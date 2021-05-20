14 популярных телепередач, которые были закрыты, но зрители так и не вычеркнули их из сердца

Просмотр всей семьей какой-нибудь телепередачи был чуть ли не единственным развлечением в 90-е и нулевые. Чтобы увидеть новый выпуск любимого шоу, люди бросали все свои дела. Ведь повторы шли нечасто, а интернет могли подключить далеко не все. Да и разве можно было пропустить, как Олейников и Стоянов показывают ироничный скетч или в «Моей семье» появляется очередной человек в маске, от рассказа которого волосы дыбом встают?

Мы в AdMe.ru вспомнили шоу, которые в свое время удерживали перед экранами телевизоров миллионы зрителей, и вновь окунулись в эту душевную ностальгию по былым временам.

Золотая лихорадка

Интеллектуальное шоу во главе с Леонидом Ярмольником вышло на канале ОРТ 8 октября 1997 года. Ведущий представал в образе дьявола, отделенного от игроков решеткой, по которой ему приходилось ползать. С 5-го выпуска у Ярмольника появился помощник — маленький человек в плаще с капюшоном. Его роль исполняли Владимир Тишенков и Владимир Федоров. Игра состояла из трех раундов, в ходе которых нужно было перечислить наибольшее число элементов из какого-либо списка, например все страны Африки, за короткий промежуток времени. Главный приз — золотой килограммовый слиток. Его можно было обменять на деньги. В финале цикла встречались 15 игроков, одержавших победу в своих выпусках. Победитель получал пуд золота, или 16 кг. Всего было проведено 3 суперфинала. Почему закрыли? Телеигра просуществовала чуть больше года. За это время было показано 48 выпусков. Передачу закрыли, потому что, по словам Ярмольника, посчитали несовершенной и слишком помпезной.

Зов джунглей

Еженедельная развлекательная передача выходила с 1993 по 2000 год. Придумал ее и вел Сергей Супонев, но в 1999 году на экране его заменил сначала Петр Федоров, а затем Николай Гадомский. Участие в игре принимали 2 команды учеников младших классов — «Хищники» и «Травоядные», в красных и желтых футболках соответственно. Соревнования были похожи на «Веселые старты». За победу в каждом конкурсе команды получали очко: «Травоядные» — бутафорский банан, а «Хищники» — кость. Победителями становились те, кто собрал больше всего очков. Почему закрыли? В 2000 году Сергей Супонев решил, что обновлять формат невозможно, поэтому шоу прекратили снимать.

Осторожно, модерн!

Юмористический телесериал с Сергеем Ростом и Дмитрием Нагиевым в ролях появился на экранах в 1996 году. Однако в 1995 году его ранняя версия под названием «Полный модерн» выходила на «Региональном телевидении» Санкт-Петербурга, а потом на Шестом канале. Сначала шоу состояло из музыкальных клипов вперемешку с диалогами ведущих, а потом к ним добавились смешные скетчи и интервью Нагиева со знаменитостями. В 1998 году программа была закрыта из-за финансовых трудностей, но уже через год вышла на РТР под первоначальным названием. С 1-й по 4-ю серию идет рассказ о двух сценаристах, которые работают над сериалом про больницу. А 5–14 серии посвящены жизни семейства милиционера Рылова. Из-за небольшого бюджета и этот проект быстро был завершен. Однако в 2001 году начали показывать «Осторожно, модерн! — 2», героями которого стали 3 петербургские семьи, живущие в одном доме: Задовы, Тракторенко и Сморковичевы. Всего выпустили 94 серии. Почему закрыли? По разным версиям, Рост и Нагиев просто не смогли найти общий язык, поэтому в 2004 году решили прекратить работу над шоу.

Москва: Инструкция по применению

Авторская информационно-развлекательная передача, посвященная жизни в столице, выходила в эфир с 17 февраля 2003 года по 31 декабря 2008 года на ТНТ. Ведущим был Владимир Тишко, на тот момент прославившийся благодаря рекламе стирального порошка и нескольким телешоу, которые вел на СТС. Программа состояла из шести рубрик, так или иначе связанных с событиями в Москве. Шоу стало настолько популярным, что в 2007–2008 годах Тишко организовал выпуск одноименной еженедельной газеты, а в регионах появились свои версии программы. Почему закрыли? По словам ведущего, все когда-то должно заканчиваться. Так случилось и с этой передачей.

Хорошие шутки

Впервые эту телепередачу показали в 2004 году. Ведущих было трое: Михаил Шац представлял команды и объяснял правила конкурсов, Татьяна Лазарева рассказывала о каждом участнике и считала оценки команд, Александр Пушной отвечал за музыкальное сопровождение и музыкальные задания. Две команды знаменитостей участвовали в шуточных раундах и получали баллы от жюри и зрителей из зала. Основная часть программы — импровизация конкурсантов. Почему закрыли? Причина проста: у ведущих угас интерес к программе, когда в нее стали приходить звезды, неизвестные Шацу, Лазаревой и Пушному. Над ними оказалось невозможно шутить на том же уровне, что и над знакомыми артистами.

Городок

Комедийный дуэт Ильи Олейникова и Юрия Стоянова зародился еще в 1989 году, а 4 года спустя они запустили сатирическое шоу «Городок». Песню Анжелики Варум «Городок» случайно услышали в магазине, поставили в титры к 13-му выпуску и только потом поняли, что благодаря ей программа приобрела еще и лирический оттенок. Поэтому решили сделать песню лейтмотивом передачи. Изначально это была экранизация анекдотов, но с 1997 года актеры стали придумывать собственные скетчи о явлениях жизни под разными рубриками. В самой популярной рубрике под названием «Приколы нашего Городка» участниками и жертвами розыгрышей становились обычные прохожие, которых снимали скрытой камерой. Но с 2002 года рубрику убрали, потому что на телевидении стало слишком много подобных программ. Почему закрыли? 11 ноября 2012 года ушел из жизни Илья Олейников, а в январе 2013 года Юрий Стоянов официально объявил о закрытии программы, потому что без напарника снимать «Городок» посчитал бессмысленным. Последние выпуски вышли в эфир 22 октября 2012 года.

Необъяснимо, но факт

Программа, появившаяся 3 марта 2005 года, являлась одним из самых ранних псевдодокументальных проектов на российском телевидении. Ее бессменный ведущий Сергей Дружко рассказывал о загадочных и неизведанных явлениях, например о столкновениях с мистическими аномалиями, и проводил расследования. Некоторые кадры и даже идеи для выпусков были взяты из псевдо-научно-документального фильма «Воспоминания о будущем» 1970 года. Почему закрыли? Причины прекращения съемок неизвестны. Последний выпуск вышел 19 июля 2008 года. Однако спустя несколько лет в сети стали набирать популярность мемы с Дружко, а его фразы разобрали на цитаты, подходящие к разным жизненным ситуациям.

Моя семья

Семейное ток-шоу, которое вел Валерий Комиссаров, впервые появилось на российских телеэкранах 25 июля 1996 года. На импровизированной кухне ведущий вместе с самыми разными участниками, включая профессиональных психологов и знаменитостей, обсуждал семейные проблемы и взаимоотношения между людьми. Постоянная рубрика называлась «Маска откровения»: неизвестный человек со скрытым под черно-белой маской лицом рассказывал свою историю абсолютно анонимно. Некоторые телезрители считали шоу образцом пошлости и безвкусицы из-за излишней откровенности гостей.

Почему закрыли? Поскольку Валерий Комиссаров занялся другими проектами, летом 2003 года было принято остановить работу над шоу.

О.С.П.-студия

Юмористическая телепередача была создана в 1996 году. Точной расшифровки первых трех букв наименования нет, но изначально программа была частью шоу «Раз в неделю» и называлась «Отдел сумасшедших проектов». Основными участниками выступали Василий Антонов, Сергей Белоголовцев, Андрей Бочаров, Павел Кабанов, Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Спин-оффом стал комедийный телесериал «33 квадратных метра», который изначально представлял собой лишь 5-минутную рубрику в «О.С.П.-студии». В нем рассказывалось о семье Звездуновых, проживающих в небольшой 1-комнатной квартире, площадь которой и отражена в названии сериала. Именно он сделал передачу популярной в 1998 году.

Почему закрыли? Производство передачи было прекращено по решению создателей и представителей телеканала. Ее преемником считается шоу «Схема смеха», которое показывали с 2006 по 2007 год и над которым работали практически те же авторы.

Маски-шоу

Юмористический проект был представлен на телеэкранах одесской комик-труппой «Маски» в 1992 году. Художественным руководителем шоу являлся один из его участников Георгий Делиев. Передача сделана в стиле немого кино и посвящена забавным случаям из жизни семьи или ее отдельных членов. Почему закрыли? После того как последние выпуски показали на ТНТ в 2005–2006 годах, больше никто не стал их закупать из-за несоответствия форматам телеканалов.

Позвоните Кузе

Детская передача выходила в конце 90-х годов и отличалась от других тем, что поучаствовать в ней можно было прямо из дома, не поднимаясь с дивана. Любой ребенок мог позвонить в студию, пообщаться с ведущими и сыграть в игру в прямом эфире. Ему предлагали несколько вариантов уровней для прохождения, а после осуществления выбора телефон переходил в тональный режим, и с его помощью можно было управлять игрой. Цель игры — пройти уровень до конца, преодолев злую волшебницу и освободив семью Кузи. Победитель мог получить кнопочный телефон. Почему закрыли? Кузю заменил интернет, ставший более доступным для детей. Они перестали смотреть шоу и звонить в студию, что и стало причиной закрытия.

Такси

Интеллектуальная телеигра, в которой победителю вручали деньги, вышла на ТНТ 20 декабря 2005 года. Участниками становились обычные прохожие, которые останавливали такси и после обсуждения маршрута и цены превращались в игроков. Пока ведущий Алексей Куличков вез героя в пункт назначения, тот должен был отвечать на ряд вопросов. Вопросы разделялись на 3 категории: простые, сложные и суперсложные. Участник мог ответить неверно только 3 раза и использовать подсказки «звонок другу» и «помощь прохожего». Если все 3 жизни сгорали, то игрока высаживали. Если он успешно ответил на вопросы и доехал до конечной точки, то мог либо забрать деньги, либо поучаствовать в суперигре. Почему закрыли? В 2009 году ТНТ пережил ребрендинг. А такси перестали ловить на улице, поскольку в Москве появились приложения для вызова машины и случайных пассажиров стало трудно найти. Проект было решено закрыть.

Человек в маске

Премьера психологического шоу состоялась в 1996 году. Ведущий Владимир Познер общался с человеком, который хотел рассказать свою историю, но пожелал остаться неизвестным, поэтому сидел в маске. Решение о соблюдении анонимности было в основном связано с чувством самосохранения, особенно если то, о чем говорил герой, могло вызвать негативную реакцию общества. Создатели этой передачи хотели дать возможность людям открыто говорить о различных проблемах, при этом оставаясь неузнанными аудиторией. Почему закрыли? В 1999 году вышел последний выпуск, в эфире которого Познер объявил о закрытии программы. Причиной стала подготовка нового авторского проекта под названием «Мы». По другой версии, одна из создателей шоу, психолог Мэри Назари, переехала в Париж, и передача утратила некоторые положительные качества. Поэтому интерес Познера к ней угас.

Звездный час

Эта детская телепрограмма выходила с 19 октября 1992 года по 28 декабря 2001 года. Ее ведущими в разное время были Алексей Якубов, Владимир Большов, Игорь Бушмелев и Елена Шмелева, а также Сергей Супонев, который вел и другое шоу для детей — «Зов джунглей». В передаче участвовали 6 команд, каждая из которых состояла из школьника и его родителя. В финале участники соревновались друг с другом, называя слова, которые можно было составить из одного длинного слова. Победителем становился тот, кто придумает больше всего вариантов. Если же он за время игры набрал 1 тыс. очков, то мог получить суперприз. Почему закрыли? Съемки телеигры было решено прекратить после того, как ведущий Сергей Супонев трагически ушел из жизни 8 декабря 2001 года.