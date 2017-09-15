14 внешних и внутренних качеств людей, которые нравятся всем
Команда из Кентского университета провела исследование, в ходе которого были выявлены самые привлекательные черты внешности женщин и мужчин.
AdMe.ru это показалось очень интересным, но мы знаем, что внешнего очарования не бывает без внутренней красоты, поэтому мы решили сопоставить с наружными чертами 6 самых привлекательных характеров.
Также на привлекательность влияет контрастность между кожей и цветом губ / глаз. Лицо воспринимается как более женственное и молодое, если выделить глаза и губы, и наоборот, лицо кажется более мужественным и возрастным, если контрастность почти отсутствует.
Исследование показало, что чем ближе брови к глазам, тем больше они кажутся.
Лицо у людей с прямым носом кажется симметричнее, что повышает привлекательность.
Исследование показало, что мужчины считают макияж глаз и выравнивание тона кожи значительными составляющими женской привлекательности, в то время как макияж губ не имеет значения.
Мягкая линия подбородка — признак привлекательности у женщин. Также женская красота определяется уровнем стресса — чем он ниже, тем привлекательнее женщина. За привлекательность мужского лица отвечает иммунная система.
В ходе исследований выяснилось, что мужчина с овальной формой лица более привлекателен для женщин. Мужчины же отдали предпочтение сердцевидной форме лица у женщин.
Брюнеты (в том числе брови и ресницы) оказались наиболее привлекательными как для мужчин, так и для женщин. Но эксперимент показал: несмотря на то что мужчины выделяют брюнеток на фотографиях, чаще всего они подходят знакомиться к блондинкам.
Исследование показало, что загорелые люди кажутся более привлекательными. Команда из Бристольского университета пришла к выводам, что рацион также влияет на цвет кожи и ее привлекательность. Золотистый оттенок коже придают каротиноидные пигменты, которые содержатся во фруктах и овощах желтого, оранжевого и красного цвета.
Этим людям всегда есть чем заняться, и поразительным образом они совмещают образование, карьеру, темперамент и доброжелательность. Именно про таких людей говорят: талантливый человек талантлив во всем. Они очень самодостаточны, разноплановы и никогда не будут требовать лишнего внимания. Люди сами к ним тянутся, потому что с ними всегда интересно.
Они хороши собой, но при этом еще умеют и любят работать. Любое дело, за которое они берутся, оттачивается до совершенства. Они не скрывают своих амбиций и готовы многое отдать за их реализацию, поэтому не жалеют сил и времени на постоянную работу над собой.
Эта люди — сама непосредственность и искренность. Они умеют посмеяться над собой, их трудно смутить, но при этом в нужный момент могут стать серьезными и поддержать в трудной ситуации. После общения с такими людьми чувствуется прилив сил и хочется с ними встретиться еще не один раз. Живость, самоирония и надежность — качества, перед которыми невозможно устоять.
Особенный тип людей, очарование которых скрывается в благородстве, мудрости и уверенности в себе. Каждое их слово имеет вес, таким людям не требуется перекрикивать в спорах своего оппонента, когда они говорят — все замолкают. Их сила в спокойствии и рассудительности. Именно к таким людям хочется прийти и поговорить о самом главном.
Очень сложный типаж, потому что может скрываться под любым внешним видом. Все люди с большим сердцем пережили личную драму, но при этом смогли найти свое место в жизни. Их карьерные успехи не для собственного самолюбия, а для возможности помочь тому, кто рядом. Они искренне радуются, когда оказываются полезными, и это их вдохновляет на новые добрые подвиги.
Люди, которые любят детей, очень привлекательны в глазах противоположного пола. Они кажутся очень добрыми, заботливыми и очаровательными. Для мужчин при выборе женщины часто имеет значение, как она ладит с детьми. Женщины же не могут устоять перед мужчиной, который любит животных.
Фото на превью Gilbert Flores/Broadimage/eastnews, MARCOCCHI GIULIO/SIPA/eastnews