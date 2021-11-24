14 привычных слов, которые звучат очень уж странно, если делать в них правильные ударения

Русский язык способен довести до белого каления не только иностранцев, зубрящих его, но и тех, для кого он является родным. Можно всю жизнь говорить «куркумА» и «рЕвень», а потом осознать, что эти слова произносятся совсем по-другому.

Мы в AdMe.ru покопались в словарях, чтобы проверить, правильно ли произносим некоторые слова, и обнаружили в своей речи кучу ошибок. В бонусе вы узнаете, какие подводные камни есть у слова «бронь».

1.

Слово «шампУр» в единственном числе мы произносим корректно, а вот когда речь идет о множественном числе, часто заблуждаемся. Нужно запомнить, что ударение во всех формах существительного «шампур» падает на букву «у». И шашлыки мы обычно готовим не на шампурАх, а на шампУрах.

2.

Слово «пиалА» пришло к нам из персидского языка, в котором ударения, как правило, ставятся на последний слог. В таком же виде оно прижилось и в русском, хотя большинство ошибочно произносит «пиАла».

3.

В разговорной речи мы часто называем овчинный тулуп «кОжухом», а, согласно литературным нормам, правильнее будет «кожУх».

4.

Оказывается, горчично-желтая специя — вовсе не «куркумА», а «куркУма». Ударение на втором слоге сохраняется и при склонении слова.

5.

А помните бабушкин сливовый компот? Прилагательное «слИвовый» образовано от существительного «слИва», и именно на корень слова в нем падает ударение.

6.

Раньше у слова «веган» не было закрепленного ударения в русском языке. Одни говорили «вЕган», а другие — «вегАн». Однако недавно оно попало в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, и теперь есть только один корректный вариант его произношения — с ударением на «а».

7.

Многие словари допускают вариативное ударение в слове «кинза», то есть ударными могут быть как первый, так и второй слог.

8.

Название модного нынче суперфуда многие произносят неверно. Ударение в слове «чиА» необходимо ставить на букву «а».

9.

Согласно одному из вариантов нормы, «тефтели» произносятся как в немецком языке, из которого мы позаимствовали это слово, то есть с ударением на первом слоге. Но в словарях можно найти и другой правильный вариант — «тефтЕли».

10.

«Шугаринг» пришло к нам из английского языка совсем недавно и произошло от слова sugar (в переводе с английского — сахар). Сначала такие заимствования сохраняют ударение языка-источника, поэтому предпочтительнее произносить «шУгаринг».

11.

Слово «отжим» разделило людей на 2 лагеря: те, которые ставят ударение на гласную «о», и те, которые предпочитают говорить «отжИм». И вторые, как оказалось, грамотнее, так как именно их вариант соответствует нормам литературного русского языка.

12.

Пироги с рЕвенем из детских воспоминаний тоже вводили нас в заблуждение, ведь растение, из которого их делали, вовсе не рЕвень, а ревЕнь.

13.

В прилагательном «строчнАя» в значении «размером со строку» ударным является второй слог. Слово «стрОчная» тоже существует в русском языке, но имеет немного другое значение — «состоящая из строк».

14.

Сетуя о чем-то неподобающем, мы можем воскликнуть: «СтыдобА-то какая!» И ошибемся, ведь ударным в этом существительном является второй слог.

Бонус: Верно ли говорить «бронь стола»?

Мы привыкли говорить «бронь стола», но такой вариант лишь недавно стал появляться в словарях, причем с пометкой «просторечное». Если мы употребляем это слово в значении «закрепление за кем-либо прав на пользование чем-либо», то языковой нормой является «брОня».