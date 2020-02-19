14 писателей, которые оказались обычными людьми со своими странностями и причудами

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Когда мы читаем книгу любимого автора, то обычно не задумываемся, чем он зарабатывал на жизнь помимо литературы, что не любил, с кем дружил и чего боялся. И совершенно зря. Часто под чопорной маской писателя или поэта скрывается человек, жизнь которого была наполнена удивительными событиями и приключениями.

Мы в AdMe.ru твердо уверены, что в школах или институтах не помешает ввести курс занимательного литературоведения, который позволит лучше понять классических и современных писателей. Взять хотя бы Стивена Кинга, про которого говорится в бонусе к этой статье. Кто бы знал, что автор ужастиков регулярно совершает такие добрые поступки.

«Вечером начал я читать другие отчеты по саранче. На этот раз серьезные, подробные и длинные-предлинные. Тут и планы, и таблицы, и вычисления. Осилил я один страниц в 30 и задумался — какой вывод? Сидела, сидела, все съела и вновь улетела... — другого вывода сделать я не мог. Мне стало смешно, и гнев мой на Пушкина утих. По крайней мере, он пощадил мое время».

Айзеку Азимову приписывают авторство слова robotics (робототехника, или наука о роботах). Писатель-фантаст не только придумал знаменитые 3 закона роботехники, но и постарался развеять страх людей перед механическими существами . Ранее роботы из фантастических рассказов оказывались настоящими злодеями и бунтовали против людей. А у Азимова они нередко были разумнее и добрее, чем их хозяева.

Джордж Реймонд Ричард Мартин занимался организацией шахматных турниров, преподавал журналистику, пробовал себя как сценарист, редактор и продюсер. О создании фэнтезийного романа он даже не задумывался, считая такое чтиво несерьезной литературой. Но все же Джордж решил попробовать себя в этом жанре и со своей серией «Песнь Льда и Пламени» мгновенно добился всемирного успеха. Впрочем, есть моменты, в которых писатель остается верен своим привычкам: книги он пишет на старом компьютере в редакторе WordStar 4.0, выпущенном аж в 1987 году.

Бонус: свежие новости о Стивене Кинге

В феврале 2020 года разнеслась новость о том, что знаменитый писатель всего за $ 1 передал права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате». Журналисты узнали, что удача улыбнулась обычной школьнице из Томска. Дело в том, что Кинг уже не в первый раз поддерживает начинающих кинематографистов. Под его патронажем действует проект Dollar Babies, который протягивает руку помощи новичкам в мире кино.

16-летняя Диана Костырина отправила письмо организаторам проекта и буквально на следующий день получила положительный ответ и контракт, подписанный самим Стивеном Кингом. До конца июня Диана должна снять короткометражный фильм и представить его на фестивале авторского кино. Средства для съемок планируют собирать на краудфандинговой платформе.