14 правил телефонного этикета, которые должны от зубов отскакивать у каждого владельца смартфона

Мы уже знаем, что не следует звонить без предупреждения, а голосовые сообщения — вообще зло. Но есть ряд других правил современного этикета, которые желательно знать каждому, кто пользуется телефоном.

Мы в AdMe.ru тоже не хотим прослыть невежами, потому внимательно изучили эти 14 пунктов.

Не разговаривать по телефону во время покупок

Если это не критически важный разговор, постарайтесь завершить его до того, как подойдете к кассе или прилавку. Одновременно вести телефонную беседу и отвечать другому человеку — моветон. К тому же это может сбить с толку работника, нужно проявить к нему уважение.

Отвечать в групповом чате

Порой вступать в диалог с участниками группового чата нет ни времени, ни желания. «Пусть сами все решат, а я потом уже прочитаю», — думаем мы. Но этикет обязывает вести общение в групповых беседах. Тем более нужно проявить активность, если все остальные молчат: так мы поддержим того человека, на чье сообщение нет ответа.

Не сообщать плохие новости в сообщении

Плохие новости нужно до поры держать при себе, даже если не терпится сообщить их из благих намерений. Дело в том, что наш мозг остро реагирует на негатив, гораздо активнее, чем на позитив. Вдруг человек в это время за рулем или занят ответственным делом, а плохая весть выбьет его из колеи.

Пользоваться функцией «ответить» в мессенджерах

Эта функция существует не просто так. С ее помощью беседа выстраивается в логическую цепочку и практически исключается недопонимание.

Не играть в прятки

Бывают ситуации, когда мы не знаем, что ответить, оставляем сообщение непрочитанным и не заходим в мессенджер. Во-первых, так делать некрасиво, лучше честно написать, что вы дадите ответ позже. А во-вторых, ну разве отправитель сообщения поверит, что вы уже 4 часа не брали в руки телефон и не видели входящие сообщения?

Отвечать через 3 гудка

Если вы работаете с людьми и вам могут позвонить клиенты, нужно всегда быть начеку и отвечать на звонок не позднее чем через 3 гудка. Тем более если ваша работа напрямую связана с телефонными звонками.

Быть терпеливым

Мессенджеры уникальны тем, что нам не обязательно реагировать на сообщения мгновенно. Поэтому, если вам не отвечают какое-то время, не навязывайтесь, а потерпите. Может, человек занят.

Не скупиться на полные слова

Сокращения упрощают нам жизнь и экономят время. Но перебарщивать с ними не следует: короткие сообщения всегда выглядят грубее и агрессивнее, чем полные.

Извиниться и выйти, если поступил важный звонок

Полностью исключить вероятность срочного звонка или сообщения не получится. Все мы люди, и нам могут позвонить по неотложному делу, даже когда мы сидим на совещании. Прятать телефон под столом, пытаясь украдкой ответить, — моветон. К тому же люди могут подумать, что вы там ленту инстаграма листаете. Лучше честно предупредить о важном звонке, извиниться и выйти.

Обосновывать отказ

Во-первых, объяснить причину отказа — это вежливо. Во-вторых, так вы избежите недопонимания, ведь человек может подумать, что вы его избегаете, а вы просто устали на работе.

Не писать «сочинения» в мессенджерах

Вспомните, как выводит из себя статус «печатает...», когда человек набирает сообщение вот уже 2 минуты. Мессенджеры созданы для обмена быстрыми, короткими сообщениями. Более объемной информацией нужно делиться другими способами.

Соблюдать правило 3 метров

3 метра — это расстояние, на которое нужно отойти от здания, если вы разговариваете по телефону на улице. Вероятно, люди в этом доме не хотят слушать ваши разговоры. А если хотят, то это еще хуже, вам оно надо?

Быть осторожным со смайликами

Сообщения без смайликов воспринимаются как недружелюбные, поэтому отказываться от эмоджи не стоит. Даже в деловой переписке они могут быть уместны. Главное — выбирать более нейтральные смайлики, которые другой человек не сможет интерпретировать по-своему. Например, плачущий человечек одному покажется грустным, а второму — плачущим от счастья.

Не ходить вокруг да около

Долгие прелюдии отнимают время и нервируют собеседника, лучше сразу переходить к делу. Это правило относится и к звонкам, и к текстовым сообщениям.