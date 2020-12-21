14 поступков гостей, от которых работники отелей готовы лезть на стену

Все гости отелей прекрасны по-своему. Каждый из них обладает набором уникальных особенностей, которые привносят изюминку в жизнь сотрудников гостиниц. Опытные администраторы и управляющие с легкостью могут определить, откуда прибыл постоялец и каких «радостей» от него можно ждать, еще до того, как он произнесет первое слово или покажет паспорт.

Мы в AdMe.ru определили, как именно гость может сломать базовые настройки любого работника отеля и получить тысячу минусов себе в карму.

«Ой, это я с бронированием ошибся»

Многие гости бронируют сразу несколько номеров в отеле, а уже за пару дней до поездки определяются, в каком из них будут жить. К тому же некоторые гости просто забывают отменить часть броней, и этим приходится заниматься уже по приезде. Другие путешественники бронируют самый дешевый вариант, даже если подходящий стоит только на $ 4 дороже. В итоге они жалуются, вздыхают и просят их переселить под различными предлогами. А в высокий сезон и перемещать таких горемык некуда. Как-то зашла в наш отель бронь сразу на несколько номеров под одним именем. Причем все брони были невозвратные. Стали выяснять у гостей, как они предпочитают разместиться: поближе друг к другу или нет. И выяснилось, что номер нужен был только один, просто гость не мог решить, какой ему больше нравится. Хорошо, что выяснили заранее и лишние смогли отменить.

В нашем отеле самыми дешевыми номерами были бюджетные с двумя односпальными кроватями. Находились они на втором этаже, над баром. Туда вела довольно крутая лестница. Об этом мы честно написали на сайте. Но все безнадежно — люди просто пропускали эту информацию. Несколько раз мне удалось переселить гостей в номера получше. Но вот пришел высокий сезон, отель был полностью забит, а в этот номер приехала молодая пара с ребенком. Понятно, что жить им там было неудобно, но я не могла предложить им другую комнату — таковых просто не было.

«Ну мы тут поспим»

В большинстве отелей время заезда довольно четко определено — обычно это 2 часа дня. Конечно, авиа- и железнодорожные компании не подстраивают свое расписание под это условие, так что гости иногда приезжают раньше. Заселить их в комнаты до 2 часов не всегда получается. Выезд же в 11 часов утра, и до этого времени постояльцы должны выписаться. Иначе горничные просто не успеют прибраться. Гости приехали на несколько часов раньше официального времени заселения. Номер был не готов, и я попросила их подождать на диванчиках. Они были не против, быстро достали одеяла, расположились и уснули. Остальные постояльцы неловко косились на них и старались говорить шепотом.

Гость захотел продлить у нас проживание еще на один день. На его карточке не хватало средств, он сказал, что что-нибудь придумает. Пару часов мы ждали его дочь, но она так и не приехала. По всем правилам номер уже надо было освобождать, когда мужчина куда-то удалился, не говоря ни слова. Его вещи остались в комнате. Пришлось горничным паковать чемоданы постояльца. Он вернулся через час, все так же без денег, и попросил нас оплатить такси. © CanaGeekGurl / Reddit

«Я же за все заплатил»

В большинстве отелей отдыхающих ждут аксессуары — бесплатные и платные. К первым обычно относятся мыло, шампунь, чай, кофе и пр. Вторые — это полотенца и банные халаты. И хотя люди оплачивают свое пребывание в номере, но это не значит, что они автоматически приобретают все, что в нем находится. Когда гость удаляется, прихватывая с собой все, что можно упаковать в чемодан, он не только рискует получить массу гневных сообщений из гостиницы, но и познакомиться с местной полицией. Если халат действительно полюбился, всегда можно уточнить его цену и купить как сувенир. Как-то постоялец попробовал унести с собой большую лампу и полотенце. Пришлось у него эти вещи отобрать. Заодно выяснилось, что он прихватил с собой гостиничную Библию. Книгу я этому товарищу оставил. Она явно была ему нужна. © Bill McCaslan / Quora

Две очаровательные дамы жили у нас в гостинице целый месяц. Каждый день они вежливо просили горничных принести еще бутылочек с шампунем и мыла. Так как эти мелочи входили в стоимость номера, то мы им все это выдавали. В последний день я пришла к ним с маленькими сувенирами, ведь гости пробыли у нас так долго. И как же удивилась, когда увидела штук 40 бутылочек с шампунем и гелем для душа, упакованных в пакеты и лежащих в чемодане. И не лень им было все это тащить домой через полмира.

«Ой, ну нас 6 вместо 2. Но мы все поместимся»

Когда вместо ожидаемой пары перед ресепшеном появляются 4 гостя, администратор медленно седеет. Обычно его ожидает долгая беседа. Постояльцы будут уверять, что никакие дополнительные кровати им не нужны, места достаточно, они отлично поместятся в номере всем отрядом, поэтому и доплачивать не надо. К сожалению, ни мебель, ни постельное белье, ни ванная комната обычно такого нашествия не выдерживают. Вместо 2 гостей приехало 4. Я радостно предложила второй номер, но он им не требовался. «Мы же худенькие, все поместимся», — щебетали девушки. И как я ни объясняла, что вчетвером поселиться невозможно, гости таки взяли меня измором. В результате комната по выселении была похожа на жертву урагана.

Как-то одна пара забронировала самую большую комнату в отеле. Это был люкс с 2 спальнями и гостиной. Вечером к ним потянулись гости. Мы решили, что постояльцы устраивают какую-то встречу, так что особого внимания не обратили. А поутру выяснилось, что в номере вместо 2 человек ночевало 20, если не больше. В спальниках. На полу. © Rudy / Quora

Гости забыли нам сказать, что привезли с собой ручную змею. В результате питомец сбежал из их номера, и его искали все сотрудники. Барышни, правда, отказались. Хорошо, что змеюка не успела залезть в вентиляционную систему. © Noel Raphael / Quora

«А я думала, это тряпочка»

Некоторые постояльцы равнодушно относятся к гостиничному имуществу. Декоративные подушки и покрывала отправляются на пол, полотенцами для лица начищают обувь, пляжные полотенца кидают на пол перед дверью и вытирают ноги. Или снимают с их помощью макияж. Это не только вынуждает отельеров тратить больше средств на стирку и закупку нового текстиля, но и оставляет весьма неприятный осадок. Девушка поселилась в отеле и на следующее утро попросила поменять постельное белье, так как оно очень грязное. И действительно. наволочка была покрыта какими-то странными оранжевыми разводами. Мы с горничными долго пытались разобраться, в чем же дело, ведь при заезде в номере все было идеально. Пока не обратили внимание на то, что цвет волос гостьи за ночь фантастическим образом изменился. Из шатенки она превратилась в ярко-рыжую. А пятна остались от краски. Конечно, отстирать белье не удалось — пришлось выкинуть.

Постоялец заехал в номер с 2 собачками. С одной из них перед выселением приключилась «неожиданность», и, чтобы скрыть следы, он постарался убраться в номере, используя белье и полотенца. Весь текстиль пришлось выкинуть, а гостю — заплатить штраф. © Bodhi Ench / Quora

Просто удивительно, как часто постояльцы используют полотенца и белье, чтобы почистить ботинки. Эти пятна, кстати, потом не отстирываются. А еще они почему-то часто забирают батарейки из пультов. © Prachi / Quora

«Я чувствую себя как дома»

Многие воспринимают гостиничный номер как второй дом. Да и сами отельеры стараются донести эту мысль или в рекламных буклетах, или в самом названии. Это выражение — не более чем художественное преувеличение. Когда постояльцы начинают передвигать мебель, забивать в стену гвозди, набирать горы посуды в ресторане — это вызывает легкое раздражение у работников. К нам заехала милая пара и попросила вешалку. Я обещала принести несколько дополнительных. Гости отмахнулись — дескать, ерунда. На следующее утро слышу грохот из номера. Зашла посмотреть, все ли в порядке. Оказывается, рукастый джентльмен заколачивал гвозди в стену, чтобы вешать на них вещи.

Наши гости совершают набеги на тележки горничных, чтобы набрать банных принадлежностей. А еще пытаются разогреть еду в сейфе, думая, что это микроволновка. © Daniel Wilson / Quora

Меня удивляют гости, которые приходят в гостиничный ресторан босыми. И очень обижаются, когда их просят обуться. © Ren Daniel / Quora

«Ну, это чтобы перекусить»

Во многих гостиницах запрещают проносить еду в номер, и это неслучайно. Во-первых, следы от трапезы могут появиться как на полу, так и на постельном белье. Во-вторых, крошки привлекают муравьев и прочих насекомых, от которых потом невозможно избавиться. Некоторые гости предпочитают готовить прямо в номере. Чаще всего от этих экспериментов страдают чайники. Они не слишком приспособлены для варки спагетти, пельменей и креветок. Да и запахи потом будоражат прочих обитателей гостиницы. Приходит на ресепшен рассерженная гостья и заявляет, что в ее номере чайник сломан. Обещаю его заменить и прошу отдать испорченный. Она протягивает чайник, а в нем плавают креветки. Недоваренные. Следует беседа:

— Мадам, а что делают креветки в чайнике?

— Да вот, решила на обед приготовить.

— Мадам, но чайник для этого не предназначен.

— А для чего он тогда нужен?

— Мадам, а что делают креветки в чайнике? — Да вот, решила на обед приготовить. — Мадам, но чайник для этого не предназначен. — А для чего он тогда нужен? У гостей в номере сработала пожарная сигнализация. В народе паника, гости мечутся, резво бегу, чтобы проверить, в чем же дело. В номере восседает обескураженное семейство, нервно вздрагивая от пиканья. Подле кровати стоит примус, а на нем скворчит сковородка с мясом. Долго пыталась объяснить, что жарить в номере мясо нельзя. Вообще.

«Так я же в бассейн иду»

Некоторые постояльцы настолько комфортно чувствуют себя в гостинице, что перемещаются по территории в том, что кажется им максимально удобной одеждой. Особенно от этого страдают приморские отели. Здесь гости бродят по территории в пляжной одежде, не особо вдаваясь в подробности того, где они сейчас находятся: рядом с бассейном или в ресторане. Это смущает не только работников, но и других отдыхающих. В номер заехал импозантный гость. Дорогой пиджак, кожаный чемодан, изысканные ботинки. А с утра пораньше он решил осчастливить нас еще более впечатляющим нарядом. К завтраку продефилировал в плавках. Остальные постояльцы даже жевать перестали при виде такой красоты. С величайшим сожалением пришлось попросить его появляться в местах общего пользования чуть более одетым.

«У вас такой ужас, что мы хотим подольше пожить, вот бы еще и номер получше»

Иногда проживание в отеле для некоторых гостей превращается в увлекательный квест «а как еще можно получить скидку?». Готовность персонала идти на уступки и предлагать различные бонусы, лишь бы постоялец остался доволен, для некоторых оборачивается настоящим мучением. Как-то дама, проживающая у нас в отеле, обратилась ко мне с претензией. По ее словам, она нашла под телевизором чей-то волос. Тогда в номерах стояли старые громоздкие модели, а не современные плоские экраны. Я удивился, зачем же ей понадобилось передвигать эту бандуру, но спросил, чем могу помочь. Гостья заметила, что в прошлый раз, когда это случилось, ей предложили полностью покрыть расходы за номер. Я сказал, что могу только вычесть небольшую сумму из ее счета. Дама очень рассердилась. Оказалось, она проделывала этот трюк много раз — и я был первым сотрудником, который не испугался. © Matthew Knapp / Quora

Гость забронировал номер на 2 суток, но на следующий день в 7 вечера ему потребовалось уехать. Он очень удивился тому, что мы не возместим ему стоимость второй ночи. Я этого просто не понимаю. Никто же не просит в ресторане вернуть половину стоимости блюда, если не доел его. © kukuboy17 / Reddit

«Мне бы аленький цветочек, ну, или Чудовище»

Некоторые гости надолго запоминаются благодаря своим неожиданным просьбам. Кажется, и в отпуск они выбираются, чтобы выполнить все тайные мечтания и причуды, которые не могут позволить себе в обычной жизни. В нашей гостинице был основной корпус и несколько домиков, расположенных прямо на берегу моря. С утра пораньше счастливая постоялица подобного бунгало приходит с изможденным видом на ресепшен. И трагическим голосом просит меня сделать море потише. Рокот волн ей, увы, не дает спать. Я с сожалением отметила, что могу только предложить номер подальше от пляжа. Со скидкой. И бесплатным завтраком. Но вот море потише никак сделать не могу.

Гостья заказала кофе. Не растворимый, а настоящий. Подаю ей чашку американо, она подозрительно смотрит на жидкость и говорит: «Но это не настоящий кофе».

— Простите, мадам?

— Я хочу кофе из кофемашины.

— Да, мадам, это кофе, и он сварен в кофемашине.

— У вас же нет кофемашины.

— Но вот же она, мадам (за моей спиной стоит промышленная кофемашина).

— Нет, это не она, сварите кофе в другой или верните мне деньги.

— Мадам, я с радостью верну деньги, но тогда вам надо попробовать кофе и пожаловаться на вкус. Потому что вот кофемашина, вот зерна, а вот кофе из зерен, приготовленный в кофемашине. У вас в руках.

— Простите, мадам? — Я хочу кофе из кофемашины. — Да, мадам, это кофе, и он сварен в кофемашине. — У вас же нет кофемашины. — Но вот же она, мадам (за моей спиной стоит промышленная кофемашина). — Нет, это не она, сварите кофе в другой или верните мне деньги. — Мадам, я с радостью верну деньги, но тогда вам надо попробовать кофе и пожаловаться на вкус. Потому что вот кофемашина, вот зерна, а вот кофе из зерен, приготовленный в кофемашине. У вас в руках. История не моя, а моего приемного отца, который владеет отелем. Ему как-то в полтретьего ночи позвонил гость и спросил, не может ли персонал ему сейчас купить кольцо для помолвки. Папа ответил, что все закрыто и он, увы, ничем не может помочь. © Tom Kaiser / Quora

У нас часто останавливался один гость, который в течение нескольких лет работал в специальных войсках. Он был душкой, но с причудами. Например, никогда не селился в одном и том же номере. В своей комнате переставлял всю мебель. Если заказывал еду в гостинице, то всегда настаивал, чтобы ее готовили при нем. © Natasha Clark / Quora

Звонит мне гостья на ресепшен и заявляет, что в ее унитазе плавают какие-то странные пузырьки, и тут же предлагает принести несколько, чтобы я посмотрела. Не успела я отказаться, как она повесила трубку. Спустя 5 минут она появляется перед стойкой с бокалом воды. «Но там что-то пузырилось всего минуту назад», — сказала она. © Giorgia Sarnataro / Quora

Работаю в отеле, который находится в Коста-Рике. Климат здесь тропический. Гость попросил установить кондиционер в ванной и добавить льда в бассейн. © John Oroszi / Quora

Дама забронировала номер, из которого, как она думала, будет открываться вид на водопад. Когда я объяснила ей, что такое невозможно, то в ответ дама предложила передвинуть водопад, чтобы она могла его видеть. © Traditional-Anarchy / Reddit

«Я сюда отдыхать приехал»

Люди месяцами ждут долгожданного отпуска, чтобы наконец отдохнуть, да так, чтобы это запомнилось надолго. К сожалению, воспоминаниями можно одарить и окружающих — других гостей и работников отеля. Они будут яркими, но не обязательно приятными. В отелях существует правило: после 10 или 11 часов вечера всех постояльцев просят максимально соблюдать тишину. Заехали к нам веселые постояльцы. Целыми днями они сладко спали в номере, раньше заката никто из сотрудников их не видел. А вечером начиналось веселье. Соседние номера стонали и жаловались, некоторые другие гости стихийно вовлекались в вечеринку и не знали, как сбежать. В результате в день выселения ребята настолько устали от отдыха, что не могли самостоятельно собраться и опаздывали на самолет. Помогали им всем отелем, пакуя чемоданы, а заодно и гостей в подходящую одежду. Едва успели впихнуть их в автобус со всем скарбом и долго махали вслед рукой.

«Почему вы не подаете это на завтрак?»

Завтрак — вечная головная боль. Почти всегда найдется недовольный гость, которого что-то в этой трапезе смутит. Или еда будет невкусная, или она будет недостаточно разнообразной, или время будет выбрано неудачно. Даже отсутствие этой услуги уже многих печалит. Обычно на сайте, где человек бронирует номер, указаны формат завтрака и время его подачи. Поэтому если был обещан азиатский завтрак с 7 до 11 утра а-ля карт, то не стоит искать шведский стол или требовать кашу в полдень. Обычно эта услуга ограничена размерами отеля — маленькие гостиницы не могут позволить себе профессиональную кухню и дополнительный штат. А готовить завтрак самостоятельно не позволяет законодательство. Пара гостей заказала номер на несколько дней и сразу уточнила, есть ли у нас специальный завтрак для веганов. Я с сожалением отметила, что такового у нас нет, и перечислила довольно скудный набор блюд, которые попадали в эту категорию. Порекомендовала другую гостиницу неподалеку, где выбор был значительно богаче. Но постояльцы предпочли не отменять бронь. Наш завтрак, конечно, оказался непригоден. Никто не мог подать соевое молоко к хлопьям. Фруктовая тарелка была, а вот овощной не было. Джентльмен, хищно сверкая глазами, требовал от официантов перцы и баклажаны. Те могли предложить только морковку, огурцы и помидоры. Гости были в бешенстве, мы тихо страдали. В результате отель получил отвратительный отзыв, а постояльцы — неприятный отдых.

«Ой, зачем мне прачечная? Я лучше сама»

Трудолюбие и самостоятельность гостей — это прекрасная вещь. Но многие чересчур усердствуют, стараясь не доставлять дополнительных неудобств персоналу. Вместо того чтобы сдавать вещи в прачечную, некоторые предпочитают стирать их вручную, а потом вывешивать все на подходящих поверхностях. Ходила с инспекцией по отелю и вдруг заметила что-то непривычное. Пригляделась. На интернет-кабеле, который отходил от одного из домиков, что-то загадочно колыхалось. Оказалось, это свежевыстиранные вещи гостей. Футболки, штаны, платья и заодно нижнее белье. Не обнаружив бельевых веревок, гости решили приспособить для этой цели провода. Хорошо, что кабель не оборвался.

Хозяин отеля очень гордился 2 красивыми домиками, которые стояли на самом берегу моря. Балконы он украсил роскошными вазами с цветами и поставил там симпатичные вельветовые диваны. А крыша была сделана из высушенных пальмовых листьев. Как-то он с тихим ужасом позвал меня. Указывает рукой на балкон, и я вижу, что красок явно прибавилось. Цветы, диванчик и крыша на месте. Только к пальмовым листам привязаны разноцветные лифчики и трусы всевозможных фасонов. И вся эта композиция задорно трепыхается от дуновений морского бриза. «Живописно», — сказала я и пошла к гостям с просьбой убрать эту инсталляцию.

Я такое только слышала, но многие утверждают, что это правда. Некоторые гости стирают нижнее белье в гостиничных чайниках. © Astor Tran / Quora

«А вы моего ребенка не видели?»

Понятно, что родители мечтают провести отдых в полной неге и расслаблении. А с малолетним чадом это порой затруднительно. В таком случае стоит выбирать большой отель со специальной группой аниматоров и детским клубом. В маленьких гостиницах подобной услуги просто не будет. Но оставлять дитя в бассейне или на детской площадке без присмотра уж точно не надо. Персонал просто физически не успеет за ним приглядеть. У нас в отеле стояла маленькая детская площадка. Пластиковый домик, пара горок — ничего особенного. Как-то прохожу я мимо и вижу, что один 5-летний ребенок восседает на крыше домика, а другой, 7-летний, со всей дури бьет по стенкам, стараясь его оттуда уронить. Остальные детишки со сдержанным любопытством наблюдают за действом. Отправилась на поиски родителей. Те с удовольствием пили кофе на пляже. «Извините, — говорю, — но ваши дети ломают детскую площадку. И кто-нибудь из них может при этом пострадать». Мама воззрилась на меня остекленевшим и полным отчаяния взглядом и обронила: «Ой, ну мы решили дать им самим определять границы дозволенного. Они должны учиться и сами понимать свои ошибки». Я вздохнула и отвечаю: «Мадам, они очень усердны в проверке своих границ. Боюсь, стоимость новой площадки нам придется включить в ваш счет. И надеюсь, у детей есть медицинская страховка».

Как-то к нам приехала мама с 2 детьми. За 2 дня резвые малыши успели перепрограммировать сейф и запереть там бумажник мамы, спрятать ее сотовый телефон под диванной подушкой в ресторане, зарыть планшет на пляже и потерять энное количество предметов одежды. Никогда еще гостиничный персонал не работал так сосредоточенно.

А вам когда-нибудь мешали отдыхать другие постояльцы отеля?