14 писателей, которые оказались обычными людьми со своими странностями и причудами
Когда мы читаем книгу любимого автора, то обычно не задумываемся, чем он зарабатывал на жизнь помимо литературы, что не любил, с кем дружил и чего боялся. И совершенно зря. Часто под чопорной маской писателя или поэта скрывается человек, жизнь которого была наполнена удивительными событиями и приключениями.
Мы в AdMe.ru твердо уверены, что в школах или институтах не помешает ввести курс занимательного литературоведения, который позволит лучше понять классических и современных писателей. Взять хотя бы Стивена Кинга, про которого говорится в бонусе к этой статье. Кто бы знал, что автор ужастиков регулярно совершает такие добрые поступки.
- У Александра Пушкина никак не складывались отношения с государственной службой. После выпуска из лицея он был определен в Коллегию иностранных дел. Вскоре случился скандал: из-за чрезмерно острых эпиграмм поэта отправили в ссылку на юг страны. Пушкин приехал в Одессу и начал работать в канцелярии графа Воронцова. Вместо составления отчетов и докладов поэт принялся ухаживать за женой начальника Елизаветой Ксаверьевной. Несчастный Воронцов забрасывал столицу письмами, в которых признавался, что у него уже нет никаких сил терпеть Пушкина, и просил забрать его обратно.
- Некоторые канцелярские отчеты Пушкина даже вошли в историю. Например, его рапорт о командировке в район, где случилось нашествие саранчи. Поначалу граф Воронцов был крайне возмущен, ведь ему пришлось читать вот это: "Саранча летела, летела. И села. Сидела, сидела — все съела. И снова улетела".
«Вечером начал я читать другие отчеты по саранче. На этот раз серьезные, подробные и длинные-предлинные. Тут и планы, и таблицы, и вычисления. Осилил я один страниц в 30 и задумался — какой вывод? Сидела, сидела, все съела и вновь улетела... — другого вывода сделать я не мог. Мне стало смешно, и гнев мой на Пушкина утих. По крайней мере, он пощадил мое время».М. Г. Альтшуллер "Еще раз о ссоре Пушкина с Воронцовым"
- После смерти драматург Уильям Шекспир оставил практически все свое имущество старшей дочери. А вот его жена Энн в завещании был упомянута только мельком. Шекспир написал, что завещает ей «свою вторую по качеству кровать». Литературоведы до сих пор ведут споры, выясняя, что бы это значило.
- Жуткий персонаж романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» был создан воображением 18-летней англичанки Мэри Шелли. Как-то они с мужем — поэтом Перси Шелли — и лордом Байроном решили провести лето в Швейцарии. Но погода не способствовала прогулкам, и литераторы были вынуждены сидеть дома, читать рассказы о привидениях и обсуждать последние достижения науки. Речь зашла об экспериментах по воздействию электрического тока на мертвый организм. Под впечатлением от услышанного Мэри вскоре приснился герой ее будущего романа.
- Чарльз Диккенс страдал излишней впечатлительностью и утверждал, что может общаться с персонажами своих книг. Героиня романа «Мартин Чезлвит» миссис Гамп так надоела автору своими шуточками, что он громко разговаривал с ней, предупреждая, что вычеркнет ее из дальнейшего повествования. Эта история вдохновила англичан, и к 200-летию со дня рождения автора они даже выпустили специальную почтовую марку «Диккенс и миссис Гамп».
- Шарль Перро слыл крайне влиятельным человеком при дворе Людовика XIV и занимал пост секретаря Академии надписей и изящной словесности. Перро писал серьезные литературоведческие труды, а сказки считал «низким» жанром. Чтобы не опозориться перед коллегами, Шарль издал собранные им народные сказки под именем своего сына Перро д’Арманкура. Парадокс в том, что сейчас о серьезных работах Перро знают только исследователи, а мировую славу он получил как раз благодаря «глупым» сказкам.
- Однажды Лев Толстой принял участие в московской переписи населения. Автор «Войны и мира» хотел увидеть, в каких условиях живут бедняки, поговорить с ними и помочь выбраться со дна общества. Правда, обитатели квартир не оценили энтузиазм писателя и решили немного погулять, пока странный барин не завершит свой обход.
- Итальянский писатель Умберто Эко был крайне недоволен экранизацией своего знаменитого романа «Имя розы». По мнению автора, киноленту не спасло даже то, что роль главного героя исполнил обаятельный Шон Коннери. В итоге литератор больше никогда не разрешал снимать фильмы по своим произведениям. Отказ получил даже Стэнли Кубрик. Попытку экранизировать «Имя розы» рискнули повторить только в 2019 году, после смерти писателя.
- Автор приключенческих романов Джек Лондон рано начал зарабатывать себе на жизнь. После уроков он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане и мыл полы в торговых павильонах. В 14 лет он начал работать на консервной фабрике, а позже приобрел подержанное судно и стал «устричным пиратом». Юный Джек незаконно ловил устриц и сбывал свою добычу в рестораны. Пиратская карьера закончилась неожиданно: будущего писателя переманил на работу патруль, который боролся с браконьерами.
- Фантаст Рэй Брэдбери искренне верил, что его прабабушку Мэри сожгли во время знаменитого процесса над Салемскими ведьмами в 1692 году. Правда это или нет — доподлинно неизвестно, но тем не менее легенда о таинственной Мэри хранилась в семье писателя на протяжении нескольких поколений.
- Марк Твен дружил с изобретателем Николой Теслой и часто проводил время в его лаборатории. Итогом знакомства с достижениями науки стал роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», герой которого совершил путешествие во времени и удивил жителей старой Англии передовыми технологиями.
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Айзеку Азимову приписывают авторство слова robotics (робототехника, или наука о роботах). Писатель-фантаст не только придумал знаменитые 3 закона роботехники, но и постарался развеять страх людей перед механическими существами. Ранее роботы из фантастических рассказов оказывались настоящими злодеями и бунтовали против людей. А у Азимова они нередко были разумнее и добрее, чем их хозяева.
- Автор знаменитого «Бойцовского клуба» Чак Паланик иногда отправляет своим поклонникам оригинальные ответы на их письма. Он может вложить в посылку руку от манекена или диадему королевы школьного бала. А подписывая книги, Паланик нередко ставит печати типа «Собственность клиники доктора Б. Алекзандера по смене пола».
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Джордж Реймонд Ричард Мартин занимался организацией шахматных турниров, преподавал журналистику, пробовал себя как сценарист, редактор и продюсер. О создании фэнтезийного романа он даже не задумывался, считая такое чтиво несерьезной литературой. Но все же Джордж решил попробовать себя в этом жанре и со своей серией «Песнь Льда и Пламени» мгновенно добился всемирного успеха. Впрочем, есть моменты, в которых писатель остается верен своим привычкам: книги он пишет на старом компьютере в редакторе WordStar 4.0, выпущенном аж в 1987 году.
Бонус: свежие новости о Стивене Кинге
В феврале 2020 года разнеслась новость о том, что знаменитый писатель всего за $ 1 передал права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате». Журналисты узнали, что удача улыбнулась обычной школьнице из Томска. Дело в том, что Кинг уже не в первый раз поддерживает начинающих кинематографистов. Под его патронажем действует проект Dollar Babies, который протягивает руку помощи новичкам в мире кино.
16-летняя Диана Костырина отправила письмо организаторам проекта и буквально на следующий день получила положительный ответ и контракт, подписанный самим Стивеном Кингом. До конца июня Диана должна снять короткометражный фильм и представить его на фестивале авторского кино. Средства для съемок планируют собирать на краудфандинговой платформе.
Как вы считаете, стоит ли рассказывать такие подробности о писателях и поэтах на школьных уроках? Возможно, процесс обучения шел бы гораздо интереснее.