14 привычных вещей и явлений, у которых, оказывается, есть заковыристое название

Наверное, немногие знают о том, что у любой скрипки есть эфы, а на наших пальцах можно обнаружить дактилион. Все эти слова описывают вполне обычные предметы и явления, а ведь мы даже могли и не подозревать о том, что они имеют какое-то название.

AdMe.ru решил полюбопытствовать, как же называются привычные нам всем предметы и явления.

Эфа

Эфами называют вырезы на скрипке, которые служат для передачи колебаний воздуха. Уж очень они напоминают прописную букву f, так что их название вполне объяснимо.

Борборигмус

Борборигмус — это урчание в животе. Оно вызывается газами, движущимися по кишечнику. Это процесс происходит всегда, однако мы его слышим, когда голодны, просто потому что движение происходит в «пустом» кишечнике.

Карункула

Карункулу можно найти во внутреннем уголке глаза. Иногда это небольшое возвышение розоватого цвета может воспаляться, но происходит это довольно редко.

Мононим

Мононим — это полное имя человека, состоящее из одного слова. Как, например, Аристотель или Вольтер, Стинг или Мадонна.

Совиный парламент

Совиный парламент — это неофициальное название, означающее группу сов. Эти птицы довольно умны, а в Древней Греции и вовсе считались символами мудрости.

Октоторп

Мы привыкли называть этот символ «решеткой» или «хэшем». Однако у него есть более точное название — октоторп. Слово было придумано в 1970-х, а сам символ, более-менее похожий на сегодняшний, впервые начал встречаться ближе к XVII веку.

Мондегрин

Мондегрином называют то, что в народе именуют ослышкой. То есть

неверной интерпретацией слов из-за того, когда неправильно расслышал собеседника или слова из песни.

Тантамареска

Слово «тантамареска» имеет французское происхождение. Это стенд для фотосъемки с отверстием для лица.

Фриссон

В переводе с французского «frisson» означает «дрожь». Оно применяется, когда человек испытывает эстетическое наслаждение, например, от музыки, а само это состояние сопровождается мурашками.

Идиолатрия

Слово идиолатрия состоит из 2 частей: idios («свой») и latreno («почитание»). И обозначает оно то, что мы называем нарциссизмом, или поклонением самому себе.

Трюизм

Слово «трюизм» произошло от английского «true», что в переводе означает «правда». Этот термин обозначает общеизвестную истину.

Погонотрофия

Погонотрофией называют процесс отращивания бороды. Само слово состоит из двух частей: «борода» (с древнегр. — pogono) и «отращивание» (trophy).

Дактилион

Дактилионом называют кончик среднего пальца. Кстати, в 1836 году Анри Герц запатентовал одноименное изобретение, с помощью которого пианисты могли достичь большей виртуозности игры на инструменте.

Псише

Псише — это вертикальное зеркало на колесиках в полный рост. Оно может с легкостью принимать любой угол наклона.