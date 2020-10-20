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14 предметов и явлений, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день, но не знаем, как они называются

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Часто мы даже не задумываемся, как называются всякие полезные штуки, хозяйственные приспособления и даже наши ощущения. К примеру, зарф помогает не обжигать пальцы, каждый из нас хоть раз в жизни держался за грипсы, на улице мы постоянно встречаем смомби, а иногда и сами отпугиваем окружающих сильным галитозом.

Работая над этой статьей, мы в AdMe.ru долго листали словари и всевозможные справочники. Все ради того, чтобы вы могли при случае блеснуть эрудицией.

14. Гэтсбинг

© pixabay

Помните главного героя из знаменитого фильма «Великий Гэтсби»? Он постоянно устраивал роскошные вечеринки и ждал, что туда рано или поздно придет его возлюбленная. Подобное поведение сейчас встречается в соцсетях: иногда мы совершенно неосознанно начинаем заниматься гэтсбингом — публиковать фото и истории, которые должны привлечь внимание одного-единственного человека.

Фоточек со смыслом так много, что случайно брошенное кем-то слово «гэтсбинг» стало популярным и даже вошло в один из словарей (Urban Dictionary).

13. Пластрон

© pixabay

Именно так с научной точки зрения называется брюшко черепахи. И на заметку: у спинного панциря тоже есть свое особое название — карапакс.

12. Зарф

© depositphotos

Это бумажная или картонная обертка, которая надевается на пластиковый стакан кофе, чтобы вы не обожгли пальцы, пока пьете на ходу или несете горячий напиток к своему столику. Родина слова «зарф» — Турция, где так называли металлические держатели, которые надевались на кофейные чашки (по традиции, у них не было ручек).

11. Боек

© pixabay

Именно так называется рабочая поверхность молотка. Массивный нижний боек служит для забивания гвоздей, а с помощью сужающегося верхнего можно проводить работы на узких поверхностях, например закреплять мелкие детали на оконных рамах.

10. Галитоз

© depositphotos

Собеседник старается побыстрее закончить разговор и отойти подальше? Возможно, виной тому ваш галитоз. Это научное название неприятного запаха изо рта, или, попросту говоря, несвежего дыхания. Его причиной могут быть как проблемы с органами пищеварения, так и отсутствие полезной привычки регулярно чистить зубы.

9. Пуллер

© pixabay

Это собачья игрушка в виде кольца. А еще ее называют настоящим фитнес-снарядом для животного. Существует даже чемпионат «Дог Пуллер», четвероногие участники которого гоняются за брошенным им кольцом, прыгают и преодолевают различные препятствия.

8. Дой-пак

© depositphotos

Обычный пакет ни за что не поставишь на плоскую поверхность, а вот дой-пак — запросто. Внизу у него есть специальная складка, которую при необходимости можно раскрыть и обеспечить упаковке с кетчупом или орешками устойчивое положение.

7. Сушуар

© depositphotos

Наверняка вам не раз приходилось помещать свою голову в этот огромный колпак, который бережно сушит волосы. Оказывается, эта штука в парикмахерских называется сушуар. Он может быть как стационарным, прикрепленным к стене, так и на колесиках.

6. Грипсы

© pixabay

Так велосипедисты называют мягкие поверхности ручек руля у своих «железных коней». Их главная задача — обеспечить комфорт при передвижении: не будь грипсов, человеку бы приходилось хвататься руками за голое железо.

5. Амбушюры

© pixabay

Это части наушников, которые наиболее плотно контактируют с кожей. Именно амбушюры мы вставляем себе в уши, чтобы послушать музыку или ответить на телефонный звонок. Правда, раньше у этого слова было другое значение — амбушюром называли мундштук духового инструмента или особое положение губ у музыканта, играющего на трубе.

4. Дентофобия

© pixabay

Если кабинет стоматолога вызывает у вас прочные ассоциации с камерой пыток, а любая, даже острая зубная боль не становится поводом посетить врача, можете себя «поздравить». Скорее всего, это настоящая дентофобия. Именно так в переводе на научный язык называется боязнь лечить зубы.

3. Тулейка

© pixabay

Не поверите, но у места соединения черенка и рабочей части лопаты тоже есть свое название. Это тулейка. Не будь этого связующего звена, вместо полезного в хозяйстве инструмента перед нами были бы обычная палка и плоская железяка.

2. Смомби

© depositphotos

Словом, получившимся в результате сокращения от «смартфонных зомби» (smartphone zombie), стали называть пешеходов, уткнувшихся в свои телефоны и не обращающих внимания на окружающую обстановку. Водителям теперь приходится быть осторожными, ведь смомби часто умудряются не отвлекаться от смартфона даже во время перехода через дорогу.

1. Носоупор

© pixabay

Мы точно знаем, что стекла очков называются линзами, а за ушами их удерживают дужки. Но наверняка только единицы задумывались над тем, как правильно называются небольшие подушечки, которые соприкасаются с нашим носом. Запоминайте: это носоупоры.

А вы уже знали названия этих предметов или они стали для вас настоящим открытием?

Фото на превью depositphotos
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