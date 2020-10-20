14 предметов и явлений, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день, но не знаем, как они называются

Часто мы даже не задумываемся, как называются всякие полезные штуки, хозяйственные приспособления и даже наши ощущения. К примеру, зарф помогает не обжигать пальцы, каждый из нас хоть раз в жизни держался за грипсы, на улице мы постоянно встречаем смомби, а иногда и сами отпугиваем окружающих сильным галитозом.

Работая над этой статьей, мы в AdMe.ru долго листали словари и всевозможные справочники. Все ради того, чтобы вы могли при случае блеснуть эрудицией.

14. Гэтсбинг

Помните главного героя из знаменитого фильма «Великий Гэтсби»? Он постоянно устраивал роскошные вечеринки и ждал, что туда рано или поздно придет его возлюбленная. Подобное поведение сейчас встречается в соцсетях: иногда мы совершенно неосознанно начинаем заниматься гэтсбингом — публиковать фото и истории, которые должны привлечь внимание одного-единственного человека. Фоточек со смыслом так много, что случайно брошенное кем-то слово «гэтсбинг» стало популярным и даже вошло в один из словарей (Urban Dictionary).

13. Пластрон

Именно так с научной точки зрения называется брюшко черепахи. И на заметку: у спинного панциря тоже есть свое особое название — карапакс.

12. Зарф

Это бумажная или картонная обертка, которая надевается на пластиковый стакан кофе, чтобы вы не обожгли пальцы, пока пьете на ходу или несете горячий напиток к своему столику. Родина слова «зарф» — Турция, где так называли металлические держатели, которые надевались на кофейные чашки (по традиции, у них не было ручек).

11. Боек

Именно так называется рабочая поверхность молотка. Массивный нижний боек служит для забивания гвоздей, а с помощью сужающегося верхнего можно проводить работы на узких поверхностях, например закреплять мелкие детали на оконных рамах.

10. Галитоз

Собеседник старается побыстрее закончить разговор и отойти подальше? Возможно, виной тому ваш галитоз. Это научное название неприятного запаха изо рта, или, попросту говоря, несвежего дыхания. Его причиной могут быть как проблемы с органами пищеварения, так и отсутствие полезной привычки регулярно чистить зубы.

9. Пуллер

Это собачья игрушка в виде кольца. А еще ее называют настоящим фитнес-снарядом для животного. Существует даже чемпионат «Дог Пуллер», четвероногие участники которого гоняются за брошенным им кольцом, прыгают и преодолевают различные препятствия.

8. Дой-пак

Обычный пакет ни за что не поставишь на плоскую поверхность, а вот дой-пак — запросто. Внизу у него есть специальная складка, которую при необходимости можно раскрыть и обеспечить упаковке с кетчупом или орешками устойчивое положение.

7. Сушуар

Наверняка вам не раз приходилось помещать свою голову в этот огромный колпак, который бережно сушит волосы. Оказывается, эта штука в парикмахерских называется сушуар. Он может быть как стационарным, прикрепленным к стене, так и на колесиках.

6. Грипсы

Так велосипедисты называют мягкие поверхности ручек руля у своих «железных коней». Их главная задача — обеспечить комфорт при передвижении: не будь грипсов, человеку бы приходилось хвататься руками за голое железо.

5. Амбушюры

Это части наушников, которые наиболее плотно контактируют с кожей. Именно амбушюры мы вставляем себе в уши, чтобы послушать музыку или ответить на телефонный звонок. Правда, раньше у этого слова было другое значение — амбушюром называли мундштук духового инструмента или особое положение губ у музыканта, играющего на трубе.

4. Дентофобия

Если кабинет стоматолога вызывает у вас прочные ассоциации с камерой пыток, а любая, даже острая зубная боль не становится поводом посетить врача, можете себя «поздравить». Скорее всего, это настоящая дентофобия. Именно так в переводе на научный язык называется боязнь лечить зубы.

3. Тулейка

Не поверите, но у места соединения черенка и рабочей части лопаты тоже есть свое название. Это тулейка. Не будь этого связующего звена, вместо полезного в хозяйстве инструмента перед нами были бы обычная палка и плоская железяка.

2. Смомби

Словом, получившимся в результате сокращения от «смартфонных зомби» (smartphone zombie), стали называть пешеходов, уткнувшихся в свои телефоны и не обращающих внимания на окружающую обстановку. Водителям теперь приходится быть осторожными, ведь смомби часто умудряются не отвлекаться от смартфона даже во время перехода через дорогу.

1. Носоупор

Мы точно знаем, что стекла очков называются линзами, а за ушами их удерживают дужки. Но наверняка только единицы задумывались над тем, как правильно называются небольшие подушечки, которые соприкасаются с нашим носом. Запоминайте: это носоупоры.

А вы уже знали названия этих предметов или они стали для вас настоящим открытием?