14 популярных фотографий, которые на деле оказались искусными подделками

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Казалось бы, все прекрасно понимают, что не все, что появляется в интернете, является правдой. И тем не менее продолжают слепо верить и восхищаться фотографиями, которые иногда на деле оказываются подделками. Вот кто из вас не поверил, что снимок с коровой, которая зимой греется на теплом капоте BMW, ненастоящий? А знаменитый айсберг, сфотографированный целиком, в том числе с подводной частью, у многих стоит на экранной заставке. Да-да, он тоже фейковый.

AdMe.ru собрал 14 вирусных фотографий, которые до сих пор гуляют по Сети, вызывая улыбку, восхищение и даже шок у многих пользователей, которые и не догадываются, что перед ними элементарные подделки.

Фиолетовый лес в Шотландии

Фотография фиолетовых деревьев у реки на острове Скай в Шотландии настолько впечатляет людей, что некоторые решают увидеть их вживую. И все они, приехав сюда, жестоко разочаровываются, а местные жители лишь посмеиваются над глупыми туристами. Дело в том, что кто-то поигрался в фотошопе, покрасив лес в сиреневый цвет. В действительности оригинальная фотография была сделана у реки Шотовер в Новой Зеландии, а затем обработана в фотошопе.

Остров в виде звезды и полумесяца

«Молокини — два естественно образованных острова в виде звезды и полумесяца. Расположены между гавайскими островами Мауи и Кахулаве» — с таким описанием известен этот снимок. Из правдивого тут только остров Молокини, похожий на полумесяц. А звезду дорисовали в фоторедакторе.

Одна капля морской воды, увеличенная в 25 раз

Эта фотография популярна уже несколько лет именно с такой подписью. И многие из нас удивляются, как много, оказывается, содержится планктона в одной капле морской воды. Но на самом деле подпись к фотографии вводит в заблуждение. Ведь чтобы собрать такое количество зоопланктона, понадобилось огромной сетью профильтровать количество воды, которой можно было бы заполнить плавательный бассейн! После фильтрации все эти организмы вместились в обычный стакан. Таким образом, такое большое количество планктона содержится в десятках тонн воды, а не в одной капле. И, кстати, на фотографии выше мы видим лишь кусочек чашки Петри.

Девушка, сидящая по-лягушачьи

Конечно, фотография слева получилась забавной и многие в нее поверили и поразились мастерству девушки. Но настоящая фотография справа.

Подводная часть айсберга

Эта знаменитая фотография, которую многие ставят в качестве фона рабочего стола, представляет собой композицию из 4 отдельных изображений. Как признался сам автор этой картинки Ральф Клевенджер, облака были сфотографированы в Санта-Барбаре в Калифорнии, верхняя часть айсберга была снята в Антарктиде, нижняя часть — на Аляске. Причем это был обычный айсберг, фотографию которого Ральф перевернул и поместил в своем коллаже под воду. А благодаря правильному осветлению нижней части в фоторедакторе айсберг получился таким эффектным. Но теперь-то мы с вами знаем правду.

Акула, плывущая по хайвею в Хьюстоне во время наводнения

Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6 — Jason Michael (@Jeggit) August 28, 2017

Это устрашающее фото стало распространяться в социальных сетях сразу после урагана «Ирма», который обрушился на Флориду в сентябре 2017 года. Но на самом деле это умелое склеивание двух фотографий. Вот оригинал с акулой.

Забавно, что фотография с акулой на автостраде всплывает в соцсетях при каждом природном катаклизме начиная еще с 2011 года. Напомним, тогда ураган «Айрин» вызвал массовые наводнения в Нью-Йорке и восточной части США.

4-летний мальчик защищает свою младшую сестру после землетрясения в Непале

Эта фотография стала известной после землетрясения, которое произошло 25 апреля 2015 года в Непале. Именно тогда в социальных сетях были представлены многочисленные фотографии последствий трагедии, в том числе и этот снимок. На нем действительно видно, как мальчик утешает свою испуганную сестру. Но это фото было сделано не в Непале, а во Вьетнаме еще в 2007 году фотографом Na Son Nguyen. Как он рассказал BBC News, в одной из вьетнамских деревень он встретил двух детей, которые играли, пока их родители работали. Девочка начала плакать, испугавшись незнакомца, а мальчик обнял ее, чтобы утешить. Забавно, что сначала эта фотография стала вирусной среди вьетнамских пользователей фейсбука, которые подписали ее как «заброшенные сироты». Затем фотография использовалась для иллюстрации «бирманских сирот», а также эти дети были представлены в качестве «жертв гражданской войны в Сирии». Фотографу даже пришлось написать в своем твиттере, где он на самом деле сделал этот снимок.

Вот что происходит, когда молния ударяет в песок

Фотография с такой подписью иногда мелькает в интернете. Правда в том, что, когда молния ударяет в песок, он может образовывать фульгуриты, которые также известны как «окаменевшие молнии». Они формируются только в песке, но никак не на поверхности. На фотографии выше запечатлен кусок коряги с мокрым песком, наложенным сверху. Это одна из работ парня с ником Sandcastle Matt, выкладывающего фото с «результатами» своего необычного хобби на Flickr.

Корова греется на капоте автомобиля

Этот снимок коровы, лежащей на капоте BMW, начал мелькать в сети в начале 2013 года. Сначала изображение не привлекло большого внимания. Но 18 ноября этого же года отдел полиции Суррейских дорог опубликовал в твиттере картинку с подписью: «Помните, что в морозные дни животных привлекает тепло автомобилей, поэтому проверяйте колесные арки или другие укрытия». Этот пост запустил изображение в вирусную стратосферу, и с тех пор эта картинка была опубликована тысячи раз в соцсетях и на разных сайтах. В действительности корова прифотошоплена, иначе передняя часть автомобиля села бы от тяжести. Автор этой фотобомбы неизвестен, но полиция Суррей-Роуд определенно сыграла важную роль в популяризации этой картинки.

Кот-монстр

Эта фотография начала распространяться по интернету в начале 2000 года. Подпись гласила, что кот Снежок весит 40 кг, а его мать жила около атомной станции. На самом деле кота зовут Попрыгунчик и он самого обычного размера. Его хозяин Корделл Хаугли решил пошутить, увеличив кота в фоторедакторе, и затем показал снимок друзьям. Вряд ли он тогда понимал, что эта фотография спустя время станет одной из самых популярных в сети.

Стивен Сигал поставил «рожки» Владимиру Путину

Во время посещения Российской школы боевых искусств и единоборств актер Стивен Сигал фотографировался с президентом России Владимиром Путиным и другими важными лицами. Как только фотография попала в интернет, тут же появилась фотоподделка, на которой актер ставит «рожки» Путину. Немало нашлось тех, кто поверил в подлинность фотографии, но, конечно же, актер вел себя как подобает звезде и никаких «рожек» не делал.

Картина «Крик» в кабинете Терезы Мэй

В сентябре 2016 года в интернете появилась фотография, на которой запечатлены премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и 27 членов Кабинета министров. Эта фотография стала вирусной благодаря висящей позади людей картине Эдварда Мунка «Крик». Но снимок оказался подделкой, тогда как на настоящей фотографии видно, что в кабинете висит совсем другая картина.

Тщательно вырезанный шкаф, который выглядит как глючная фотография

Эта фотография мелькает в интернете еще с марта 2013 года. На многих сайтах сообщается, что это «тщательно вырезанный шкаф, а не фотография, деформированная цифровым сбоем». На самом деле это компьютерный концепт мебели из дуба, созданный дизайнером мебели Ферруччио Лавиани. Однако конечным продуктом, который был показан на выставке мебели в 2013 году в Италии, стала тумба, которую вы увидите на фотографии ниже. Таким образом, на первом снимке изображен цифровой макет, а не настоящий шкаф.

Обратная сторона Юпитера

С этой фотографией связана довольно интересная история. Многие сомневаются в ее подлинности и уверены, что это фотошоп. В доказательство приводят эту картинку.