для юных автолюбителей, и на них даже устраивали соревнования-автопробеги.

8. Дальгона-кофе

Этот кофе был известен еще в 70–80-х годах XX века. Сейчас он вновь прославился благодаря блогерам, которые сделали его одним из самых популярных трендов социальных сетей, выкладывая фото и видео с ним. Состав напитка простой: сахар, растворимый кофе и кипяток, которые нужно смешать в пропорциях 1:1:1, и молоко. Кофе, сахар и кипяток нужно взбить до состояния крепкой пены и выложить на молоко, можно добавить лед.

9. Посуда из дерева

Вместе с распространением моды на все товары с приставкой «эко» к нам вернулась деревянная посуда. Конечно, она отличается от той, которой пользовались наши бабушки, прабабушки и еще более далекие предки. Благодаря техническому прогрессу деревянную посуду стали обрабатывать лучше и появилось огромное количество ее разновидностей.

10. Фенечки из бусин и бисера

Широкое распространение фенечки из бисера получили, когда появились хиппи. Именно они начали носить, так называемые «бусы любви». А позже, 90-е и 00-е украшения из бисера были популярны среди девочек-подростков. Плели они их самостоятельно, ходили в кружки бисероплетения. Сейчас же фенечки вновь вернулись, но носятся уже не как символы, а как украшения, дополняющие образ.

11. Моментальные камеры

Широкую популярность моментальные фото обрели после 1972 года с изобретением компанией Polaroid фотоаппарата, съемка которым не требовала последующих особых манипуляций для получения фотографий. Сейчас, несмотря на обилие цифровых носителей, бумажная фотография все-таки возродилась и вновь довольно популярна. Фотоаппараты стали компактнее, у некоторых появились цифровые дисплеи.

12.Тостер

Первый тостер появился еще в 1893 году, а изобрел его Алан Макмастерс (Alan MacMasters). В нем хлеб нужно было обжаривать сначала с одной стороны, затем с другой. До появления электрических тостеров хлеб жарили, зажав его металлической сеткой, или в печке. А сегодня — пара минут, и тосты готовы. И никаких переворачиваний.

13. Фитнес-браслеты

В 2010 году начали набирать популярность фитнес-браслеты. И, казалось бы, это что-то новое, чего еще никогда не было. Но первое подобие фитнес-браслетов было изобретено гораздо раньше. Правда, эта вещь имела только функцию подсчета шагов, в отличие от современных гаджетов со множеством опций. Есть 3 человека, которым приписывают изобретение шагомеров: это Леонардо да Винчи, Авраам-Луи Перле и Томас Джефферсон.

14. Татуировки на лице

Первые татуировки на лице появились давно. Нечто подобное делали на своих лицах инуиты — это одна из групп коренных народов Северной Америки. К примеру, татуировать женские лица и части тела для них было символом превращения девушки в женщину. Они даже считали, что женщина не может перейти в мир духов без татуировок на своей коже. Сейчас же татуировки на лице в большинстве случаев представляют собой один из способов самовыражения и чаще все же встречаются у мужчин. И если 5 лет назад набитый на лице рисунок считался чем-то необычным и экстраординарным, то сейчас им уже мало кого удивишь.