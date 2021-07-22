14 деталей гардероба, из-за которых даже стильные леди выглядят вульгарно

Для многих одежда — отражение внутреннего мира, настроения и жизненной позиции. Даже те, кто в жизни делает ставку на комфорт, минимализм и простоту, хотя бы «на выход» стараются подобрать женственный наряд. Но в погоне за привлекательностью и вниманием легко можно переступить тонкую грань и выглядеть вульгарно.

AdMe.ru выявил неоднозначные предметы гардероба, которые могут создать вызывающий образ. Но дизайнеры их уже давно «переосмыслили». А в бонусе мы докажем, что телесные колготки не так страшны, как их малюют.

1. Вещи с леопардовым принтом

Стилисты и дизайнеры в один голос твердят, что «леопард» в тренде, но многие все равно относятся к нему предвзято. «Хищный» принт можно «приручить» и выглядеть в нем весьма благородно, если добавлять его в образ дозированно. Вещи леопардовой расцветки отлично сочетаются с базовыми однотонными вещами. Кроме того, спокойно можно одеться в «леопард» с ног до головы. Главное, чтобы наряд не был облегающим.

2. Красный цвет в образе

Облегающие женственные наряды красного цвета — стопроцентный способ обратить на себя внимание. Но можно сгладить эффект, выбирая приглушенные оттенки и более свободный крой одежды. Образ в красном цвете может быть сдержанным и даже милым.

Красный цвет идеален для расстановки акцентов. Кофта или блузка актуального фасона отразит игривое настроение лучше, чем полностью красный наряд, который скорее будет иметь противоположный эффект, так как будет выглядеть агрессивно.

3. Ботфорты

Ботфорты у многих ассоциируются с разгульным образом жизни. Возможно, такое мнение сложилось из-за популярного фильма «Красотка». Героиня Джулии Робертс носила эти сапоги не снимая. В любом случае в такой обуви остаться незамеченной невозможно. Ботфорты полностью сосредотачивают внимание окружающих на ногах. Поэтому остальная одежда должна быть максимально простой и закрытой.

Носить ботфорты с мини рискованно, если вы идете на этот шаг, платье должно быть скромным, с закрытыми плечами. Верхняя одежда и вещи оверсайз немного «гасят» эффект от сапог и снижают градус игривости.

4. Кроп-топ

Укороченный топ имеет шанс стать универсальной одеждой, а не только спортивной и пляжной. Можно выбрать топ подлиннее и сочетать его с брюками / юбкой с завышенной линией талии — так на виду останется небольшая полоска кожи. Легкий способ «смягчить» укороченный топ — прикрыть его верхней одеждой или комбинезоном.

5. Полупрозрачные вещи

Блузки, платья и юбки, не оставляющие простора для воображения, стали в последнее время безоговорочным трендом среди звезд. Однако в повседневной жизни следует придерживаться правила: нижнее белье не должно быть заметным. Если оно будет сильно отличаться от остального наряда, это будет выглядеть вульгарно. Лучший вариант — телесное. И оно должно скрываться под одеждой, чтобы образ был элегантным.

Стоит обратить внимание на платья и блузки с сетчатыми вставками или вырезами. При всей своей скромности они смотрятся стильно и привлекательно. И, кстати, уместны практически в любой ситуации.

6. Легинсы

Легинсы — это не штаны. Этот предмет гардероба уместен дома или в спортзале, но в составе наряда для повседневной носки выглядит слишком откровенно, особенно в сочетании с каблуками. Единственное, с чем легинсы сочетаются, — с туникой или удлиненным свитером оверсайз. И они не должны быть тонкими и полупрозрачными, как колготки, — такой образ выглядит устаревшим.

7. Мини

Для выбора длины руководствуются правилом опущенных рук: линия, до которой достают кончики пальцев, и есть допустимая длина. Но в случае с мини-юбками остальные части тела должны быть прикрытыми. Можно попробовать поиграть с романтическими деталями. Оборки, складки, пастельные оттенки, кружево сделают образ более нежным. Также понизит градус игривости спортивная или любая другая обувь на низком каблуке или плоской подошве.

8. Аляповатые украшения

Несмотря на то что в моде многорядные цепочки и браслеты, они должны быть выдержаны в одном стиле, быть нейтральными и не перетягивать на себя все внимание, а лишь являться небольшим акцентом. Слишком просто будет выглядеть и большое количество разномастных украшений, даже если они выполнены из драгоценных металлов.

9. Асимметричные блузы и платья

Чтобы выглядеть привлекательно, необязательно носить откровенные наряды. Вместо этого требуется понять, что нужно скрыть от посторонних глаз, а что продемонстрировать. Оголенный участок тела должен быть один. Если вы решили открыть плечи, то стоит прикрыть ноги, и наоборот.

10. Вещи с декольте

Чтобы любой образ с декольте не выглядел вульгарно, стоит отказаться от белья пуш-ап и не бояться показать свою природную красоту. Кстати, декольте может быть не только спереди, но и на спине. В обоих случаях стоит следовать правилу: если есть декольте, то должны быть закрыты ноги.

Декольте-обманка.

11. Короткие шорты

Сразу стоит сказать «нет» микрошортам, которые толком ничего не прикрывают. Короткие шорты лучше комбинировать с обувью на плоской подошве или дополнять шорты плотными темными колготками. Но не джинсовые, а тканевые или кожаные. Чтобы уравновесить пропорции, короткие шорты можно носить с пиджаком или повязать кофту на бедра.

12. Кожаные вещи

Часто кожаные и виниловые предметы гардероба, которые плотно сидят, смотрятся довольно вызывающе. Однако кожаные вещи свободных фасонов без глянца выглядят очень стильно и необычно.

13. Одежда со шнуровкой на груди

Эта деталь часто вызывает ассоциации с нижним бельем, и многие воспринимают ее не как кокетливую отделку, а как навязчивый акцент на зоне декольте. Зато плотная шнуровка будет смотреться очень оригинально в нижней части нарядов — вместо швов на юбках, джинсах и брюках.

14. Ажурные колготки

Варианты с различными кружевными узорами и ажурными цветами сильно удешевляют образ. Лучше отдавать предпочтение геометрическому принту или надписям. Или базовым черным колготкам.

Бонус: черные колготки могут быть вульгарными

Современные стилисты активно продвигают идею о том, что в образе уместны только черные колготки, а телесные считают верхом безвкусицы. Однако грамотно подобранные телесные колготки только украсят ноги: сгладят неровности и скроют дефекты кожи. Избегать следует бежевых колготок с блеском или не подходящих по оттенку к коже. С черными же колготками можно запросто создать вульгарный образ, надев их, к примеру, со светлой или цветной обувью.