14 неписаных правил приличия, о которых порой очень хочется напомнить всем вокруг

Конечно, воспитанный человек знает, как вести себя в обществе: к примеру, здороваться, мыть перед едой руки, одеваться соответственно случаю. Но, кроме очевидных требований, существуют еще и те, о которых не так часто говорят, а они ведь тоже важны.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за людьми вокруг, поразмыслили, какой он — современный воспитанный человек, и нарисовали иллюстрации о том, как, по нашему мнению, не прослыть невежей.

Не стоит устраивать прилюдно разборки с партнером — лучше решать проблемы наедине

Если человек обращается к другу или подруге за профессиональной помощью, за услугу стоит заплатить в полном объеме, а не клянчить скидку

Если друг платит за вас сегодня, будет правильным заплатить за него в следующий раз

Если результат не устраивает, лучше сказать сразу, а не писать или говорить гадости постфактум

Вежливо отходить в сторону, чтобы проверить телефон, а не застревать посреди людского потока

Убирать за собой беспорядок после обеда на офисной кухне нужно сразу, не дожидаясь, пока это сделает уборщица или коллега

Не стоит выдавать секреты человека, которые он вам доверил, даже если вы сейчас в ссоре

И точно незачем лезть в чужую жизнь со своими установками и правилами

Не нужно считать, что все вокруг вам что-то должны в силу возраста или статуса

Велосипедная дорожка — для велосипедистов, пешеходная — для пешеходов

Занимать тренажеры в перерывах между подходами — дурной тон

Стоит убирать за собой на фуд-кортах, несмотря на то, что там есть уборщики

Если кто-то говорит шепотом, ответить ему стоит в том же тоне. Человек, скорее всего, не хочет, чтобы разговор услышали

Если магазин уже закрывается, лучше прийти завтра, а не задерживать продавца, который уже собирается домой