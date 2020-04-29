14 правил цифрового этикета, которые сегодня должен знать каждый вежливый человек

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С развитием интернет-технологий внушительная часть нашей жизни переместилась в онлайн-пространство. Это не хорошо и не плохо — просто характеристика современного мира, которую нужно принять. Правила хорошего тона, которые действуют в реальной жизни, никто не отменял и в интернете. Но существует еще и цифровой этикет. Он предлагает готовые инструкции, как вести себя в сети, чтобы всем участникам процесса было комфортно.

Мы в AdMe.ru любим вежливых людей и надеемся, что наши читатели остаются такими и в интернете.

1. Здоровайтесь правильно

«Привет» чаще всего говорят хорошим приятелям, когда более официальное «здравствуйте» кажется сухим. Однако оно гораздо лучше, чем раздражающий монстр «доброго времени суток». Эксперты советуют использовать именно слово «здравствуйте»: оно подойдет даже если вы не знаете, в каком часовом поясе находится ваш адресат. «Приветствую» тоже лучше оставить при себе: стилистически оно больше подходит монаршим выступлениям. Еще один нюанс — использование форм «добрый день» и «доброго дня». Многие начинают разговор с фразы «доброго дня», но это звучит так, будто вы прощаетесь. Дело в том, что в русском языке при приветствии используется именительный падеж, а при прощании — родительный («счастливого пути»).

2. Сократите количество звонков

Звонок требует отбросить все дела и заняться вопросом, интересующим оппонента. Поэтому многих людей раздражает, когда проблему, которую необязательно решать срочно, не пытаются сначала обсудить в мессенджерах. Часто неожиданный вызов сравнивают с непрошеным гостем. Эксперт по этикету Кристина Туббритт говорит, что если 10 лет назад звонок были привычным делом, то сейчас его могут расценивать как вторжение в личное пространство.

3. Оперативно реагируйте на сообщения в мессенджере

Если сообщение, которое вам прислали, показано как прочитанное, вежливым будет как можно быстрее отозваться. Дайте человеку ответ, а если пока на это нет времени, скажите, что напишете чуть позже (и укажите точный срок). Иначе собеседник может подумать, что вы его игнорируете. Что касается ответа на e-mail, то считается, что у адресата есть время до конца дня, чтобы среагировать на него.

4. Не поторапливайте

При этом поторапливать человека с ответом тоже невежливо. Не стоит писать «Ау?», «Куда пропал?», если адресат не отзывается. Когда очень нужно напомнить о себе, просто пришлите уточняющий вопрос, например спросите, не нужна ли дополнительная информация, чтобы собеседник мог определиться с ответом.

5. Не разбивайте сообщение на отдельные слова

Помните: каждый раз, когда вы отправляете сообщение, у человека срабатывает сигнал уведомления. Вы пишете по одному слову, и к тому моменту, как вы доберетесь до сути вопроса, собеседник заработает нервный тик и вряд ли будет доброжелательно настроен по отношению к вам. К тому же представьте, что адресат откладывает дела и утыкается в экран, ожидая, наконец, когда вы удосужитесь сформулировать свою мысль. То есть вы ее даже еще не оформили, а внимание человека уже привлекли.

6. Не злоупотребляйте скриншотами

Автор книги «Переписка 2.0. Как решать вопросы в чатах, соцсетях и письмах» Александра Карепина считает недопустимым отправлять скриншотом определенную информацию. Логины, пароли, ссылки, номера телефонов и карт лучше высылать текстом. Во-первых, мало кого порадует перспектива продираться сквозь непонятные значки паролей и тратить на это уйму времени. Во-вторых, легко ошибиться и, например, отправить деньги не туда.

7. Откажитесь от голосовых сообщений

Такой способ связи удобен только тем, кто отправляет эти сообщения. А вот адресату приходится с раздражением искать наушники или уединяться, чтобы послушать ваш «войс». Кроме того, это отнимет у него гораздо больше времени, чем если бы вы кратко передали суть письменно, не растекаясь мыслью по древу, как происходит при записи голосовых посланий. Обращайтесь к аудиосообщениям только в крайнем случае, например если вы бежите по улице, а ответить нужно срочно.

8. Убедитесь, что ваши лайки не поймут неправильно

Если вы сомневаетесь, ставить или не ставить лайк незнакомцу, обратите внимание на то, о какой соцсети идет речь. Считается, что если у человека в твиттере открытый аккаунт, то лайкать или делать ретвит записи может кто угодно, такое поведение никого не смутит. Фейсбук и «ВКонтакте» все же люди более склонны использовать для общения с друзьями и коллегами. Не все разбираются в настройках приватности, поэтому то, что страница открыта, не должно вас дезинформировать. Хозяин может не понять, зачем незнакомец лайкает его личные фото, как он вообще его нашел и почему следит за ним. В инстаграме все проще: если профиль не закрыт, да еще и пестрит хештегами, то ваш лайк наверняка будет приятен владельцу аккаунта.

9. Не сокращайте слова вежливости

Многие урезают слова, которые не несут информации, а нужны лишь для выражения вежливости. Но ирония в том, что, сокращая «спасибо» до «спс» и «пожалуйста» до «пжл», вы как раз таки сводите на нет главную их функцию: вежливости как не бывало. Вряд ли написание нескольких букв отнимет у вас много времени, а вот адресат может расценить это как лень и неуважение.

10. Не используйте электронный адрес с игривым названием для решения деловых вопросов

На работе вы — квалифицированный специалист и серьезный сотрудник, которому можно доверить любое ответственное дело. А уж никак не laskovaya_koshechka86. Поэтому заведите, наконец, рабочую почту, адрес которой будет ассоциироваться у заказчиков со взрослым ответственным человеком.

11. Переходите на «ты» только с позволения старшего

Как и в жизни, в переписке можно перейти на «ты» только с разрешения старшего по возрасту или статусу, считает автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова. Кстати, обращение «вы» теперь можно писать с маленькой буквы, форма с заглавной считается устаревшей и избыточной.

12. Не предлагайте подчиненным добавиться в друзья

Здесь, в отличие от предыдущего пункта, все наоборот. Подчиненный, если пожелает, первым должен выслать начальнику запрос на добавление в друзья. Продиктовано это тем, что сотрудники могут переживать по поводу того, что к ним в друзья стучится босс. Ведь тогда придется принять его запрос и после этого тысячу раз подумать, прежде чем сделать очередной пост.

13. Не увлекайтесь агитацией в соцсетях

Нет ничего плохого в том, чтобы попросить приятелей проголосовать за вас на важном конкурсе снимков, если вы начинающий фотограф. Или подписать петицию, которая касается задевающей вас проблемы. Вот только не стоит прибегать к этому слишком часто (больше одного раза в месяц) и обращаться в личных сообщениях к малознакомым людям. Когда вам действительно понадобится помощь в критической ситуации, ваши шансы получить ее от друзей повысятся, если до этого вы не слишком часто стояли с протянутой рукой в соцсетях.

14. Уважайте личное время собеседника

Каждому человеку нужно личное время, чтобы отвлечься от решения деловых вопросов. Поэтому не стоит донимать коллег рабочими задачами с 22:00 до 9 утра. Не пишите по поводу работы и в выходные. Во-первых, дайте людям отдохнуть, а во-вторых, пока дело дойдет до понедельника, о вашем вопросе уже могут сто раз забыть: информация затеряется и пройдет незамеченной.