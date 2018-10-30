14 признаков, которые укажут на то, что с вашим новым партнером что-то не так

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Романтический флер в начале отношений способен сгладить любые острые углы, и на многие недостатки человека мы просто не обращаем внимания. Конечно, с какими-то безобидными особенностями друг друга вполне можно примириться, но есть привычки, которые вызывают настороженность: а не грозит ли безобидная фраза огромными проблемами в будущем?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие именно привычки в отношениях способны напугать и почему стоит ограничить общение с человеком, у которого они есть.

1. Подчеркивать потраченную сумму

Свидания и подарки в конфетно-букетном периоде чаще всего вызывают только приятные эмоции. Однако если ваш визави постоянно оставляет чеки в подарках, даже в самых мелких вроде коробки шоколада или книги, а также громко объявляет счет вплоть до копейки в ресторане — стоит насторожиться. Такое поведение будто кричит: цени, сколько я на тебя трачу. Мелочность ведет к жадности, которую психологи называют одним из видов зависимости, а значит, она будет только расти. В любом случае строить жизнь с зависимым человеком — то еще удовольствие, оно вам надо?

2. Критиковать внешний вид

Критические замечания особенно важны в начале отношений: когда в голове у обоих еще «розовый туман», как-то странно обращать внимание на то, что перчатки с шарфом не сочетаются или платье же слишком яркое. Влюбленный человек этим образом и увлекается — ярким, вызывающим, с татуировкой или синей помадой, с этой стрижкой и майкой с принтом. Если еще в начале отношений словом или взглядом партнер осуждает внешний вид, стоит задуматься, надо ли продолжать отношения. Такая критика приведет к тому, что вам будут диктовать, что носить и как выглядеть. Женская самооценка и так более уязвима, чем мужская, не стоит позволять ранить ее чьими-то представлениями о моде и вкусе.

3. Думать о том, как вы выглядите в глазах других людей

Фраза «А что люди скажут?» является, образно говоря, огромным спойлером: быть с таким человеком сможет только тот, кто тоже придает огромное значение общественному мнению. В ограниченных по численности коллективах, таких как школьный класс или группа в детском лагере, во время формирования личности мнение социума, конечно, имеет значение, но зрелый человек вряд ли будет измерять себя стандартами других людей, тем более тех, кто просто проходит мимо него на улице.

4. Играть в молчанку

Психологи называют молчание убийцей отношений. Если между вами возникает недопонимание или ссора, то уходить от разговора и игнорировать партнера — худшее, что можно придумать. Такой молчун обычно просто прячется от проблем, перекидывая их на своего партнера — мол, пусть как-нибудь разберется. Молчание говорит об отсутствии эмоциональной и вербальной близости и показывает, что несмотря на то, что вы вроде бы вместе, в действительности каждый из вас сам по себе.

5. Не ухаживать за собой

Этот пункт не имеет ничего общего с критикой внешнего вида: неважно, во что человек одет, но если вещи грязные, мятые, а сам он давно не принимал душ, то стоит насторожиться. Отсутствие ухода за собой показывает огромные проблемы с принятием себя. Скорее всего, человек себя просто не любит. Быть с тем, кто сам себя не принимает, очень сложно: в любой ситуации ваши слова будут видеться партнером в самом худшем свете, вас ждут ревность и постоянные сомнения в ваших чувствах, иначе как человеку, который и сам себя не любит, поверить в то, что он действительно может кому-то нравиться? В таких отношениях второй партнер начинает жертвовать собой и своими интересами, чтобы поддержать первого, а значит, сами отношения будут довольно сложными и проблемными.

6. Вести счет

Если ваши отношения напоминают собой футбольный матч, тоже стоит задуматься. И дело не в том, что кто-то «бегает за мячом», просто постоянно открыт счет взаимных проколов: вроде «ты опоздала на встречу, а ты лайкнул чужую фотографию» — и так до бесконечности. Притом эти «голы» никогда не забываются, и если вы внезапно поймаете свою половинку на флирте, она гордо ответит: «А ты в 2010-м тоже флиртовал на корпоративе». Таким образом, в отношениях не обсуждаются текущие проблемы, а только прошлые «косяки», а вся энергия идет на то, чтобы «забить» партнеру очередной «гол», вместо того чтобы работать над своими отношениями.

7. Забывать мелкие долги

Брать в долг во время первых свиданий (да и после них) вообще не самая лучшая идея: когда вы только узнаёте друг друга, приплетать к эмоциям финансы не стоит. Однако в жизни случается всякое, и, возможно, вашему партнеру понадобилась мелочь на проезд или билет в кино. Если же партнер постоянно берет у вас в долг, даже мелкие суммы, и хронически забывает вернуть эти деньги, то стоит бежать от него подальше. Во-первых, это могут быть пробные заходы мошенника перед большим займом, во-вторых, все это может сложиться в систему, когда вы будете постоянно оплачивать проезд, обед, телефон, кредит... Пока вы не решили вести совместный бюджет, финансы в отношения лучше не вмешивать.

8. Постоянно умиляться

«А кто это у нас такой умный?», «А кто такой красивый?» — эти и другие высказывания уместны только в адрес маленького ребенка, и то не всегда. Если общение в паре проходит в подобном духе, стоит обсудить изменение его тональности: вряд ли постоянно умиляющийся человек видит в своей половинке равноправного партнера, скорее он просто стремится воспитать этого человека под себя.

9. Покупать прощение

Каждый проступок или ссора компенсируются подарком? Такие отношения вряд ли способны продлиться долго. Если постоянно маскировать негативные эмоции удовольствием от презента, можно так никогда и не добраться до сути проблемы. Партнер, покупающий прощение, теряет понятие ответственности за свои действия и постепенно стирает границы дозволенного — именно так появляются ситуации, когда после скандала с рукоприкладством муж дарит жене новый гаджет или украшение, «легализируя» таким образом насилие в семье. Подобный партнер потенциально опасен, и как минимум вам стоит обсудить ситуацию.

10. Пренебрегать планами партнера

Представьте, что вы распланировали вечер после работы: легкий ужин, косметическая маска на лице, пушистый халат... И тут внезапно: «Привет, дорогая, я за дверью. Сюрприз!» Один или два таких сюрприза еще можно списать на характер человека-праздника, но если внеплановые визиты происходят постоянно, это означает, что человек откровенно пренебрегает вашими планами. Такое отношение не изменится со временем и будет только прогрессировать — а нужно ли вам, чтобы ваши планы постоянно игнорировали?

11. Демонстрировать показательное равноправие

Любую идею можно довести до абсурда, и равноправие в отношениях в том числе. Если партнер демонстративно настаивает на равноправии, например при выходе из супермаркета делит пакеты с продуктами поровну или способен разделить на две части дорогу до дома, чтобы первую половину чемодан нес он, а вторую — вы, причем подавая это именно в ключе «ты же хотела равноправия», то, скорее всего, он этому самому равноправию изо всех сил противится. Нормальные отношения подразумевают уступки и заботу друг о друге, так что стоит задуматься, нужна ли вам настолько равноправная семья.

12. Не смеяться над шутками друг друга

Уже более 30 исследований говорят об одном и том же: чувство юмора просто необходимо партнерам для длительных отношений. Действительно, если вы не можете посмеяться вместе, то как можно жить дружно и весело? Юмор не только соединяет пары, но и разделяет их, поэтому если вы смеетесь над разными вещами или не понимаете шуток друг друга, то, скорее всего, отношения уже потребуют больше усилий, в то время как одинаковое чувство юмора — это отличный фундамент построения для любви и дружбы.

13. Быть зацикленным на себе

Самый простой способ понять, зациклен ли ваш партнер на себе, — это посмотреть на его сообщения. После встречи, например, он пишет о том, как добрался домой, или о том, что любопытного увидел по дороге, при этом не интересуясь у партнера, как он сам добрался, дома ли он уже и т. д. И эта тенденция прослеживается везде: человек готов принимать внимание и заботу, но совершенно не хочет проявлять их сам. Такие отношения однобоки, и вряд ли они будут иметь продолжение в стиле «жили долго и счастливо».

14. Принижать значимость интересов партнера

Кино, музыка, литература, еда — в любой сфере жизни человек может иметь свои вкусы и предпочтения, возможно, непонятные для другого. Зрелые отношения предполагают уважение интересов друг друга, и если интересы партнера критикуются, то следом пойдут и оскорбления. Принижение интересов, кроме открытой формы, может принимать и вид уточняющего вопроса: «Тебе действительно это нравится?» С определенной интонацией эта фраза звучит как последний шанс передумать и реабилитировать себя в глазах партнера, отказываясь от своих вкусов и взглядов.