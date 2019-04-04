14 профессий, которые мы можем увидеть только в кино или на картинках

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Не секрет, что XX век стал кладбищем для многих профессий. Но если кочегаров или лифтеров еще можно изредка встретить до сих пор, то представители других профессий, например пункавалы или мясники для кебменов, остались лишь в литературе.

AdMe.ru трепетно относится к истории и спешит внести свой вклад в ее сохранение, рассказав о профессиях, которые мы потеряли в прошлом веке. Готовы поспорить, что о некоторых вы услышите впервые.

Полотер

Сто лет назад самым распространенным напольным покрытием был паркет, и сделать так, чтобы он безупречно выглядел, было не так-то просто. Состоятельные граждане приглашали полотеров, которые растирали мастику и наводили лоск специальными щетками. Профессия полотера сохранялась некоторое время и после революции. А потом стало не до роскоши, полы начали делать попроще, а убираться — своими силами. Сейчас паркет опять в моде, но полотеров заменили роботы и прочие чудеса уборочной техники.

Бойщица яиц

На птицефабриках в СССР, в цехах по производству меланжа, существовала официальная должность бойщицы яиц (на эту работу обычно брали женщин). Изо дня в день, из года в год несколько бойщиц в одном помещении разбивали яйца, содержимое выливали в одну емкость, скорлупки отбрасывали в другую. Говорят, надолго бойщиц не хватало — начинали потихоньку сходить с ума от однообразия. Сейчас их работу выполняют яйцебитные машины: производительность у них гораздо выше, а отходов меньше.

Бондарь

До появления современного разнообразия тары бочки были куда более востребованны: в них хранили и напитки, и сыпучие продукты, и порох, а также консервировали овощи, рыбу и мясо. Но в ХХ веке стеклянная, металлическая, а затем и пластиковая посуда стала вытеснять бочки с рынка. Кроме того, их научились делать автоматы. Сегодня бочки ручной работы нужны в основном в производстве вина и коньяка, поэтому немногочисленные сохранившиеся бондари обслуживают эту нишу.

Лифтер

Раньше лифты управлялись вручную: с помощью специального рычага лифтер регулировал скорость механизма и останавливал машину на нужном этаже, ведь кнопка вызова появилась только в 1924 году. Также лифтер открывал и закрывал двери. К середине ХХ века надобность в лифтерах отпала — их функции стала выполнять автоматика, но в некоторых дорогих отелях специальные люди в форме до сих пор ездят в кабине лифта и по просьбе пассажиров нажимают кнопку этажа — для антуража.

Бортинженер

До появления современной электроники бортинженер был обязательным членом экипажа: он следил за всеми системами самолета и должен был вовремя обнаружить и устранить любую неисправность. Но уже в начале 80-х стали проектировать самолеты с кабиной, рассчитанной на двух пилотов. Обнаружением неисправностей теперь занимается компьютер, он же принимает решения, как на них реагировать. В настоящее время бортинженеры на гражданских судах практически не летают.

Мясник для кебменов

«Мясник для кебменов» (от англ. caddy butcher) — так называли человека, который скупал лошадей у кебменов в Англии и США. Дешевая и не сильно качественная конина пользовалась спросом у городских бедняков, которые считали ее отличной заменой дорогой говядине. Профессия сошла на нет в 1940-х, когда с британских и американских улиц исчезли извозчики.

Рикша

Повозки на людской тяге появились в 1860-х годах в Японии и быстро распространились по странам Азии и Африки. Но уже к 1930 году в самой Японии автомобили и поезда вытеснили с улиц «человеческий» транспорт. В других странах количество рикш продолжало расти вплоть до середины ХХ века, несмотря на то, что тяжелый физический труд существенно сокращал их жизнь. Кстати, по этой причине морякам СССР настоятельно рекомендовали воздержаться от использования рикш во время командировок в страны Юго-Восточной Азии. Сегодня рикши остались только для антуража в некоторых туристических местах. В качестве дешевого городского транспорта в Азии используют моторикши.

Линотипист

До появления фотонабора линотиписты собирали в строки металлические матрицы, с помощью которых затем печатались газеты. Строки отливались из гарта — специального типографского сплава, в состав которого входили олово, сурьма и свинец. Температура его плавления — свыше 400 °C, поэтому в цехах, которые не кондиционировались, стояла ужасная жара, а работникам приходилось дышать парами металлов. Помимо набора матриц, в обязанности линотипистов входило обслуживание машины — чистка с помощью спирта и бензина. На данный момент линотипистов полностью заменили верстальщики, которые создают готовый к печати макет на компьютере.

Работник видеопроката

Работник видеопроката в 90-е был культовой фигурой: он помнил наизусть актерский состав, сюжет и хронометраж нескольких сотен фильмов. Он знал клиентов в лицо и мог посоветовать первоклассную новинку, простить пару дней просрочки, а иногда дать третью видеокассету в подарок. Развитие интернета и кабельного телевидения за каких-то несколько лет сделало эту профессию никому не нужной, убрав лишнее звено между экраном и зрителем. А жаль.

Радиоактер

Когда-то радиоактеры могли соревноваться в популярности с теле- и кинозвездами. Поскольку радиоприемники долгое время были намного доступнее телевизоров, радиопостановки пользовались народной любовью. Аудиоспектакли записываются до сих пор, но на радио они большая редкость, и для актеров, которые читают текст, это не основная занятость, а скорее подработка.

Пункавала

Британские колонизаторы, изнывающие от индийской жары, пользовались услугами пункавалы — слуги, который приводил в движение огромный веер (пунка), прикрепленный к потолку. Слуга должен был весь день, дергая за веревочку, обдавать ветерком разомлевших хозяев. Пункавал искали среди индийцев, страдающих глухотой, — чтобы делали свое дело и не подслушивали чужих секретов. Сначала из Индии исчезли англичане — основные клиенты пункавал, потом появились вентиляторы и кондиционеры. Теперь об этой профессии напоминают только огромные пунки в домах, которые давно стали музеями.

Оператор клавишного перфоратора

Большие объемы информации (например результаты переписи населения) до появления ПК обрабатывались с помощью перфокарт. Они изготавливались на клавишном перфораторе: оператор, нажимая клавиши, пробивал отверстия в определенных местах, затем перфокарты расшифровывались на компьютерах первого поколения. С изобретением дискет надобность в перфокартах отпала — к большой радости всех, кто с ними работал.

Кочегар

Кочегары, которые подавали твердое топливо к паровому двигателю на кораблях или паровозах, почти полностью исчезли в середине ХХ века. Сейчас профессия кочегара востребована только в тех регионах, где твердое топливо все еще используется для отопления. Эта работа считается вредной, поэтому в России мужчины-кочегары выходят на пенсию в 50 лет. Забавный факт: кочегарами работали многие известные люди — Владимир Ленин, Виктор Цой, Сергей Довлатов, Юрий Шевчук и многие другие бунтари и нонконформисты.

Стрелочник

Профессия стрелочника в былые времена была довольно нервной: ошибка или заклинивший механизм могли привести к аварии и гибели людей, а виноватым считался один человек. В 1960-х ручные стрелки стали заменять на автоматические, и человеческий фактор из этой профессии практически исчез.

Жизнь не стоит на месте, и вместо утраченных профессий появляются новые, но и они в свое время тоже уйдут в небытие. Как вы считаете, есть ли вечные занятия, которые останутся с человечеством навсегда? О каких из исчезнувших профессий вы сожалеете?